https://ukraina.ru/20250701/starlink--opasnaya-igrushka-voenkor-ermakov-predupredil-o-skrytoy-ugroze-dlya-rossiyskikh-voennykh-1064485753.html

"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных

"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных - 01.07.2025 Украина.ру

"Старлинк" — опасная игрушка: военкор Ермаков предупредил о скрытой угрозе для российских военных

Использование зарубежных спутниковых систем связи несёт в себе серьёзные риски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-07-01T03:30

2025-07-01T03:30

2025-07-01T03:30

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"Как только абонентов "Старлинка" в российской армии станет слишком много, терминалы начнут отключаться, а данные — передаваться Украине" — с таким предупреждением выступил военкор.Эксперт объяснил, почему использование зарубежных спутниковых систем представляет угрозу: "Не надо думать, что Илон Маск выступает на нашей стороне. Его компании завязаны на оборонную доктрину США".Ермаков признал проблему отсутствия российских аналогов: "Дорогие друзья, мы же космическая держава. Почему мы не можем наладить бесперебойный спутниковый интернет для нашей армии? Бойцам надо не видео смотреть, а войну выигрывать".Военкор подчеркнул, что вопрос требует срочного решения, но сроки его реализации остаются неясными. "Проблема серьёзная. В какие сроки она может быть решена — вопрос не ко мне", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250630/1064470757.html

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новости, россия, starlink, сво, спецоперация, илон маск, связь, спецслужба, спутник, вс рф, терминалы