Элитные бригады ВСУ перемалываются под Сумами: полковник Алехин раскрыл масштабы катастрофы
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© соцсети
Украинское командование в отчаянии бросает в бой спецназ и силы ССО, пытаясь остановить продвижение группировки "Север", но это лишь ослабляет другие участки фронта. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Сумском направлении продолжаются ожесточённые бои за контроль над стратегическими пунктами. Российские войска уже закрепились в северной и южной частях Юнаковки, перерезав дорогу Юнаковка-Сумы, что значительно осложняет логистику ВСУ.
"Противник использует 71-ю егерскую бригаду, отряд "Рейнджеров" и 129-ю бригаду ТрО, но эти резервы быстро тают", — отметил Алехин. По его словам, командиры ВСУ вынуждены снимать части с других направлений, создавая новые прорехи в обороне.
Особенно тяжёлая ситуация сложилась в районе Андреевки и Алексеевки, где ВСУ пытаются удержать опорники, неся большие потери. Российская армия методично подавляет сопротивление, используя артиллерию и авиацию.
"Все подступы к Тёткино буквально завалены телами, но украинские командиры даже не пытаются эвакуировать раненых", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинской армии: "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны" на сайте Украина.ру.
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