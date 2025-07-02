https://ukraina.ru/20250702/usaid--vs-teper-amerikantsy-budut-razdavat-udochki-no-ne-rybu-1064577591.html

USAID – всё. Теперь американцы будут раздавать удочки, но не рыбу

USAID – всё. Теперь американцы будут раздавать удочки, но не рыбу - 02.07.2025 Украина.ру

USAID – всё. Теперь американцы будут раздавать удочки, но не рыбу

Закрытие Агентства по международному развитию (USAID), о необходимости которого все время говорили трамписты, свершилось

2025-07-02T17:11

2025-07-02T17:11

2025-07-02T17:29

эксклюзив

сша

марко рубио

запад

usaid

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Продвигая американские интересыСворачивание USAID – событие неординарное. Неординарное оно настолько, что заставило взяться за перо лично главу Госдепа Марко Рубио. В своей статье, опубликованной 1 июля на сайте Госдепартамента, он подтвердил, что отныне часть проектов под эгидой Агентства по международному развитию переходит в его ведомство.Материал озаглавлен "Сделаем иностранную помощь великой снова" по аналогии со знаменитым лозунгом Дональда Трампа.Глава Госдепа посетовал, что в USAID влили миллиарды, а отдачи никакой, даже наоборот, страны, которым помогли, проявили черную неблагодарность."Например, в 2023 году страны Африки к югу от Сахары голосовали вместе с Соединенными Штатами только в 29% случаев по важным резолюциям в ООН, несмотря на получение 165 млрд долларов в виде расходов с 1991 года", - отметил он.Рубио раскритиковал многочисленные неправительственные организации, которые жирели на деньги рядовых американских налогоплательщиков."Единственными, кто жил хорошо, были руководители бесчисленных НПО, которые часто наслаждались пятизвездочным образом жизни, финансируемым американскими налогоплательщиками, в то время как те, кому они якобы помогали, отставали еще больше", - заявил он.По его словам, С 1 июля USAID официально прекратит реализацию иностранной помощи. Соответствующие программы, которые не идут вразрез политике Белого дома и "продвигают американские интересы", будут администрироваться Государственным департаментом.Благотворительность заканчиваетсяРубио пошел дальше и поставил под сомнение саму модель раздачи денег на различную помощь."Благотворительная модель потерпела неудачу, потому что руководство этих развивающихся стран стало зависимым", - написал Рубио.Если верить Рубио, то страны третьего мира сами просят Соединенные Штаты прекратить бездумную помощь, заменив ее инвестициями."Мужчина из Замбии сказал американским дипломатам, что его соотечественникам было бы полезнее научиться ловить рыбу, чем получать рыбу от правительства США, женщина из Эфиопии сказала, что она считает взаимную выгоду от инвестиций превосходящей односторонний характер помощи", - привел он примеры.В Белом доме не скрывают, что хотят помогать с выгодой для себя и желают делить расходы на эту помощь с другими – союзниками, ООН, частными фондами и т.д.Рубио подчеркнул, что такая помощь должна идти в соответствии с продвижением американских интересов в ключевых регионах мира."Мы сделаем это, отдавая приоритет торговле, а не помощи, возможностям, а не зависимости, и инвестициям, а не содействию. Для американцев и многих людей во всем мире 1 июля ознаменует начало новой эры глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания", - подытожил глава Госдепа.С выгодой для СШААгентство по международному развитию было создано указом президента Джона Кеннеди в 1961 году. Формальная цель этого правительственного учреждения – внешняя помощь странам мира, направленная на их долгосрочное социально-экономическое развитие.Более половины всей помощи, которую выделяют Соединенные Штаты, аккумулировалась именно через USAID. Агентство действует на множестве направлений, главными из которых является грантовая поддержка НПО, "независимых" СМИ, программы в сфере здравоохранения и т.д.Часть из проектов этого агентства при первом приближении выглядит вполне пристойно. Что плохого, например, в борьбе с ВИЧ или же туберкулезом? Действительно, USAID плотно работает по этим направлениям с беднейшими странами мира, где вопрос борьбы с этими и другими болезнями стоит особенно остро, однако всем известно, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями.Рубио говорит о том, что американская помощь теперь должна работать на сами США, но и раньше все обстояло именно так. Начнем с того, что подрядчиками проектов USAID как правило становятся американские же компании, фирмы и организации, то есть изрядная доля финансирования так или иначе остается или возвращается в США.Действительно, через USAID правящие элиты разных стран легко подсаживались на иглу американских денег, отдавая на откуп грантодателям целые сферы проблемной "социалки". Теперь же, надо полагать, такой порядку приходит конец.Без мягкой силы не останутсяРадоваться закрытию USAID преждевременно. Рубио четко дал понять, что продвижение американских интересов никуда не денется.Напротив, если раньше Вашингтон сливал десятки тысяч долларов на трансгендерные оперы в Колумбии, продвижение инклюзивности на рабочих местах в Сербии и т.д., то теперь траты будут более точечными и серьезными, а значит тем, кто противостоит мировому порядку по-американски расслабляться рано.Если "грантоеды" перестанут получать финансирование из США, то они могут попробовать осесть в госструктурах, отмечал ранее в интервью Украина.ру журналист Александр Чаленко."Когда они получают зарплату на Западе, они не мешают нам жить и работать. А если они не будут получать гранты на Западе, они пойдут в российские государственные, финансовые и медийные структуры. У человека же на лбу не написано, что он потенциальный предатель. И когда он не сможет конвертировать свою идейность в финансы, он начнет заниматься саботажем", - сказал он.Не стоит сбрасывать со счетов и то, что за USAID стоит серьезные силы, то самое глубинное государство, которое не намерено признавать свое поражение и попытается наверняка взять реванш.О том, как будут действовать Соединенные Штаты после ликвидации USAID - в материале издания Украина.ру Александр Чаленко: Как США будут применять "мягкую силу" после ликвидации USAID.

https://ukraina.ru/20250205/1060830769.html

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Павел Котов

эксклюзив, сша, марко рубио, запад, usaid