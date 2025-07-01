"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных - 01.07.2025 Украина.ру
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"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных
"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных - 01.07.2025 Украина.ру
"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных
Использование зарубежных спутниковых систем связи несёт в себе серьёзные риски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-07-01T03:30
2025-07-01T03:30
новости
россия
starlink
сво
спецоперация
илон маск
связь
спецслужба
спутник
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"Как только абонентов "Старлинка" в российской армии станет слишком много, терминалы начнут отключаться, а данные — передаваться Украине" — с таким предупреждением выступил военкор.Эксперт объяснил, почему использование зарубежных спутниковых систем представляет угрозу: "Не надо думать, что Илон Маск выступает на нашей стороне. Его компании завязаны на оборонную доктрину США".Ермаков признал проблему отсутствия российских аналогов: "Дорогие друзья, мы же космическая держава. Почему мы не можем наладить бесперебойный спутниковый интернет для нашей армии? Бойцам надо не видео смотреть, а войну выигрывать".Военкор подчеркнул, что вопрос требует срочного решения, но сроки его реализации остаются неясными. "Проблема серьёзная. В какие сроки она может быть решена — вопрос не ко мне", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, starlink, сво, спецоперация, илон маск, связь, спецслужба, спутник, вс рф, терминалы
Новости, Россия, Starlink, СВО, Спецоперация, Илон Маск, связь, спецслужба, спутник, ВС РФ, терминалы

"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных

03:30 01.07.2025
 
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photosмиссия Starlink
миссия Starlink - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photos
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Использование зарубежных спутниковых систем связи несёт в себе серьёзные риски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Как только абонентов "Старлинка" в российской армии станет слишком много, терминалы начнут отключаться, а данные — передаваться Украине" — с таким предупреждением выступил военкор.
Эксперт объяснил, почему использование зарубежных спутниковых систем представляет угрозу: "Не надо думать, что Илон Маск выступает на нашей стороне. Его компании завязаны на оборонную доктрину США".
Ермаков признал проблему отсутствия российских аналогов: "Дорогие друзья, мы же космическая держава. Почему мы не можем наладить бесперебойный спутниковый интернет для нашей армии? Бойцам надо не видео смотреть, а войну выигрывать".
Военкор подчеркнул, что вопрос требует срочного решения, но сроки его реализации остаются неясными. "Проблема серьёзная. В какие сроки она может быть решена — вопрос не ко мне", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
Вчера, 14:51
Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зонуМина – она на то и мина, чтобы скрытно лежать и ждать свою жертву. Помимо саперов, которые идут с миноискателями и проводят зачистку местности, других способов разминирования нет, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов
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Заголовок открываемого материала
03:30"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных
03:20Летнее наступление ВС РФ может привести к стратегическому перелому в СВО — Перенджиев
23:40Секретный план НАТО для Украины
23:15Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО
23:00"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ
22:45НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий
22:30"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ
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