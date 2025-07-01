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Глава Минстроя России обсудил с главой ДНР многомиллионный градостроительным потенциал

Глава Минстроя России обсудил с главой ДНР многомиллионный градостроительным потенциал - 01.07.2025 Украина.ру

Глава Минстроя России обсудил с главой ДНР многомиллионный градостроительным потенциал

Восстановление бывших прифронтовых районов, а также вопросы социально-экономического развития и жилищного строительства в регионе обсудили глава Минстроя России Ирек Файзуллин с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает российское министерство.

2025-07-01T20:17

2025-07-01T20:17

2025-07-01T20:17

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жилье

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Файзуллин и Пушилин обсудили вопросы восстановления и развития в том числе по итогам прошедшего накануне совещания президента России по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Минстрой России является координатором всех восстановительных работ и программы социально-экономического развития новых регионов России. Владимир Путин отметил, что обеспечение граждан жильём является важнейшим приоритетом.В этой связи стоит задача наращивания объёмов жилищного строительства. Развитие инвестиционно-жилищного строительства является одним из ключевых направлений, отметили в Минстрое РФ."На территории Донецкой Народной Республики под жилищное строительство определены 411 земельных участков общей площадью 2 874,0 га и градостроительным потенциалом 7,8 млн м². В высокой степени проработки находится 71 проект инвестиционного жилищного строительства", - сказано в официальном сообщении.Обсуждалось и восстановление бывших прифронтовых районов ДНР. Принято решение, инициированное и обоснованное главой ДНР, о начале работ по восстановлению таких районов уже до конца лета этого года.Ранее в рамках рабочей поездки в ДНР глава Минстроя России вместе с главой народной республики посещал её прифронтовые районы.Интервью на эту тему: Как Россия поможет людям, которые потеряли жильё во время боевых действий — замминистра Хусаинов Ранее в новостях: "Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин

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