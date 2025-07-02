Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО - 02.07.2025 Украина.ру
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Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО
Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО - 02.07.2025 Украина.ру
Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО
Стратегическое значение последних успехов ВС РФ на южно-донецком направлении имеет важное значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-02T23:40
2025-07-02T23:40
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Он описал перспективы развития наступления ВС РФ: "Продолжается окружение Красноармейска: с запада движемся в сторону Днепропетровской области, а с востока подходим к Новоэкономическому".Перенджиев объяснил стратегию российского командования: "Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс".Эксперт особо отметил значение Сум: "Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль. Этот город - большой логистический центр, от которого расходятся много дорог"."Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-o-svoem-boevom-kreschenii-1064559354.html
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новости, россия, днепропетровская область, сумская область, александр перенджиев, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, покровск/красноармейск, сумы, наступление на сумы
Новости, Россия, Днепропетровская область, Сумская область, Александр Перенджиев, Украина.ру, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Покровск/Красноармейск, Сумы, наступление на Сумы

Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО

23:40 02.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
Расчет гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Стратегическое значение последних успехов ВС РФ на южно-донецком направлении имеет важное значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Освободив Шевченко, мы достаточно глубоко вклинились в оборону противника на Южно-Донецком направлении", - заявил эксперт.
Он описал перспективы развития наступления ВС РФ: "Продолжается окружение Красноармейска: с запада движемся в сторону Днепропетровской области, а с востока подходим к Новоэкономическому".
Перенджиев объяснил стратегию российского командования: "Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс".
Эксперт особо отметил значение Сум: "Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль. Этот город - большой логистический центр, от которого расходятся много дорог".
"Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
23:40Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО
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