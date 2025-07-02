https://ukraina.ru/20250702/kak-kiev-perepisyvaet-istoriyu-ischenko-rasskazal-o-protivorechiyakh-ukrainskoy-propagandy-1064580083.html

Как Киев переписывает историю: Ищенко рассказал о противоречиях украинской пропаганды

Как Киев переписывает историю: Ищенко рассказал о противоречиях украинской пропаганды - 02.07.2025 Украина.ру

Как Киев переписывает историю: Ищенко рассказал о противоречиях украинской пропаганды

Украинская историческая пропаганда наполнена откровенно абсурдными утверждениями, которые тем не менее активно внедряются в общественное сознание. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-02T22:40

2025-07-02T22:40

2025-07-02T22:40

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"Еще в 1995 году меня рассмешил один украинский учебник истории, где было написано, что "украинской нации 200 тысяч лет". Хотя homo sapiens появился на свет максимум 100 тысяч лет назад", — привел пример эксперт.Ищенко отметил, что подобные мифы продолжают тиражироваться: "А как иначе объяснить поведение человека, который сначала говорит: "Россия украла у нас русское имя и русский язык. Украина — это истинная Русь", а потом говорит: "Я украинец, но не знаю украинского языка, потому что моих предков насильно русифицировали"?"."Это их основная историческая концепция", — подчеркнул политолог, добавив, что чем дольше Украина будет изолироваться от мира, тем больше подобной "чуши" будет проникать в сознание новых поколений."Над ними смеются, но их это абсолютно не чешет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/borba-ermaka-i-klichko-za-lyubov-trampa-kto-v-kieve-apelliruet-k-prezidentu-ssha-dlya-borby-s-1064297032.html

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украина, новости, киев, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, пропаганда, русский язык, украинцы, общество