Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40 - 02.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250702/proval-vsu-v-sumskoy-oblasti-posolstvo-rossii-v-azerbaydzhane-napravilo-notu-novosti-k-2040-1064587682.html
Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40
Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40 - 02.07.2025 Украина.ру
Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40
Украинская армия теряет позиции и безуспешно пытается вернуть утраченное, дипломаты России и США договариваются. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
2025-07-02T20:42
2025-07-02T20:42
новости
россия
сша
сумская область
дональд трамп
вооруженные силы украины
международные отношения
международная политика
мид рф
госдеп сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064554394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_329ce352517022126a310045167538e1.jpg
🟥 Украинские боевики четыре раза пытались отбить позиции рядом с селом Кондратовка в Сумской области, однако их попытка провалилась — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы отряда "Шторм" 40-й бригады морской пехоты;🟥 Армия России нанесла удар дроном "Молния" по целям в Сумах;🟦 Посольство России в Азербайджане направило в местный МИД ноту с требованием доступа к задержанным россиянам, ответа не получило — об этом сообщили в дипмиссии;🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вьетнам и США заключили торговую сделку.Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
россия
сша
сумская область
наступление на сумы
азербайджан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064554394_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a5905ded8b38fc53ffc394a9bda928e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, сумская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, международные отношения, международная политика, мид рф, госдеп сша, дипломатия, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, наступление на сумы, наступление вс рф, наступление россии, азербайджан, журналисты
Новости, Россия, США, Сумская область, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, международные отношения, Международная политика, МИД РФ, Госдеп США, дипломатия, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, наступление на Сумы, наступление ВС РФ, наступление России, Азербайджан, журналисты

Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40

20:42 02.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинская армия теряет позиции и безуспешно пытается вернуть утраченное, дипломаты России и США договариваются. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
🟥 Украинские боевики четыре раза пытались отбить позиции рядом с селом Кондратовка в Сумской области, однако их попытка провалилась — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы отряда "Шторм" 40-й бригады морской пехоты;
🟥 Армия России нанесла удар дроном "Молния" по целям в Сумах;
🟦 Посольство России в Азербайджане направило в местный МИД ноту с требованием доступа к задержанным россиянам, ответа не получило — об этом сообщили в дипмиссии;
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вьетнам и США заключили торговую сделку.
Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля
Следите за новостями на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАСумская областьДональд ТрампВооруженные силы Украинымеждународные отношенияМеждународная политикаМИД РФГосдеп СШАдипломатияСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиянаступление на Сумынаступление ВС РФнаступление РоссииАзербайджанжурналисты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50Митрополит канонической УПЦ Онуфрий имеет право обжаловать указ Зеленского о лишении гражданства
20:42Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40
20:35Взрыв в районе Житомира был на промышленном предприятии
20:31Обстановка на месте взрыва на трассе Житомир-Киев: видео
20:28Момент мощного взрыва на предприятии под Житомиром: видео
20:21ТГ-канал «Морской отряд СпН «Эспаньола» опровергает фейк украинского ЦИПСО
20:15"Взяли Николаевку зашли в Красное": ВС РФ наступают в зоне СВО
20:07США сняли санкции с нескольких российских банков и учреждений
20:00"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении 1:18
19:52Численность трудоспособного населения на Украине снизилась на 40% к 2021 году
19:43Мошенники стали выманивать код от "Госуслуг", выдавая себя за сотрудников военкоматов
19:38Петиция о декриминализации порно на сайте президента Украины набрала 25 тысяч подписей
19:30Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет
19:27В центре Москвы в Старопименовском переулке взорвалась машина
19:19Правительство России поможет в расселении из аварийного жилья в Курской области – Хинштейн
19:05Военкоры Украина.ру Роман Гнатюк и Фёдор Громов получили благодарность президента Российской Федерации
19:00ВС РФ за первую половину 2025 года пополнили более 210 тыс контрактников - Медведев
18:33Преступления без наказания: ООН документирует пытки, казни и террор на Украине
18:14Проукраинское лобби в Конгрессе сдаёт позиции: почему для Трампа это не лучшая новость
18:04Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтан
Лента новостейМолния