Уничтожение НПЗ: военно-политический эксперт о том, как Россия лишает Украину горючего для войны
Российские удары по украинским нефтеперерабатывающим заводам стали системным элементом стратегии спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
ВС РФ применяют интересную тактику. Если раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, включая НПЗ", – заявил эксперт.
Перенджиев подчеркнул стратегическое значение таких ударов: "Кременчугский НПЗ – ключевой объект топливного обеспечения украинской армии. Лишая противника горючего, мы парализуем его мобильность и логистику".
Эксперт объяснил изменение тактики: "Это не просто точечные удары – это системное разрушение военно-экономического потенциала Украины. Без горючего не поедут ни танки, ни БТР, не поднимутся в воздух самолеты".
"Да и с кадровым наполнением у противника хуже, на что обратил внимание наш президент [Владимир Путин]. Но без топлива даже имеющиеся силы быстро потеряют боеспособность", – добавил аналитик.
"Такая стратегия позволяет минимизировать наши потери при максимальном эффекте. Это новый этап спецоперации", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракетНовые "Герани" преодолевают украинскую ПВО без серьезных потерь. Тем более, что ПВО Украины находится в катастрофическом состоянии. США поставлять ракеты Patriot отказываются, они нужны самим американцам. Из-за конфликта с Ираном завис и проект поставки нескольких комплексов Patriot из Израиля, которые должны были быть модернизированы в США.
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