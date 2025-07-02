Уничтожение НПЗ: военно-политический эксперт о том, как Россия лишает Украину горючего для войны - 02.07.2025 Украина.ру
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Уничтожение НПЗ: военно-политический эксперт о том, как Россия лишает Украину горючего для войны
Уничтожение НПЗ: военно-политический эксперт о том, как Россия лишает Украину горючего для войны - 02.07.2025 Украина.ру
Уничтожение НПЗ: военно-политический эксперт о том, как Россия лишает Украину горючего для войны
Российские удары по украинским нефтеперерабатывающим заводам стали системным элементом стратегии спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-02T23:00
2025-07-02T23:00
новости
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украина
иран
александр перенджиев
нпз
нато
ракетный удар
нефть
топливо
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ВС РФ применяют интересную тактику. Если раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, включая НПЗ", – заявил эксперт.Перенджиев подчеркнул стратегическое значение таких ударов: "Кременчугский НПЗ – ключевой объект топливного обеспечения украинской армии. Лишая противника горючего, мы парализуем его мобильность и логистику".Эксперт объяснил изменение тактики: "Это не просто точечные удары – это системное разрушение военно-экономического потенциала Украины. Без горючего не поедут ни танки, ни БТР, не поднимутся в воздух самолеты"."Такая стратегия позволяет минимизировать наши потери при максимальном эффекте. Это новый этап спецоперации", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/yuriy-knutov-rossiya-navodit-uzhas-na-ukrainu-molniyami-i-geranyami-poka-ssha-schitayut-ostatki-svoi-raket-1064579774.html
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новости, россия, украина, иран, александр перенджиев, нпз, нато, ракетный удар, нефть, топливо, всу, логистика, вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Украина, Иран, Александр Перенджиев, НПЗ, НАТО, ракетный удар, нефть, топливо, ВСУ, логистика, ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Уничтожение НПЗ: военно-политический эксперт о том, как Россия лишает Украину горючего для войны

23:00 02.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Киевской области
Пожар на нефтебазе в Киевской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Российские удары по украинским нефтеперерабатывающим заводам стали системным элементом стратегии спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
ВС РФ применяют интересную тактику. Если раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, включая НПЗ", – заявил эксперт.
Перенджиев подчеркнул стратегическое значение таких ударов: "Кременчугский НПЗ – ключевой объект топливного обеспечения украинской армии. Лишая противника горючего, мы парализуем его мобильность и логистику".
Эксперт объяснил изменение тактики: "Это не просто точечные удары – это системное разрушение военно-экономического потенциала Украины. Без горючего не поедут ни танки, ни БТР, не поднимутся в воздух самолеты".

"Да и с кадровым наполнением у противника хуже, на что обратил внимание наш президент [Владимир Путин]. Но без топлива даже имеющиеся силы быстро потеряют боеспособность", – добавил аналитик.

"Такая стратегия позволяет минимизировать наши потери при максимальном эффекте. Это новый этап спецоперации", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Вчера, 19:30
Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракетНовые "Герани" преодолевают украинскую ПВО без серьезных потерь. Тем более, что ПВО Украины находится в катастрофическом состоянии. США поставлять ракеты Patriot отказываются, они нужны самим американцам. Из-за конфликта с Ираном завис и проект поставки нескольких комплексов Patriot из Израиля, которые должны были быть модернизированы в США.
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