Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев - 02.07.2025 Украина.ру
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Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев
Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев - 02.07.2025 Украина.ру
Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев
У России есть инструменты для привлечения Саудовской Аравии к неформальному альянсу с Китаем и Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-02T04:15
2025-07-02T04:15
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Перенджиев добавил, что не стоит сбрасывать со счетов Пакистан: "Я бы еще не стал сбрасывать со счетов Пакистан, который в союзе с Китаем и в неплохих отношениях с нами".Эксперт подчеркнул, что институциональная основа для сотрудничества формируется: "Институциональный дизайн в целом складывается. Он продолжит складываться, потому что другого выбора нет"."Да, БРИКС и ШОС изначально создавались как экономическое объединение, но у нас сейчас здесь гораздо больше возможностей, чем возможностей ОДКБ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О разных аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, иран, александр перенджиев, брикс, шос, пакистан, союз, одкб, главные новости, сотрудничество
Новости, Россия, Китай, Иран, Александр Перенджиев, БРИКС, ШОС, Пакистан, союз, ОДКБ, Главные новости, сотрудничество

Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев

04:15 02.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию
Государственный визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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У России есть инструменты для привлечения Саудовской Аравии к неформальному альянсу с Китаем и Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Инструменты для этого есть. Саудовская Аравия входит в БРИКС, Иран входит в ШОС", — отметил эксперт.
Перенджиев добавил, что не стоит сбрасывать со счетов Пакистан: "Я бы еще не стал сбрасывать со счетов Пакистан, который в союзе с Китаем и в неплохих отношениях с нами".
Эксперт подчеркнул, что институциональная основа для сотрудничества формируется: "Институциональный дизайн в целом складывается. Он продолжит складываться, потому что другого выбора нет".
"Да, БРИКС и ШОС изначально создавались как экономическое объединение, но у нас сейчас здесь гораздо больше возможностей, чем возможностей ОДКБ", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О разных аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.
11 марта, 19:49
Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и УкраиныСегодня уже очевидно, что к переговорам в Джидде между украинской и американской делегациями лучше подготовились США. Несмотря даже на то, что неонацистский режим, чтобы подчеркнуть свою силу и значимость, предпринял беспрецедентную атаку дронами на Москву, Подмосковье и ряд других российских областей.
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