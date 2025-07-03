https://ukraina.ru/20250703/kiev---samyy-opasnyy-gorod-salfetochnaya-koalitsiya-sdat-ukrainu-i-dazhe-pogranichniki-begut-iz-strany--1064607790.html

"Киев - самый опасный город", "Салфеточная коалиция" сдаёт Украину и даже пограничники бегут из страны

"Киев - самый опасный город", "Салфеточная коалиция" сдаёт Украину и даже пограничники бегут из страны - 03.07.2025 Украина.ру

"Киев - самый опасный город", "Салфеточная коалиция" сдаёт Украину и даже пограничники бегут из страны

О чем говорят украинские эксперты, лидеры мнений, депутаты и обычные граждане? Что сообщают западные и украинские издания?

2025-07-03T16:37

2025-07-03T16:37

2025-07-03T16:37

эксклюзив

украина

киев

европа

трамп и зеленский

дональд трамп

александр боровик

мид

нато

f-16

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Обсуждают, в первую очередь, новую для западной и центральной Украины ситуацию: количество российских дронов, прилётов и "ужасные ночи".Киев сидит в метроКиевляне перебираются на ночь в метро или в подвалы.В Хмельницком пишут: "вот что-то летело, я думал, прощаться с жизнью или ещё нет".Но ракеты, шахеды и "герани" летят по военным и промышленным объектам.Жертв среди населения на Западной Украине нет. В Киеве, иногда в других городах центра, востока Украины бывают разрушения жилых домов. Но даже официальные украинские спикеры вынуждены признавать: это в результате действий украинского ПВО.ПВО на Украине специально устанавливают в жилых кварталах. Особенно в столице, которая до сих пор считалась самым защищённым городом на Украине. Причина понятна: уловив принцип российских налетов - бить только по военным объектам или тем промышленным, которые завязаны на военку, украинские стратеги расценили, что, установив объекты ПВО (противо-воздушной обороны) в гражданских кварталах, они тем самым получают как бы дополнительную защиту от налетов российских беспилотников и ракет. Как бы, потому сверхточными ударами российская армия все же поражает эти объекты. А вот сами ПВОшники зачастую, сбивая российские БПЛА, их обломками наносят ущерб гражданским объектам. И это - особенности нынешней войны.Киев - теперь "самый опасный город"Далеко не оптимистичен основатель украинской компании по производству БПЛА, специалист по беспилотникам и ПВО Боровик:Раньше, дескать, Боровик объяснял всем "западным товарищам", что Киев - такой же безопасный город, как столицы Европы.Что, кстати, легко можно было понять по количеству работающих ночных клубов, ресторанов "на Днепре", по концертам и другой весёлой жизни столицы.Деньги, как обычно, стекались в Киев, воевала "восточная Украина", которая для них, для центра и запада страны, и не Украина вовсе. Это "не наша война", говорили и Киев, и Львов, и Хмельницкий.Сейчас, в последние недели, все изменилось. Столица Украины тоже становится полем боя беспилотной авиации и ракетной опасности.Одесса дымит, в Харькове взрывыТеперь география прилетов другая. В соцсетях пишут:"Киев в метро." "Одесса дымит". "Харьков взрывы". Дрогобыч, Смела, Николаев, Львов и Кременчуг. Отовсюду пишут: взрывы, прилёты.Но "вся Украина" не очень беспокоит правящую верхушку режима. Волнуются за Киев.Что же произошло? Конечно, ВС РФ усилили рейды беспилотников на Украину: после операции, которую Украина (и их британские руководители) называют "Паутина" - удар дронами по российским стратегическим объектам. Это не месть, это ответ России на преступления, совершенные диверсантами против гражданского населения. Кроме того, видимо, Россия накопила необходимое количество беспилотников и ракет. И это с тревогой тоже обсуждается на Украине.И ещё один фактор: Украине не хватает ПВО.Патриоты защищают столицуВот что пишет "Нью-Йорк Таймс":Что значит "в основном"? "Пэтриот" - чрезвычайно громоздкая система. Она занимает в развёртывании около одного квадратного километра. Кроме того, требуется поддержка дополнительного оборудования и систем рядом."Пэтриот" не так просто развернуть и перевезти. Это не мобильная система.То есть практически с полной уверенностью можно говорить: все "Пэтриоты", которые поставил ещё предыдущий президент Байден, именно и только защищают Киев.Вова Зеленский побеспокоился только о себе. И о клане приспешников, конечно.Какая Украина? Должен выжить только Киев. А все остальные - это массовка для пиара. Даже "хорошо", если есть жертвы и разрушения домов. Можно пустить слезу и успешно попиариться на Западе. Что, собственно, регулярно и делает псевдопрезидент.Это его привычная и обычная деятельность.Другой вопрос, как эти противоракетные комплексы могут защитить от беспилотников? И насколько это экономически целесообразно?Но в любом случае, уже подтвердил и Белый дом: поставки ракет для этих комплексов и много чего другого для Киева "приостановлены".Истерика в Киеве: "Даже за деньги!" "Странный заокеанский президент"Как говорится, оцените уровень наглости и истерики: в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах США Джон Хенкель.Почему приостановили поставки? Строго спрашивал поверенного, видимо, глава МИД Сибига.Вот что говорит тот же украинский эксперт Боровик:" А на Украине даже то, что было за законтрактовано при Байдене, нет никакой ясности. Даже за деньги, если мы платим за счёт европейских партнёров."Он и оценивает положение Израиля, и упрекает США в "странностях", и говорит страшные для любого укрополитика слова "даже за деньги"!Впрочем, это опять не их деньги. Это "за счет европейских партнёров": западные кредиты, за которые отдают землю, ископаемые, инфраструктуру и будущее Украины."Финансирует Европа!" Но будет ли?Почему произошла остановка?Белый дом объяснил так: "надо поставить интересы США на первое место".Якобы Пентагон будет восстанавливать вооружения, потраченные на Украину и 12-дневную войну Израиля с Ираном, несколько лет.Есть такое мнение украинских экспертов: поставки "приостановлены", потому что Украина не согласовала меморандум с Москвой.Но зато стало известно, кто оплатит оружие из США Украине. Европа!В принципе, схема была понятна давно. Её ещё раз подтвердил американский сенатор Кунс, который отчитался после встречи с Зеленским на саммите НАТО.- Как прошла ваша встреча с Зеленским?- Он был оптимистичен и позитивен. Он просит возможности закупать больше американских вооружений. При условии, что Европа профинансирует следующий раунд закупок.Но сможет ли Европа самостоятельно поддерживать и дальше проект "Украина"? Конечно же, нет.Косвенным подтверждением этого может быть звонок президента Франции президенту России сразу после саммита НАТО.Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук был краток:"Салфеточная коалиция" сдаёт Украину!"Опять истерика в КиевеА в Киеве из-за этих "Пэтриотов" и других не поставок - натуральная истерика.И она только нарастает:"Это было законтрактовано!""Нам обещали!""Остановили технику, которая уже прибыла в Польшу!"Это, конечно, подогревается пиар акция под названием: Зеленский давно готовит такой путь отхода.Кто виноват? Трамп!Как будто это не Зеленский с Борисом Джонсоном решили весной 2022 года "давайте просто воевать".Зачем Украине "Пэтриоты" и F-16?Но дело-то ещё в том, что "Пэтриоты" не предназначены отбивать атаки полчищ дронов. Это в данном случае и дорогостоящее, и ненужное ПВО.Один комплекс с ракетами стоит около миллиарда долларов.Зачем же их выпрашивает Зеленский и зачем устраивает истерику?Во-первых, как уже сказано, надо обвинить Трампа, который "не дал Пэтриоты и мы проиграли".Во-вторых, лоббизм: кому-то же должны США продавать эти комплексы, по миллиарду штука. Пока весь мир ещё не понял, что это слишком дорогое и неэффективное в современных военных условиях средство ПВО.Кстати, "Пэтриот" часто путает систему "свой - чужой", и не только на Украине были такие случаи.Ракетой из этого комплекса, как говорят, был сбит первый погибший на Украине F-16 с лётчиком по фамилии Месь."Дружественный огонь" был.Сейчас на Украине новый скандал: опять был сбит F-16 с летчиком, но в этот раз его сбила российская ракета.Причина: эти самолёты Украина использует в качестве ПВО, чтобы отражать атаки ракет и дронов.Марьяна Безуглая, депутат Рады, назвала это "убийством летчиков и самолётов":"Если не развивать дроновое ПВО и посылать ценных живых лётчиков сбивать шахеды, то это - убийство лётчиков и уничтожение самолётов".А что на самом деле?А сколько было криков, радости, как укропатриоты буквально молились на "Пэтриоты" и F-16. Требовали быстрее поставить. Зеленский фотографировался в кабине самолёта.Тоже, кстати, морально устаревшего.Как будто Украине кто-то когда-то поставлял что-то суперценное и новое из разработок.И тут же возникает еще один большой вопрос: а есть ли у западного, в первую очередь, штатовского ВПК это "новое и современное"?Ни у США, ни у Европы суперновинок нет.70 процентов того, что стоит на вооружении европейских стран, произведено в США. Если учесть все комплектующие для оставшихся 30 процентов собственного производства, то наверное, и все 80 процентов. Около 5 процентов - вооружение из Южной Кореи и Израиля.Что же производит сама Европа? Остается 10-15 процентов собственных разработок.Европа может только, действительно, оплачивать поставки из США для Украины.Но спасут ли они ситуацию? Даже если все эти "Стингеры" (сняты с производства), "Пэтриоты" (бессмысленно используют против дронов) и другие "вундервафли" прибудут на Украину?Конечно же, нет.И на Украине это тоже понимают.Дроны и ракеты: споры вокругВот что говорит украинский эксперт Луценко:"Если будет 1 тысяча дронов в сутки, ущерб будет катастрофическим. Так может быть уже через год. Ракеты будут не нужны."Имеется в виду, если Россия будет использовать 1 тысячу дронов в сутки.Мария Берлинская, известная грантоедка (её даже пытались протиснуть в министры обороны Украины), заявила, что скороА националист Карась с "юмором" обрисовал будущее украинских "уклонистов", сбежавших от армии."Та вас в Европе дронами будут ловить."Имеются в виду уже, конечно, украинские дроны.Это "юмористическое преувеличение", конечно. Хороший "юмор" у Карася! Людей будут отлавливать, как бежавших крепостных. Только новыми, футуристическими методами.За что? За то, что они имели несчастье быть гражданами Украины?Но что делать с реальностью, когда "в Черновцах и Львове будут следить дроны", не знает никто.И "Пэтриоты" бесполезны. Как и вся эта "западная мощь" с авианосцами и ПВО "за миллиард".Пограничники бегутИ напоследок - байка, которую рассказывают как абсолютно реальную.Украинский уклонист как-то пробрался через проволоку и ограждения на границе Украины и поплыл через Тису. Смотрит: пограничник плывёт за ним. Что делать? Плывёт быстрее, и тот - быстрее. Вылезли наконец на тот берег. Пограничник: "чего стоишь? Побежали быстрее на ту сторону!"В общем, пограничник оказался тоже уклонист.Это не анекдот. Какие уже там анекдоты на Украине. Народу не до того. И говорят, что это уже даже не единичный случай.О том, почему на Украине решили ликвидировать недавно (всего чуть более полугода назад) министерство единства - в статье Дмитрия Ковалевича "С единством что-то не сложилось". Почему Киев ликвидирует Министерство единства и для чего его создали

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, киев, европа, трамп и зеленский, дональд трамп, александр боровик, мид, нато, f-16, рада