Как Киев переписывает историю: Ищенко рассказал о противоречиях украинской пропаганды - 02.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250702/kak-kiev-perepisyvaet-istoriyu-ischenko-rasskazal-o-protivorechiyakh-ukrainskoy-propagandy-1064580083.html
Как Киев переписывает историю: Ищенко рассказал о противоречиях украинской пропаганды
Как Киев переписывает историю: Ищенко рассказал о противоречиях украинской пропаганды - 02.07.2025 Украина.ру
Как Киев переписывает историю: Ищенко рассказал о противоречиях украинской пропаганды
Украинская историческая пропаганда наполнена откровенно абсурдными утверждениями, которые тем не менее активно внедряются в общественное сознание. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-02T22:40
2025-07-02T22:40
украина
новости
киев
россия
ростислав ищенко
владимир зеленский
украина.ру
пропаганда
русский язык
украинцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100953/43/1009534376_0:159:2692:1673_1920x0_80_0_0_0142247338fd93c94f3b022419d0375b.jpg
"Еще в 1995 году меня рассмешил один украинский учебник истории, где было написано, что "украинской нации 200 тысяч лет". Хотя homo sapiens появился на свет максимум 100 тысяч лет назад", — привел пример эксперт.Ищенко отметил, что подобные мифы продолжают тиражироваться: "А как иначе объяснить поведение человека, который сначала говорит: "Россия украла у нас русское имя и русский язык. Украина — это истинная Русь", а потом говорит: "Я украинец, но не знаю украинского языка, потому что моих предков насильно русифицировали"?"."Это их основная историческая концепция", — подчеркнул политолог, добавив, что чем дольше Украина будет изолироваться от мира, тем больше подобной "чуши" будет проникать в сознание новых поколений."Над ними смеются, но их это абсолютно не чешет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250626/borba-ermaka-i-klichko-za-lyubov-trampa-kto-v-kieve-apelliruet-k-prezidentu-ssha-dlya-borby-s-1064297032.html
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100953/43/1009534376_126:0:2567:1831_1920x0_80_0_0_e25643032cba3100cf4efd5f0b368b2c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, киев, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, пропаганда, русский язык, украинцы, общество
Украина, Новости, Киев, Россия, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, пропаганда, Русский язык, украинцы, Общество

Как Киев переписывает историю: Ищенко рассказал о противоречиях украинской пропаганды

22:40 02.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинская историческая пропаганда наполнена откровенно абсурдными утверждениями, которые тем не менее активно внедряются в общественное сознание. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Еще в 1995 году меня рассмешил один украинский учебник истории, где было написано, что "украинской нации 200 тысяч лет". Хотя homo sapiens появился на свет максимум 100 тысяч лет назад", — привел пример эксперт.
Ищенко отметил, что подобные мифы продолжают тиражироваться: "А как иначе объяснить поведение человека, который сначала говорит: "Россия украла у нас русское имя и русский язык. Украина — это истинная Русь", а потом говорит: "Я украинец, но не знаю украинского языка, потому что моих предков насильно русифицировали"?".
"Это их основная историческая концепция", — подчеркнул политолог, добавив, что чем дольше Украина будет изолироваться от мира, тем больше подобной "чуши" будет проникать в сознание новых поколений.
"Над ними смеются, но их это абсолютно не чешет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
Акция у мэрии Киева 25.06.2025
26 июня, 05:57
Борьба Ермака и Кличко за любовь Трампа. Кто в Киеве апеллирует к президенту США для борьбы с коррупциейВ среду 25 июня, пока Зеленский отчаянно просился в НАТО в Гааге и набивался на встречу с президентом США, в Киеве на Майдан вышли протестующие против коррупции, которые тоже обращались к Трампу.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаНовостиКиевРоссияРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийУкраина.рупропагандаРусский языкукраинцыОбщество
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:40Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО
23:20Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте
23:00Уничтожение НПЗ: военно-политический эксперт о том, как Россия лишает Украину горючего для войны
22:40Как Киев переписывает историю: Ищенко рассказал о противоречиях украинской пропаганды
22:20"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан
22:15Президент Польши подписал закон о Национальном дне памяти о поляках - жертвах геноцида бандеровцев
22:00"Сияющий град" оказался "темной норой": Ищенко о том, почему украинцы поверили в "превосходство" Запада
21:39"Комедиант лишил украинского гражданства митрополита": украинский депутат раскритиковал Зеленского
21:31Между Москвой и Парижем: Семибратов о работоспособности главного телефона и засланном казачке Киева
21:19Депутат Верховной Рады обвинила советника Зеленского в написании "победных речей"
21:12КНДР намерена отправить в Россию еще 25-30 тысяч своих военных в ближайшие месяцы - CNN
20:50Митрополит канонической УПЦ Онуфрий имеет право обжаловать указ Зеленского о лишении гражданства
20:42Провал ВСУ в Сумской области, посольство России в Азербайджане направило ноту. Новости к 20.40
20:35Взрыв в районе Житомира был на промышленном предприятии
20:31Обстановка на месте взрыва на трассе Житомир-Киев: видео
20:28Момент мощного взрыва на предприятии под Житомиром: видео
20:21ТГ-канал «Морской отряд СпН «Эспаньола» опровергает фейк украинского ЦИПСО
20:15"Взяли Николаевку зашли в Красное": ВС РФ наступают в зоне СВО
20:07США сняли санкции с нескольких российских банков и учреждений
20:00"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении 1:18
Лента новостейМолния