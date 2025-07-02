https://ukraina.ru/20250702/proval-vsu-v-sumskoy-oblasti-posolstvo-rossii-v-azerbaydzhane-napravilo-notu-novosti-k-2040-1064587682.html

Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40

Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40 - 02.07.2025 Украина.ру

Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40

Украинская армия теряет позиции и безуспешно пытается вернуть утраченное, дипломаты России и США договариваются. Об этом сообщает тг канал Украина.ру

2025-07-02T20:42

2025-07-02T20:42

2025-07-02T20:42

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🟥 Украинские боевики четыре раза пытались отбить позиции рядом с селом Кондратовка в Сумской области, однако их попытка провалилась — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы отряда "Шторм" 40-й бригады морской пехоты;🟥 Армия России нанесла удар дроном "Молния" по целям в Сумах;🟦 Посольство России в Азербайджане направило в местный МИД ноту с требованием доступа к задержанным россиянам, ответа не получило — об этом сообщили в дипмиссии;🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вьетнам и США заключили торговую сделку.Больше новостей дня представлено в обзоре Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру

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