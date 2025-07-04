https://ukraina.ru/20250704/aerostaty-s-radarami-mogli-by-zakryt-slepye-zony-ekspert-knutov-pro-zaschitu-ot-ukrainskikh-dronov-1064634202.html

Аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны": эксперт Кнутов про защиту от украинских дронов

Аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны": эксперт Кнутов про защиту от украинских дронов - 04.07.2025 Украина.ру

Аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны": эксперт Кнутов про защиту от украинских дронов

Россия до сих пор не развернула аэростатные комплексы для защиты от украинских дронов, хотя такие системы активно применяются в США, Польше и Израиле Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-04T03:00

2025-07-04T03:00

2025-07-04T03:00

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"У нас практически и нет этих аэростатных комплексов", — констатировал специалист. Он напомнил, что США используют аэростаты для охраны границы с Мексикой, а Польша закупила пять таких систем для защиты от России и Белоруссии.Кнутов подчеркнул, что аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны" на малых высотах, где сейчас прорываются украинские БПЛА. "Я об этом говорю уже года два", — отметил эксперт.При этом Израиль успешно применяет аэростаты в системе ПРО, а Россия до сих пор не внедрила эту технологию. "Почему мы не делаем это? Это вопрос", — заключил Кнутов.Отсутствие таких систем делает объекты в глубине страны уязвимыми для дальних дронов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО: Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250703/pozyvnoy-stalin-kak-ukrainskie-operatory-bpla-pomogli-nam-v-krynkakh-unichtozhit-ikh-i-ikh-drony-1064590532.html

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