Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях - 01.07.2025 Украина.ру
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Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях
Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях - 01.07.2025 Украина.ру
Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях
Работа сапера остается одной из самых опасных на СВО, требующей не только навыков, но и предельной выносливости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
2025-07-01T23:45
2025-07-01T23:45
новости
курская область
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Он напомнил, что малейшая ошибка в такой работе фатальна, а потому допуск имеют только профильные специалисты.Эксперт отверг идеи привлечения неподготовленных добровольцев: "Курс обучения долгий. Взять человека с улицы — преступление". Он также прокомментировал участие северокорейских саперов в разминировании Курской области, отметив, что российские специалисты "лучше и опытнее".Отдельно Орлов затронул психологическую нагрузку: "Вы не просто ищете мины — вы понимаете, что каждая находка могла убить мирных жителей".Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в материале Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/1064472810.html
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новости, курская область, украина, мины, минирование, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, саперы, обучение, доброволец, вс рф, спецоперация, прогнозы сво, новости сво россия
Новости, Курская область, Украина, мины, минирование, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, саперы, обучение, доброволец, ВС РФ, Спецоперация, прогнозы СВО, новости СВО Россия

Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях

23:45 01.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Работа сапера остается одной из самых опасных на СВО, требующей не только навыков, но и предельной выносливости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
"Представьте: жара, 30-килограммовая экипировка, и вы планомерно протыкаете щупом каждые 10 см почвы. Это монотонно и изматывающе", — описал Орлов будни саперов.
Он напомнил, что малейшая ошибка в такой работе фатальна, а потому допуск имеют только профильные специалисты.
Эксперт отверг идеи привлечения неподготовленных добровольцев: "Курс обучения долгий. Взять человека с улицы — преступление". Он также прокомментировал участие северокорейских саперов в разминировании Курской области, отметив, что российские специалисты "лучше и опытнее".
Отдельно Орлов затронул психологическую нагрузку: "Вы не просто ищете мины — вы понимаете, что каждая находка могла убить мирных жителей".
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
Также на тему минирования — в материале Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
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Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить ДонбассЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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Заголовок открываемого материала
23:55"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева
23:45Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях
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