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Глава Минстроя России обсудил с главой ДНР многомиллионный градостроительным потенциал
Глава Минстроя России обсудил с главой ДНР многомиллионный градостроительным потенциал - 01.07.2025 Украина.ру
Глава Минстроя России обсудил с главой ДНР многомиллионный градостроительным потенциал
Восстановление бывших прифронтовых районов, а также вопросы социально-экономического развития и жилищного строительства в регионе обсудили глава Минстроя России Ирек Файзуллин с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает российское министерство.
2025-07-01T20:17
2025-07-01T20:17
2025-07-01T20:17
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Файзуллин и Пушилин обсудили вопросы восстановления и развития в том числе по итогам прошедшего накануне совещания президента России по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Минстрой России является координатором всех восстановительных работ и программы социально-экономического развития новых регионов России. Владимир Путин отметил, что обеспечение граждан жильём является важнейшим приоритетом.В этой связи стоит задача наращивания объёмов жилищного строительства. Развитие инвестиционно-жилищного строительства является одним из ключевых направлений, отметили в Минстрое РФ."На территории Донецкой Народной Республики под жилищное строительство определены 411 земельных участков общей площадью 2 874,0 га и градостроительным потенциалом 7,8 млн м². В высокой степени проработки находится 71 проект инвестиционного жилищного строительства", - сказано в официальном сообщении.Обсуждалось и восстановление бывших прифронтовых районов ДНР. Принято решение, инициированное и обоснованное главой ДНР, о начале работ по восстановлению таких районов уже до конца лета этого года.Ранее в рамках рабочей поездки в ДНР глава Минстроя России вместе с главой народной республики посещал её прифронтовые районы.Интервью на эту тему: Как Россия поможет людям, которые потеряли жильё во время боевых действий — замминистра Хусаинов Ранее в новостях: "Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин
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новости, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, днр, новые регионы, строительство, жилье, инвестиции, восстановление донбасса
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, ДНР, Новые регионы, Строительство, жилье, инвестиции, восстановление Донбасса
Глава Минстроя России обсудил с главой ДНР многомиллионный градостроительным потенциал
Восстановление бывших прифронтовых районов, а также вопросы социально-экономического развития и жилищного строительства в регионе обсудили глава Минстроя России Ирек Файзуллин с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает российское министерство.
Файзуллин и Пушилин обсудили вопросы восстановления и развития в том числе по итогам прошедшего накануне совещания президента России по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Минстрой России является координатором всех восстановительных работ и программы социально-экономического развития новых регионов России. Владимир Путин отметил, что обеспечение граждан жильём является важнейшим приоритетом.
В этой связи стоит задача наращивания объёмов жилищного строительства. Развитие инвестиционно-жилищного строительства является одним из ключевых направлений, отметили в Минстрое РФ.
"На территории Донецкой Народной Республики под жилищное строительство определены 411 земельных участков общей площадью 2 874,0 га и градостроительным потенциалом 7,8 млн м². В высокой степени проработки находится 71 проект инвестиционного жилищного строительства", - сказано в официальном сообщении.
Обсуждалось и восстановление бывших прифронтовых районов ДНР. Принято решение, инициированное и обоснованное главой ДНР, о начале работ по восстановлению таких районов уже до конца лета этого года.
Ранее в рамках рабочей поездки в ДНР глава Минстроя России вместе с главой народной республики посещал её прифронтовые районы.