https://ukraina.ru/20250702/proryv-pod-krasnoarmeyskom-perendzhiev-obyasnil-kak-osvobozhdenie-shevchenko-izmenilo-khod-svo-1064587540.html

Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО

Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО - 02.07.2025 Украина.ру

Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО

Стратегическое значение последних успехов ВС РФ на южно-донецком направлении имеет важное значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-07-02T23:40

2025-07-02T23:40

2025-07-02T23:40

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Он описал перспективы развития наступления ВС РФ: "Продолжается окружение Красноармейска: с запада движемся в сторону Днепропетровской области, а с востока подходим к Новоэкономическому".Перенджиев объяснил стратегию российского командования: "Если мы их сможем быстро занять, то создадим условия для того, чтобы в ходе летней кампании полностью освободить Донбасс".Эксперт особо отметил значение Сум: "Конечно, нам было бы выгодно взять их под контроль. Этот город - большой логистический центр, от которого расходятся много дорог"."Мы тогда сможем прямо спросить население Сумской области, в какой стране они захотят жить", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-o-svoem-boevom-kreschenii-1064559354.html

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