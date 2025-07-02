https://ukraina.ru/20250702/unichtozhenie-npz-voenno-politicheskiy-ekspert-o-tom-kak-rossiya-lishaet-ukrainu-goryuchego-dlya-voyny-1064588008.html

Уничтожение НПЗ: военно-политический эксперт о том, как Россия лишает Украину горючего для войны

Уничтожение НПЗ: военно-политический эксперт о том, как Россия лишает Украину горючего для войны - 02.07.2025 Украина.ру

Уничтожение НПЗ: военно-политический эксперт о том, как Россия лишает Украину горючего для войны

Российские удары по украинским нефтеперерабатывающим заводам стали системным элементом стратегии спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-07-02T23:00

2025-07-02T23:00

2025-07-02T23:00

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топливо

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ВС РФ применяют интересную тактику. Если раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, включая НПЗ", – заявил эксперт.Перенджиев подчеркнул стратегическое значение таких ударов: "Кременчугский НПЗ – ключевой объект топливного обеспечения украинской армии. Лишая противника горючего, мы парализуем его мобильность и логистику".Эксперт объяснил изменение тактики: "Это не просто точечные удары – это системное разрушение военно-экономического потенциала Украины. Без горючего не поедут ни танки, ни БТР, не поднимутся в воздух самолеты"."Такая стратегия позволяет минимизировать наши потери при максимальном эффекте. Это новый этап спецоперации", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/yuriy-knutov-rossiya-navodit-uzhas-na-ukrainu-molniyami-i-geranyami-poka-ssha-schitayut-ostatki-svoi-raket-1064579774.html

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