https://ukraina.ru/20250701/maleyshaya-oshibka--fatalna-orlov-rasskazal-o-smertelno-opasnoy-rabote-sapera-na-minnykh-polyakh-1064526629.html

Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях

Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях - 01.07.2025 Украина.ру

Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях

Работа сапера остается одной из самых опасных на СВО, требующей не только навыков, но и предельной выносливости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов

2025-07-01T23:45

2025-07-01T23:45

2025-07-01T23:45

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Он напомнил, что малейшая ошибка в такой работе фатальна, а потому допуск имеют только профильные специалисты.Эксперт отверг идеи привлечения неподготовленных добровольцев: "Курс обучения долгий. Взять человека с улицы — преступление". Он также прокомментировал участие северокорейских саперов в разминировании Курской области, отметив, что российские специалисты "лучше и опытнее".Отдельно Орлов затронул психологическую нагрузку: "Вы не просто ищете мины — вы понимаете, что каждая находка могла убить мирных жителей".Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в материале Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250630/1064472810.html

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