Элитные бригады ВСУ перемалываются под Сумами: полковник Алехин раскрыл масштабы катастрофы - 04.07.2025 Украина.ру
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Элитные бригады ВСУ перемалываются под Сумами: полковник Алехин раскрыл масштабы катастрофы
Элитные бригады ВСУ перемалываются под Сумами: полковник Алехин раскрыл масштабы катастрофы - 04.07.2025 Украина.ру
Элитные бригады ВСУ перемалываются под Сумами: полковник Алехин раскрыл масштабы катастрофы
Украинское командование в отчаянии бросает в бой спецназ и силы ССО, пытаясь остановить продвижение группировки "Север", но это лишь ослабляет другие участки фронта. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-04T23:40
2025-07-04T23:40
сумы
юнаковка
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На Сумском направлении продолжаются ожесточённые бои за контроль над стратегическими пунктами. Российские войска уже закрепились в северной и южной частях Юнаковки, перерезав дорогу Юнаковка-Сумы, что значительно осложняет логистику ВСУ."Противник использует 71-ю егерскую бригаду, отряд "Рейнджеров" и 129-ю бригаду ТрО, но эти резервы быстро тают", — отметил Алехин. По его словам, командиры ВСУ вынуждены снимать части с других направлений, создавая новые прорехи в обороне.Особенно тяжёлая ситуация сложилась в районе Андреевки и Алексеевки, где ВСУ пытаются удержать опорники, неся большие потери. Российская армия методично подавляет сопротивление, используя артиллерию и авиацию."Все подступы к Тёткино буквально завалены телами, но украинские командиры даже не пытаются эвакуировать раненых", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской армии: "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250704/mne-skazali-v-ssha-ty-v-etot-rayon-ne-khodi-ya-ne-khochu-chtoby-tak-stalo-v-rossii--aleksandr-mikhaylov-1064628481.html
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Элитные бригады ВСУ перемалываются под Сумами: полковник Алехин раскрыл масштабы катастрофы

23:40 04.07.2025
 
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Украинское командование в отчаянии бросает в бой спецназ и силы ССО, пытаясь остановить продвижение группировки "Север", но это лишь ослабляет другие участки фронта. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Сумском направлении продолжаются ожесточённые бои за контроль над стратегическими пунктами. Российские войска уже закрепились в северной и южной частях Юнаковки, перерезав дорогу Юнаковка-Сумы, что значительно осложняет логистику ВСУ.
"Противник использует 71-ю егерскую бригаду, отряд "Рейнджеров" и 129-ю бригаду ТрО, но эти резервы быстро тают", — отметил Алехин. По его словам, командиры ВСУ вынуждены снимать части с других направлений, создавая новые прорехи в обороне.
Особенно тяжёлая ситуация сложилась в районе Андреевки и Алексеевки, где ВСУ пытаются удержать опорники, неся большие потери. Российская армия методично подавляет сопротивление, используя артиллерию и авиацию.
"Все подступы к Тёткино буквально завалены телами, но украинские командиры даже не пытаются эвакуировать раненых", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинской армии: "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны" на сайте Украина.ру.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Вчера, 04:45
Мне сказали в США: "Ты в этот район не ходи". Я не хочу, чтобы так стало в России — Александр МихайловНельзя допускать, чтобы диаспоры создавали параллельную власть в России. А люди, которые приезжают к нам из других стран, должны понимать "правила игры" — в Россия нельзя вести себя абы как. Тем более у нас есть печальный опыт США и Европы, где переселенцы и мигранты творят, что хотят.
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23:40Элитные бригады ВСУ перемалываются под Сумами: полковник Алехин раскрыл масштабы катастрофы
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