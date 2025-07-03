"Киев - самый опасный город", "Салфеточная коалиция" сдаёт Украину и даже пограничники бегут из страны
О чем говорят украинские эксперты, лидеры мнений, депутаты и обычные граждане? Что сообщают западные и украинские издания?
Обсуждают, в первую очередь, новую для западной и центральной Украины ситуацию: количество российских дронов, прилётов и "ужасные ночи".
Киев сидит в метро
Киевляне перебираются на ночь в метро или в подвалы.
В Хмельницком пишут: "вот что-то летело, я думал, прощаться с жизнью или ещё нет".
Но ракеты, шахеды и "герани" летят по военным и промышленным объектам.
Жертв среди населения на Западной Украине нет. В Киеве, иногда в других городах центра, востока Украины бывают разрушения жилых домов. Но даже официальные украинские спикеры вынуждены признавать: это в результате действий украинского ПВО.
ПВО на Украине специально устанавливают в жилых кварталах. Особенно в столице, которая до сих пор считалась самым защищённым городом на Украине. Причина понятна: уловив принцип российских налетов - бить только по военным объектам или тем промышленным, которые завязаны на военку, украинские стратеги расценили, что, установив объекты ПВО (противо-воздушной обороны) в гражданских кварталах, они тем самым получают как бы дополнительную защиту от налетов российских беспилотников и ракет. Как бы, потому сверхточными ударами российская армия все же поражает эти объекты. А вот сами ПВОшники зачастую, сбивая российские БПЛА, их обломками наносят ущерб гражданским объектам. И это - особенности нынешней войны.
© Украина.ру / Telegram
© Украина.ру / Telegram
Киев - теперь "самый опасный город"
Далеко не оптимистичен основатель украинской компании по производству БПЛА, специалист по беспилотникам и ПВО Боровик:
"Киев становится самым незащищённым и опасным городом из-за нехватки ПВО".
Раньше, дескать, Боровик объяснял всем "западным товарищам", что Киев - такой же безопасный город, как столицы Европы.
Что, кстати, легко можно было понять по количеству работающих ночных клубов, ресторанов "на Днепре", по концертам и другой весёлой жизни столицы.
Деньги, как обычно, стекались в Киев, воевала "восточная Украина", которая для них, для центра и запада страны, и не Украина вовсе. Это "не наша война", говорили и Киев, и Львов, и Хмельницкий.
Сейчас, в последние недели, все изменилось. Столица Украины тоже становится полем боя беспилотной авиации и ракетной опасности.
Одесса дымит, в Харькове взрывы
Теперь география прилетов другая. В соцсетях пишут:
"Киев в метро." "Одесса дымит". "Харьков взрывы". Дрогобыч, Смела, Николаев, Львов и Кременчуг. Отовсюду пишут: взрывы, прилёты.
Но "вся Украина" не очень беспокоит правящую верхушку режима. Волнуются за Киев.
Что же произошло? Конечно, ВС РФ усилили рейды беспилотников на Украину: после операции, которую Украина (и их британские руководители) называют "Паутина" - удар дронами по российским стратегическим объектам. Это не месть, это ответ России на преступления, совершенные диверсантами против гражданского населения.
Кроме того, видимо, Россия накопила необходимое количество беспилотников и ракет. И это с тревогой тоже обсуждается на Украине.
И ещё один фактор: Украине не хватает ПВО.
© AP / Odesa Regional Administration Press Office
© AP / Odesa Regional Administration Press Office
Патриоты защищают столицу
Вот что пишет "Нью-Йорк Таймс":
"Украина сейчас имеет на вооружении 8 систем "Пэтриот", 6 из которых находятся в рабочем состоянии и в основном защищают столицу."
Что значит "в основном"? "Пэтриот" - чрезвычайно громоздкая система. Она занимает в развёртывании около одного квадратного километра. Кроме того, требуется поддержка дополнительного оборудования и систем рядом.
"Пэтриот" не так просто развернуть и перевезти. Это не мобильная система.
То есть практически с полной уверенностью можно говорить: все "Пэтриоты", которые поставил ещё предыдущий президент Байден, именно и только защищают Киев.
Вова Зеленский побеспокоился только о себе. И о клане приспешников, конечно.
Какая Украина? Должен выжить только Киев. А все остальные - это массовка для пиара. Даже "хорошо", если есть жертвы и разрушения домов. Можно пустить слезу и успешно попиариться на Западе. Что, собственно, регулярно и делает псевдопрезидент.
Это его привычная и обычная деятельность.
Другой вопрос, как эти противоракетные комплексы могут защитить от беспилотников? И насколько это экономически целесообразно?
Но в любом случае, уже подтвердил и Белый дом: поставки ракет для этих комплексов и много чего другого для Киева "приостановлены".
Истерика в Киеве: "Даже за деньги!" "Странный заокеанский президент"
Как говорится, оцените уровень наглости и истерики: в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах США Джон Хенкель.
Почему приостановили поставки? Строго спрашивал поверенного, видимо, глава МИД Сибига.
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Вот что говорит тот же украинский эксперт Боровик:
"Странный заокеанский президент перенаправляет то, что должно было идти на Украину, на Израиль, там перенасыщение ПВО. "
" А на Украине даже то, что было за законтрактовано при Байдене, нет никакой ясности. Даже за деньги, если мы платим за счёт европейских партнёров."
Он и оценивает положение Израиля, и упрекает США в "странностях", и говорит страшные для любого укрополитика слова "даже за деньги"!
Впрочем, это опять не их деньги. Это "за счет европейских партнёров": западные кредиты, за которые отдают землю, ископаемые, инфраструктуру и будущее Украины.
"Финансирует Европа!" Но будет ли?
Почему произошла остановка?
Белый дом объяснил так: "надо поставить интересы США на первое место".
Якобы Пентагон будет восстанавливать вооружения, потраченные на Украину и 12-дневную войну Израиля с Ираном, несколько лет.
Есть такое мнение украинских экспертов: поставки "приостановлены", потому что Украина не согласовала меморандум с Москвой.
Но зато стало известно, кто оплатит оружие из США Украине. Европа!
В принципе, схема была понятна давно. Её ещё раз подтвердил американский сенатор Кунс, который отчитался после встречи с Зеленским на саммите НАТО.
- Как прошла ваша встреча с Зеленским?
- Он был оптимистичен и позитивен. Он просит возможности закупать больше американских вооружений. При условии, что Европа профинансирует следующий раунд закупок.
Но сможет ли Европа самостоятельно поддерживать и дальше проект "Украина"? Конечно же, нет.
Косвенным подтверждением этого может быть звонок президента Франции президенту России сразу после саммита НАТО.
Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук был краток:
"Салфеточная коалиция" сдаёт Украину!"
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Опять истерика в Киеве
А в Киеве из-за этих "Пэтриотов" и других не поставок - натуральная истерика.
И она только нарастает:
"Это было законтрактовано!"
"Нам обещали!"
"Остановили технику, которая уже прибыла в Польшу!"
Это, конечно, подогревается пиар акция под названием:
"Мы не виноваты, Украина проиграет из-за Трампа!"
Зеленский давно готовит такой путь отхода.
Кто виноват? Трамп!
Как будто это не Зеленский с Борисом Джонсоном решили весной 2022 года "давайте просто воевать".
Зачем Украине "Пэтриоты" и F-16?
Но дело-то ещё в том, что "Пэтриоты" не предназначены отбивать атаки полчищ дронов. Это в данном случае и дорогостоящее, и ненужное ПВО.
Один комплекс с ракетами стоит около миллиарда долларов.
Зачем же их выпрашивает Зеленский и зачем устраивает истерику?
Во-первых, как уже сказано, надо обвинить Трампа, который "не дал Пэтриоты и мы проиграли".
Во-вторых, лоббизм: кому-то же должны США продавать эти комплексы, по миллиарду штука. Пока весь мир ещё не понял, что это слишком дорогое и неэффективное в современных военных условиях средство ПВО.
Кстати, "Пэтриот" часто путает систему "свой - чужой", и не только на Украине были такие случаи.
Ракетой из этого комплекса, как говорят, был сбит первый погибший на Украине F-16 с лётчиком по фамилии Месь.
"Дружественный огонь" был.
Сейчас на Украине новый скандал: опять был сбит F-16 с летчиком, но в этот раз его сбила российская ракета.
Причина: эти самолёты Украина использует в качестве ПВО, чтобы отражать атаки ракет и дронов.
Марьяна Безуглая, депутат Рады, назвала это "убийством летчиков и самолётов":
"Если не развивать дроновое ПВО и посылать ценных живых лётчиков сбивать шахеды, то это - убийство лётчиков и уничтожение самолётов".
© Военный Осведомитель / Telegram
© Военный Осведомитель / Telegram
А что на самом деле?
А сколько было криков, радости, как укропатриоты буквально молились на "Пэтриоты" и F-16. Требовали быстрее поставить. Зеленский фотографировался в кабине самолёта.
Тоже, кстати, морально устаревшего.
Как будто Украине кто-то когда-то поставлял что-то суперценное и новое из разработок.
И тут же возникает еще один большой вопрос: а есть ли у западного, в первую очередь, штатовского ВПК это "новое и современное"?
Ни у США, ни у Европы суперновинок нет.
70 процентов того, что стоит на вооружении европейских стран, произведено в США. Если учесть все комплектующие для оставшихся 30 процентов собственного производства, то наверное, и все 80 процентов. Около 5 процентов - вооружение из Южной Кореи и Израиля.
Что же производит сама Европа? Остается 10-15 процентов собственных разработок.
Европа может только, действительно, оплачивать поставки из США для Украины.
Но спасут ли они ситуацию? Даже если все эти "Стингеры" (сняты с производства), "Пэтриоты" (бессмысленно используют против дронов) и другие "вундервафли" прибудут на Украину?
Конечно же, нет.
И на Украине это тоже понимают.
Дроны и ракеты: споры вокруг
Вот что говорит украинский эксперт Луценко:
"Если будет 1 тысяча дронов в сутки, ущерб будет катастрофическим. Так может быть уже через год. Ракеты будут не нужны."
Имеется в виду, если Россия будет использовать 1 тысячу дронов в сутки.
Мария Берлинская, известная грантоедка (её даже пытались протиснуть в министры обороны Украины), заявила, что скоро
"в Черновцах и Львове за людьми будут следить тысячи российских дронов".
А националист Карась с "юмором" обрисовал будущее украинских "уклонистов", сбежавших от армии.
"Та вас в Европе дронами будут ловить."
Имеются в виду уже, конечно, украинские дроны.
Это "юмористическое преувеличение", конечно. Хороший "юмор" у Карася! Людей будут отлавливать, как бежавших крепостных. Только новыми, футуристическими методами.
За что? За то, что они имели несчастье быть гражданами Украины?
Но что делать с реальностью, когда "в Черновцах и Львове будут следить дроны", не знает никто.
И "Пэтриоты" бесполезны. Как и вся эта "западная мощь" с авианосцами и ПВО "за миллиард".
Пограничники бегут
И напоследок - байка, которую рассказывают как абсолютно реальную.
Украинский уклонист как-то пробрался через проволоку и ограждения на границе Украины и поплыл через Тису. Смотрит: пограничник плывёт за ним. Что делать? Плывёт быстрее, и тот - быстрее. Вылезли наконец на тот берег. Пограничник: "чего стоишь? Побежали быстрее на ту сторону!"
В общем, пограничник оказался тоже уклонист.
Это не анекдот. Какие уже там анекдоты на Украине. Народу не до того. И говорят, что это уже даже не единичный случай.
О том, почему на Украине решили ликвидировать недавно (всего чуть более полугода назад) министерство единства - в статье Дмитрия Ковалевича "С единством что-то не сложилось". Почему Киев ликвидирует Министерство единства и для чего его создали
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