https://ukraina.ru/20250703/s-edinstvom-chto-to-ne-slozhilos-pochemu-kiev-likvidiruet-ministerstvo-edinstva-i-dlya-chego-ego-1064574318.html

"С единством что-то не сложилось". Почему Киев ликвидирует Министерство единства и для чего его создали

"С единством что-то не сложилось". Почему Киев ликвидирует Министерство единства и для чего его создали - 03.07.2025 Украина.ру

"С единством что-то не сложилось". Почему Киев ликвидирует Министерство единства и для чего его создали

Многие из украинских министерств и организаций формировались не для выполнения каких-то государственных функций, а исключительно ради освоения бюджета. К таковым даже депутаты от президентской партии "Слуга народа" относят Министерство единства украинцев, чиновники которого попадают в коррупционные скандалы.

2025-07-03T04:15

2025-07-03T04:15

2025-07-03T04:15

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Основали его недавно – в декабре 2024 года на базе Министерства реинтеграции оккупированных территорий. Поскольку территории "реинтегрировать" уже нереально, решили реинтегрировать хотя бы украинцев.Тем не менее, на этой неделе нардепы сообщили украинским СМИ, что вскоре Министерство единства, сокращенно прозванное МинЕдом, могут ликвидировать. "Мы попробовали – не получилось. Может, не стоит его дальше и тянуть", - рассказывает один из "Слуг народа" изданию "Страна".Скандальная нардеп Марьяна Безуглая считает его одним из "пафосных министерств", которые являются лишними кусками других ведомств или вообще – "неудачными политическими заявлениями".Само министерство создавали, как пишет "Страна", чтобы трудоустроить близкого друга Зеленского Алексея Чернышова и попытаться привлечь к будущим выборам этнических украинцев из западной диаспоры для переизбрания Зеленского (такой номер прошел в соседней Молдавии с Майей Санду). Как утверждал опальный депутат Александр Дубинский, "кум Зеленского Чернышов отвечает за победу лидера на грядущих выборах".Однако, как сообщает нардеп Ярослав Железняк, окончательное решение по ликвидации министерства еще не принято, поскольку медийно информация о ликвидации министерства единства может, дескать, выглядеть неприглядно.С украинцами, которые проживают на новых территориях РФ, министерство принципиально не работает, даже если они сохранили гражданство "незалежной". Чиновница МинЕда Юлия Лысенко на днях жаловалась, что украинцы "на оккупированных территориях" сами ищут любые оправдания, чтобы там остаться, а ехать на подконтрольную Киеву территорию не торопятся. Иными словами, даже в этом случае с единством не срослось, а чиновница вынуждена была признать, что украинцам под контролем российских властей живется лучше, несмотря на угрозу попасть под удар ВСУ на прифронтовых территориях.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что нежелание украинцев выезжать на подконтрольную Киеву территорию многое говорит о самой Украине. "Если аргумент - им мол хорошо там и они не хотят сами - то происходящее в стране называется нехорошим словом", - пишет Чаплыга.Министр единства Чернышов в начале года обещал украинским мужчинам бронь от мобилизации, если они захотят вернуться на Украину и устроятся на работу на предприятия ВПК. Ради этого в странах Европы начали создавать так называемые "хабы единства" - представительства министерства, которые на самом деле ничем не занимались, но пожирали бюджет. Кроме того, буквально через пару месяцев бронь начали отбирать даже у тех, кто работал на оборонных предприятиях на самой Украине, что лишний раз подчеркнуло лживость обещаний министра единства.Кроме того, глава министерства недавно стал фигурантом серьезного скандала – он сбежал было из страны, когда подконтрольное американцам НАБУ взялось расследовать коррупцию среди его заместителей. Для Зеленского этого было серьезным имиджевым ударом. За Чернышовым послали совладельца студии "Квартал" бизнесмена Тимура Миндича, чтобы тот пообещал "порешать" его проблемы с антикоррупционными органами. Но по возвращении Чернышова вызвали на допрос в НАБУ, где с него в качестве залога потребовали баснословную сумму в 120 миллионов гривен. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.Как пишет одесский анархист Вячеслав Азаров, учитывая регулярные угрозы США начать аудит действующей украинской власти, на Банковой могли посчитать, что Чернышеву будет безопаснее под надзором родных органов, чем где-нибудь в Европе дождаться международного ордера.В конце марта Кабмин выделил Минеду дополнительных 150 миллионов гривен на "разработку программ по возвращению украинцев". Но все выделенные на министерство деньги в июне странным образом закончились. В начале июня был отключен даже сайт министерства из-за отсутствия денег на его обслуживание. Таким образом, сам проект по объединению украинцев, вероятно, прикажет долго жить, напрасно сожрав сотни миллионов бюджетных средств.Нацист Евгений Карась, глава группировки С-14, рассуждал на этой неделе о будущем возвращении украинцев, предлагая распространить "бусификацию" на страны ЕС. "Мы поедем воевать за общие украинско-европейские интересы в Африке, а вместо этого дроны ТЦК будут летать по Европе и ловить уклонистов", - бахвалился нацист. В идеальном мире украинского нациста любого одессита или львовянина должны отловить где-нибудь в Австрии, а затем бросить в бой за интересы британских корпораций против мятежных племен Южного Судана, если не получится победить российскую армию.При существовании Министерства единства, которое по идее должно было завлекать украинцев на родину, из страны только в ЕС сбежали около 8 миллионов человек (еще 2 миллиона находились там до 2022 года). Сбежало бы и в два раза больше, если бы мужчинам был разрешен выезд заграницу. Матери вывозят своих несовершеннолетних детей, в том числе даже девочек, чтобы в будущем на них не распространилась "бусификация".Сама по себе концепция объединения украинцев отпугивает реальных украинцев, но Зеленский вскоре "нарисует" еще один аналогичный прожект, чтобы выпросить у Запада очередной транш на "восстановление" или "единство".О том, что будет происходить на Украине в ближайшие недели - в статье Дмитрия Ковалевича "Подготовка к длительной войне и смена Кабмина. Что ожидает украинцев в июле"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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