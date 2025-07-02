Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО
Стратегическое значение последних успехов ВС РФ на южно-донецком направлении имеет важное значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Освободив Шевченко, мы достаточно глубоко вклинились в оборону противника на Южно-Донецком направлении", - заявил эксперт.
Он описал перспективы развития наступления ВС РФ: "Продолжается окружение Красноармейска: с запада движемся в сторону Днепропетровской области, а с востока подходим к Новоэкономическому".
Перенджиев объяснил стратегию российского командования: "Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс".
Эксперт особо отметил значение Сум: "Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль. Этот город - большой логистический центр, от которого расходятся много дорог".
"Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
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