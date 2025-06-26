https://ukraina.ru/20250626/kak-rossiya-pomozhet-lyudyam-kotorye-poteryali-zhil-vo-vremya-boevykh-deystviy--zamministra-khusainov-1064303924.html

Как Россия поможет людям, которые потеряли жильё во время боевых действий — замминистра Хусаинов

Как Россия поможет людям, которые потеряли жильё во время боевых действий — замминистра Хусаинов - 26.06.2025 Украина.ру

Как Россия поможет людям, которые потеряли жильё во время боевых действий — замминистра Хусаинов

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов, принимавший участие в ПМЭФ-2025, в интервью Украина.ру рассказал о том, какие существуют программы компенсаций за жильё, утраченное во время боевых действий

2025-06-26T09:12

2025-06-26T09:12

2025-06-26T09:12

видео

россия

лнр

донецкая народная республика

петербургский международный экономический форум (фонд)

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А также, чем занимается министерство строительства, когда начинает работать в освобождённых городах и как будет решаться проблема с дефицитом воды в регионах, воссоединившихся с Россией:00:17 – Меры поддержки для людей, потерявших жильё в ЛНР и ДНР.01:23 – Как восстанавливают населённые пункты в новых регионах? 02:21 – Будущее Каховской ГЭС.

россия

лнр

донецкая народная республика

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, лнр, донецкая народная республика, петербургский международный экономический форум (фонд), видео