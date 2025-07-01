https://ukraina.ru/20250701/oni-khoteli-ukrast-i-sbezhat-rostislav-ischenko-raskryl-istinnye-tseli-ukrainskoy-elity-1064533844.html

"Они хотели украсть и сбежать": Ростислав Ищенко раскрыл истинные цели украинской элиты

"Они хотели украсть и сбежать": Ростислав Ищенко раскрыл истинные цели украинской элиты - 01.07.2025 Украина.ру

"Они хотели украсть и сбежать": Ростислав Ищенко раскрыл истинные цели украинской элиты

Украинские элиты изначально рассматривали независимость как возможность быстрого обогащения и бегства от ответственности, а не как проект государственного строительства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-01T23:30

2025-07-01T23:30

2025-07-01T23:30

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Эксперт отметил, что украинская элита никогда не боролась за независимость. "Она просто упала им на голову, и они решили этим воспользоваться. Попал в чужой амбар, а хозяина нет, поэтому надо быстро набить мешок и бежать оттуда", - заявил Ищенко.По словам политолога, Россия всегда воспринималась украинскими элитами как угроза, поскольку могла потребовать вернуть незаконно присвоенное. Ищенко подчеркнул, что именно этот страх толкал Украину к Западу, где элиты надеялись получить защиту от российских претензий. Однако эксперт сомневается, что Запад действительно готов предоставить такие гарантии."Они хотели быть как можно ближе к Западу, потому что рассчитывали, что он может дать им гарантированную защиту от России", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250625/metaniya-koshelkov-zelenskogo-i-voyna-mezhdu-neonatsistami-chem-zanimaetsya-ukrainskaya-elita--1064221605.html

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