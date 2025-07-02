Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию
У России есть инструменты для привлечения Саудовской Аравии к неформальному альянсу с Китаем и Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Инструменты для этого есть. Саудовская Аравия входит в БРИКС, Иран входит в ШОС", — отметил эксперт.
Перенджиев добавил, что не стоит сбрасывать со счетов Пакистан: "Я бы еще не стал сбрасывать со счетов Пакистан, который в союзе с Китаем и в неплохих отношениях с нами".
Эксперт подчеркнул, что институциональная основа для сотрудничества формируется: "Институциональный дизайн в целом складывается. Он продолжит складываться, потому что другого выбора нет".
"Да, БРИКС и ШОС изначально создавались как экономическое объединение, но у нас сейчас здесь гораздо больше возможностей, чем возможностей ОДКБ", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О разных аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.
11 марта, 19:49Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и УкраиныСегодня уже очевидно, что к переговорам в Джидде между украинской и американской делегациями лучше подготовились США. Несмотря даже на то, что неонацистский режим, чтобы подчеркнуть свою силу и значимость, предпринял беспрецедентную атаку дронами на Москву, Подмосковье и ряд других российских областей.
Подписывайся на