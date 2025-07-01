"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных
Использование зарубежных спутниковых систем связи несёт в себе серьёзные риски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Как только абонентов "Старлинка" в российской армии станет слишком много, терминалы начнут отключаться, а данные — передаваться Украине" — с таким предупреждением выступил военкор.
Эксперт объяснил, почему использование зарубежных спутниковых систем представляет угрозу: "Не надо думать, что Илон Маск выступает на нашей стороне. Его компании завязаны на оборонную доктрину США".
Ермаков признал проблему отсутствия российских аналогов: "Дорогие друзья, мы же космическая держава. Почему мы не можем наладить бесперебойный спутниковый интернет для нашей армии? Бойцам надо не видео смотреть, а войну выигрывать".
Военкор подчеркнул, что вопрос требует срочного решения, но сроки его реализации остаются неясными. "Проблема серьёзная. В какие сроки она может быть решена — вопрос не ко мне", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
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