Элитные бригады ВСУ перемалываются под Сумами: полковник Алехин раскрыл масштабы катастрофы

Мне сказали в США: "Ты в этот район не ходи". Я не хочу, чтобы так стало в России — Александр Михайлов

Нельзя допускать, чтобы диаспоры создавали параллельную власть в России. А люди, которые приезжают к нам из других стран, должны понимать "правила игры" — в Россия нельзя вести себя абы как. Тем более у нас есть печальный опыт США и Европы, где переселенцы и мигранты творят, что хотят.