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Нацполиция Украины рассказала о торговле людьми во время СВО
Нацполиция Украины рассказала о торговле людьми во время СВО - 03.07.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины рассказала о торговле людьми во время СВО
Украинская полиция в период СВО выявила 435 случаев торговли людьми. Об этом заявил замначальника Национальной полиции Украины Андрей Небитов
2025-07-03T21:16
2025-07-03T21:16
2025-07-03T21:16
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Торговля людьми на Украине стала темой выступления Небитова во время встречи с коллегами в рамках Программы поддержки для Украины Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Небитов рассказал, что украинские полицейские принимают участие в совместных оперативных и следственных группах Европола и Евроджаста, а также обучаются и совершенствуют умения в борьбе с торговлей людьми в киберпространстве.С начала СВО украинские полицейские разоблачили 435 случаев торговли людьми, сообщил замначальника Нацполиции Украины."Статус подозреваемых получили более 220 трафикеров. В суд направлены обвинительные акты в отношении 16 организованных групп торговцев людьми. Идентифицировано 353 пострадавших от торговли людьми, из которых 159 женщин, 148 мужчин и 46 детей", – уточнил Небитов.На проблему обратил внимание Михаил Павлив в публикации Бусификация и людоловы добрались до Европы. Как западные спецслужбы и полиция помогут режиму Зеленского Больше новостей дня представлено в обзореРазговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, украина, европа, нацполиция, обсе, ес, украина-ес, полиция, торговля людьми, кибербезопасность, киберпреступность, европол
Новости, Украина, Европа, Нацполиция, ОБСЕ, ЕС, Украина-ЕС, полиция, торговля людьми, кибербезопасность, киберпреступность, Европол
Нацполиция Украины рассказала о торговле людьми во время СВО
Украинская полиция в период СВО выявила 435 случаев торговли людьми. Об этом заявил замначальника Национальной полиции Украины Андрей Небитов
Торговля людьми на Украине стала темой выступления Небитова во время встречи с коллегами в рамках Программы поддержки для Украины Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Небитов рассказал, что украинские полицейские принимают участие в совместных оперативных и следственных группах Европола и Евроджаста, а также обучаются и совершенствуют умения в борьбе с торговлей людьми в киберпространстве.
С начала СВО украинские полицейские разоблачили 435 случаев торговли людьми, сообщил замначальника Нацполиции Украины.
"Статус подозреваемых получили более 220 трафикеров. В суд направлены обвинительные акты в отношении 16 организованных групп торговцев людьми. Идентифицировано 353 пострадавших от торговли людьми, из которых 159 женщин, 148 мужчин и 46 детей", – уточнил Небитов.
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