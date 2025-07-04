Аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны": эксперт Кнутов про защиту от украинских дронов - 04.07.2025 Украина.ру
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Аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны": эксперт Кнутов про защиту от украинских дронов
Аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны": эксперт Кнутов про защиту от украинских дронов - 04.07.2025 Украина.ру
Аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны": эксперт Кнутов про защиту от украинских дронов
Россия до сих пор не развернула аэростатные комплексы для защиты от украинских дронов, хотя такие системы активно применяются в США, Польше и Израиле Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-04T03:00
2025-07-04T03:00
новости
россия
сша
юрий кнутов
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радары
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"У нас практически и нет этих аэростатных комплексов", — констатировал специалист. Он напомнил, что США используют аэростаты для охраны границы с Мексикой, а Польша закупила пять таких систем для защиты от России и Белоруссии.Кнутов подчеркнул, что аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны" на малых высотах, где сейчас прорываются украинские БПЛА. "Я об этом говорю уже года два", — отметил эксперт.При этом Израиль успешно применяет аэростаты в системе ПРО, а Россия до сих пор не внедрила эту технологию. "Почему мы не делаем это? Это вопрос", — заключил Кнутов.Отсутствие таких систем делает объекты в глубине страны уязвимыми для дальних дронов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО: Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/pozyvnoy-stalin-kak-ukrainskie-operatory-bpla-pomogli-nam-v-krynkakh-unichtozhit-ikh-i-ikh-drony-1064590532.html
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новости, россия, сша, юрий кнутов, бпла, дроны, пво, радары, белоруссия, сво, дзен новости сво, спецоперация, новости россии, главные новости, граница
Новости, Россия, США, Юрий Кнутов, БПЛА, дроны, ПВО, радары, Белоруссия, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, новости России, Главные новости, граница

Аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны": эксперт Кнутов про защиту от украинских дронов

03:00 04.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия до сих пор не развернула аэростатные комплексы для защиты от украинских дронов, хотя такие системы активно применяются в США, Польше и Израиле Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"У нас практически и нет этих аэростатных комплексов", — констатировал специалист. Он напомнил, что США используют аэростаты для охраны границы с Мексикой, а Польша закупила пять таких систем для защиты от России и Белоруссии.
Кнутов подчеркнул, что аэростаты с радарами могли бы закрыть "слепые зоны" на малых высотах, где сейчас прорываются украинские БПЛА. "Я об этом говорю уже года два", — отметил эксперт.
При этом Израиль успешно применяет аэростаты в системе ПРО, а Россия до сих пор не внедрила эту технологию. "Почему мы не делаем это? Это вопрос", — заключил Кнутов.
Отсутствие таких систем делает объекты в глубине страны уязвимыми для дальних дронов, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО: Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами на сайте Украина.ру.
Позывной Сталин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Вчера, 03:18
Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроныОператор БПЛА - позывной "Сталин", который сейчас преподает в школе "Архангел", где обучают будущих дроноводов - рассказал изданию Украина.ру, как воевал в Крынках, в Часов Яре и в Алешках
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