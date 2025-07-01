https://ukraina.ru/20250701/oni-khoteli-ukrast-i-sbezhat-rostislav-ischenko-raskryl-istinnye-tseli-ukrainskoy-elity-1064533844.html
"Они хотели украсть и сбежать": Ростислав Ищенко раскрыл истинные цели украинской элиты
"Они хотели украсть и сбежать": Ростислав Ищенко раскрыл истинные цели украинской элиты - 01.07.2025 Украина.ру
"Они хотели украсть и сбежать": Ростислав Ищенко раскрыл истинные цели украинской элиты
Украинские элиты изначально рассматривали независимость как возможность быстрого обогащения и бегства от ответственности, а не как проект государственного строительства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-01T23:30
2025-07-01T23:30
2025-07-01T23:30
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Эксперт отметил, что украинская элита никогда не боролась за независимость. "Она просто упала им на голову, и они решили этим воспользоваться. Попал в чужой амбар, а хозяина нет, поэтому надо быстро набить мешок и бежать оттуда", - заявил Ищенко.По словам политолога, Россия всегда воспринималась украинскими элитами как угроза, поскольку могла потребовать вернуть незаконно присвоенное. Ищенко подчеркнул, что именно этот страх толкал Украину к Западу, где элиты надеялись получить защиту от российских претензий. Однако эксперт сомневается, что Запад действительно готов предоставить такие гарантии."Они хотели быть как можно ближе к Западу, потому что рассчитывали, что он может дать им гарантированную защиту от России", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250625/metaniya-koshelkov-zelenskogo-i-voyna-mezhdu-neonatsistami-chem-zanimaetsya-ukrainskaya-elita--1064221605.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, запад, украина, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", элита, украинская власть, власти украины, киевский режим, деньги, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Россия, Запад, Украина, Ростислав Ищенко, МИА "Россия сегодня", элита, украинская власть, власти Украины, киевский режим, деньги, Украина.ру, Владимир Зеленский
"Они хотели украсть и сбежать": Ростислав Ищенко раскрыл истинные цели украинской элиты
Украинские элиты изначально рассматривали независимость как возможность быстрого обогащения и бегства от ответственности, а не как проект государственного строительства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко