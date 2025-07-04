"Где пробиваем, там и наступаем": Кнутов рассказал про тактику "цветка" и создание буферной зоны - 04.07.2025 Украина.ру
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"Где пробиваем, там и наступаем": Кнутов рассказал про тактику "цветка" и создание буферной зоны
"Где пробиваем, там и наступаем": Кнутов рассказал про тактику "цветка" и создание буферной зоны - 04.07.2025 Украина.ру
"Где пробиваем, там и наступаем": Кнутов рассказал про тактику "цветка" и создание буферной зоны
Российская армия применяет гибкую стратегию наступления, создающую проблемы для украинского командования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-04T22:45
2025-07-04T22:45
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Кнутов раскрыл суть применяемой тактики: "Наше командование использует так называемую тактику цветка. Мы бьём по разным направлениям, где пробиваем, там и наступаем". Эксперт отметил успехи на двух ключевых направлениях — в Сумской области, где президент РФ Владимир Путин поставил задачу создания санитарной зоны, и в Донбассе, где идёт продвижение в районе Покровска (Красноармейск) и Константиновки. "Президент поставил задачу создания там буферной зоны. И она будет выполняться", — заявил Кнутов. Также эксперт обратил внимание на политические последствия успехов российской армии. По его словам, утрата населённых пунктов в Сумской области вызвала серьёзный резонанс на Украине, где нардеп Марьяна Безуглая требовала отставки военного руководства. ВС России продолжают последовательно выполнять поставленные задачи, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумская область, украина, юрий кнутов, владимир путин, марьяна безуглая, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, наступление вс рф, наступление россии, спецоперация, санитарная зона
Новости, Россия, Сумская область, Украина, Юрий Кнутов, Владимир Путин, Марьяна Безуглая, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, Спецоперация, санитарная зона

"Где пробиваем, там и наступаем": Кнутов рассказал про тактику "цветка" и создание буферной зоны

22:45 04.07.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия применяет гибкую стратегию наступления, создающую проблемы для украинского командования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Кнутов раскрыл суть применяемой тактики: "Наше командование использует так называемую тактику цветка. Мы бьём по разным направлениям, где пробиваем, там и наступаем".
Эксперт отметил успехи на двух ключевых направлениях — в Сумской области, где президент РФ Владимир Путин поставил задачу создания санитарной зоны, и в Донбассе, где идёт продвижение в районе Покровска (Красноармейск) и Константиновки.
"Президент поставил задачу создания там буферной зоны. И она будет выполняться", — заявил Кнутов. Также эксперт обратил внимание на политические последствия успехов российской армии.
По его словам, утрата населённых пунктов в Сумской области вызвала серьёзный резонанс на Украине, где нардеп Марьяна Безуглая требовала отставки военного руководства. ВС России продолжают последовательно выполнять поставленные задачи, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
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