https://ukraina.ru/20250702/rossiya-mozhet-privlech-saudovskuyu-araviyu-k-neformalnomu-alyansu-s-kitaem-i-iranom--perendzhiev-1064519260.html

Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев

Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев - 02.07.2025 Украина.ру

Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев

У России есть инструменты для привлечения Саудовской Аравии к неформальному альянсу с Китаем и Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-07-02T04:15

2025-07-02T04:15

2025-07-02T04:15

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Перенджиев добавил, что не стоит сбрасывать со счетов Пакистан: "Я бы еще не стал сбрасывать со счетов Пакистан, который в союзе с Китаем и в неплохих отношениях с нами".Эксперт подчеркнул, что институциональная основа для сотрудничества формируется: "Институциональный дизайн в целом складывается. Он продолжит складываться, потому что другого выбора нет"."Да, БРИКС и ШОС изначально создавались как экономическое объединение, но у нас сейчас здесь гораздо больше возможностей, чем возможностей ОДКБ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О разных аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250311/1061710169.html

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китай

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