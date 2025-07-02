Как Киев переписывает историю: Ищенко рассказал о противоречиях украинской пропаганды
Украинская историческая пропаганда наполнена откровенно абсурдными утверждениями, которые тем не менее активно внедряются в общественное сознание. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Еще в 1995 году меня рассмешил один украинский учебник истории, где было написано, что "украинской нации 200 тысяч лет". Хотя homo sapiens появился на свет максимум 100 тысяч лет назад", — привел пример эксперт.
Ищенко отметил, что подобные мифы продолжают тиражироваться: "А как иначе объяснить поведение человека, который сначала говорит: "Россия украла у нас русское имя и русский язык. Украина — это истинная Русь", а потом говорит: "Я украинец, но не знаю украинского языка, потому что моих предков насильно русифицировали"?".
"Это их основная историческая концепция", — подчеркнул политолог, добавив, что чем дольше Украина будет изолироваться от мира, тем больше подобной "чуши" будет проникать в сознание новых поколений.
"Над ними смеются, но их это абсолютно не чешет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
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