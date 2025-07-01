https://ukraina.ru/20250701/universalnyy-yazyk-chelovechestva-uchrezhdena-literaturnaya-premiya-briks-1064520542.html

"Универсальный язык человечества". Учреждена Литературная премия БРИКС

"Универсальный язык человечества". Учреждена Литературная премия БРИКС - 01.07.2025 Украина.ру

"Универсальный язык человечества". Учреждена Литературная премия БРИКС

Учреждена Литературная премия БРИКС, которая поддерживает авторов, чьи произведения отражают традиции и ценности народов этого объединения. В 2025 году победитель Премии получит денежный приз — 1 миллион рублей.

2025-07-01T19:16

2025-07-01T19:16

2025-07-01T19:17

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В ноябре 2024 года в Госдуме проходил международный форум "Традиционные ценности" (мы подробно анализировали позиции представителей разных стран на этом мероприятии), на котором было принято решение основать Литературную премию БРИКС. И ее основали. На московской пресс-конференции члены Оргкомитета премии рассказали о том, как все будет работать.Президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что во времена СССР очень много занимались переводной литературой и литературным обменом, особенно с дружественными странами, но сейчас этот опыт во многом забыт, а значит и утрачены связи, которые обязательно нужно восстанавливать."Нас объединяет не борьба против чего-то, а общая сцена в гуманитарной сфере", ­— сказал он, добавив, что Литературная премия БРИКС нацелена на развитие межкультурного диалога и распространение традиционных ценностей через художественное слово. По словам Степашина, аудитория стран БРИКС огромна, поэтому талантливые литературные произведения, переведенные на языки этих стран, могут разрушить предрассудки, сформировать эмпатию и углубить связь между народами.Премия будет выдаваться ежегодно. Стратегическое руководство премии осуществляет Совет учредителей, который формирует Оргкомитет. В Оргкомитет входят представители каждой страны БРИКС. Оргкомитет формирует состав жюри. Жюри включает как минимум двух представителей от каждой страны. Это будут крупные писатели, журналисты, издатели, переводчики, представители академического сообщества. Жюри каждой страны будет выдвигать своих национальных авторов. Основным критерием присуждения премии будет являться вклад писателя в отражение ценностей, истории, культуры стран БРИКС.Глава Секретариата премии, депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов сказал, что Литературная премия — это не только инструмент для стимулирования книгоиздания."Сверхзадача Премии — выявить общие ценности, которые объединяют наши народы, — пояснил он. — Для этого экспертная группа исследует произведения авторов-номинантов. Именно писатели отражают то, что мы считаем важным и во что верим. Мы представим список общих ценностей народов БРИКС в сентябре на Форуме "Традиционные ценности", который готовим вместе с нашими друзьями из бразильского парламента. Уже сейчас могу сообщить, что взаимоуважение, солидарность, миролюбие, милосердие и развитие точно войдут в этот список. Там же, на Форуме в Бразилиа, мы планируем объявить имена писателей-номинантов Премии".В длинном списке — 30 авторов, по 3 представителя каждой страны. Затем в Шанхае будет оглашен короткий список из 10 лауреатов, а в ноябре в Москве — представлен победитель года.Дмитрий Кузнецов также сообщил о новой международной инициативе: в июне 2025 года на встрече с Союзом писателей КНР было предложено создать ассоциацию BRICS Literature Network — объединение писательских союзов, литературоведов и издателей стран БРИКС.Директор Евразийского Книжного Агентства — официального агентства премии — Александр Островерх-Кванчиани рассказал, что его агентство станет своеобразным оператором для осуществления переводов и издания авторов, в первую очередь, из короткого списка, а в дальнейшем и из длинного списка, в странах БРИКС. В зоне ответственности агентства — защита авторского права и обеспечение положенных отчислений авторам. Островерх-Кванчиани уточнил, что премия вручается заслуженным, уже доказавшим свою состоятельность авторам, но хотелось бы как-то простимулировать и авторов начинающих:"Во время фестиваля искусств стран БРИКС, который пройдет с 12 по 20 октября в Хабаровске, мы вручим небольшой приз лучшему российскому дебютанту за лучший роман последних пяти лет. Таким образом, мы дадим толчок тому, чтобы в следующем году и в рамках большой премии появились номинации для молодых авторов".Дмитрий Кузнецов добавил, что увеличение количества номинаций не запрещается, поэтому Ассамблея народов Евразии и Африки тоже планирует учредить свою номинацию, что даст стимул подключаться и другим структурам."Да, конечно, сегодня у нас есть фильмы. Но писательство — это что-то глубокое. Фильмы как реки, они просто текут. Но книги как океан. Ты не можешь сразу знать, что там, в глубине", — говорит член индийского Оргкомитета, преподаватель Центра исследований Центральной Евразии Мумбайского университета и президент образовательного и культурного общества ALFAAZ доктор Шоаиб Хан. Также он заявил, что Литературная премия помимо всего прочего поможет авторам улучшить качество своей работы. Если нет критического диалога, то ошибки никогда не будут выявлены и исправлены.Шоаиб Хан отметил, что в Индии все очень хорошо со взаимопроникновением культур. Индуистская культура, исламская культура, английская культура, которая пришла в эпоху колониализма, русская культура, которая появилась в Индии после обретения независимости в 1947 году — все это живо. Он вспомнил о том, как во времена СССР множество русских книг публиковались в Индии и множество индийских — в России. Индийцы прекрасно знали Льва Толстого, а русские — Рабиндраната Тагора. "Однако многие из культур стран БРИКС, например, стран Латинской Америки, все еще очень далеки от нас, — признал он, — и это нужно исправлять".Руководитель Культурного центра Посольства Ирана в России Масуд Ахмадванд назвал литературу мостом между культурами и народами, языком, который выходит за рамки географических и политических границ и соединяет сердца. "Литература — это универсальный язык человечества, — заявил он. — Литературная премия БРИКС служит важной миссии — напоминать о гуманистических ценностях, о проблемах войны и мира, о необходимости диалога. Литература может укрепить дискурс мира, помочь народам поддержать друг друга и распознать новые голоса. Давайте верить: перо писателя сильнее меча".На поразительно хорошем русском языке выступила представитель Оргкомитета Египта — писательница, публицист и депутат парламента Доха Мустафа Асси. В ее оптике, Литературная премия БРИКС — это площадка, по которой будет подниматься голос глобального Юга, площадка, которая будет рушить стереотипы. В том же ключе выступила депутат Национального собрания ЮАР и член Оргкомитета премии от ЮАР Нобунту Хлазо-Вебстер. Представитель Китая, доктор Джон Ю, говорил о ценности взаимопроникновения культур и выразил надежду на скорую встречу в Шанхае, где будет оглашен короткий список премии.Пожалуй, самым глубоким было выступление члена Оргкомитета от ОАЭ, профессора политологии, приглашенного профессора Гарвардского университета, доктора Абдулхалека Абдуллы. Он обратил внимание на особую гуманитарную миссию премии: "Есть определенные ценности, которые объединяют три миллиарда человек, находящихся далеко друг от друга — на пяти континентах! Одна из таких ценностей — терпимость. Надеюсь, мы в БРИКС будем продвигать терпимость, ведь сейчас в мире, особенно в Европе и Америке, в этом плане большой кризис". Профессор Абдулла напомнил о мигрантофобии и исламофобии, которые поднимают голову в Европе и США, напомнил о том, что Запад становится все менее терпимым, и в то же время привел в пример свою страну, где уживаются более 200 народностей и культур.На вопрос от издания "Украина.ру" о том, почему терпимость, она же толерантность, всегда провозглашалась ключевой ценностью именно Западом, а сейчас страны БРИКС перехватывают эту повестку, профессор Абдулла ответил, что терпимость — это общечеловеческая ценность, поэтому нет ничего странного в том, что мы поднимаем этот вопрос. "Возможно, в какой-то момент она была не приоритетна, но сейчас следует вернуться к ней", — сказал он.Немаловажен и экономический момент. Александр Островерх-Кванчиани отметил, что сейчас совокупный книжный рынок стран БРИКС превышает 250 миллиардов долларов, но операторами продаж являются в основном большие транснациональные корпорации, например, британское издательство Penguin Books, и прибыль идет в Лондон или в США. Поэтому создание альтернативного писательского, читательского и издательского сообщества в рамках БРИКС может привести к прямым коммуникациям, без прокладок в виде западных корпораций, соответственно повысить торговый оборот между странами БРИКС.Механика премии такова:Премия поддерживает авторов, чьи произведения отражают традиции и ценности народов БРИКС, способствует развитию переводов и изданию новых книг. Организационный комитет формирует жюри из экспертов в области литературы и науки каждой страны. Право выдвигать номинантов имеют члены жюри или назначенные ими представители (номинаторы) — от каждой страны выдвигается по три автора. Определение лауреата проходит в три этапа: длинный список (сентябрь, Бразилия), короткий список (октябрь, Шанхай), а имя победителя объявляется в ноябре в Москве. Члены жюри не голосуют за соотечественников, а при равенстве голосов решающее слово остается за страной-председателем сезона.В 2025 году победитель Премии получит денежный приз — 1 миллион рублей, который будет предоставлен Евразийским книжным агентством. Евразийское книжное агентство выступает в качестве официального агентства Премии: оно отвечает за продвижение и стимулирование переводов и издания книг номинантов Премии. Организаторы приглашают к формированию призового фонда и другие организации, заинтересованные в развитии культурного сотрудничества в рамках БРИКС.Помимо главной премии, Евразийским книжным агентством дополнительно учрежден приз в номинации "лучший литературный дебют". В 2025 году конкурс в этой номинации будет проведен среди российских авторов, а вручение награды состоится на Фестивале искусств стран БРИКС, который пройдет в Хабаровске с 12 по 20 октября 2025 года.О перспективах развития БРИКС — в материале "Постзападный порядок. Мировые интеллектуалы в Москве обсудили контуры новой многополярной системы".

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