Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа сапера остается одной из самых опасных на СВО, требующей не только навыков, но и предельной выносливости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
"Представьте: жара, 30-килограммовая экипировка, и вы планомерно протыкаете щупом каждые 10 см почвы. Это монотонно и изматывающе", — описал Орлов будни саперов.
Он напомнил, что малейшая ошибка в такой работе фатальна, а потому допуск имеют только профильные специалисты.
Эксперт отверг идеи привлечения неподготовленных добровольцев: "Курс обучения долгий. Взять человека с улицы — преступление". Он также прокомментировал участие северокорейских саперов в разминировании Курской области, отметив, что российские специалисты "лучше и опытнее".
Отдельно Орлов затронул психологическую нагрузку: "Вы не просто ищете мины — вы понимаете, что каждая находка могла убить мирных жителей".
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
Также на тему минирования — в материале Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
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