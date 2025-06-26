https://ukraina.ru/20250626/kak-rossiya-pomozhet-lyudyam-kotorye-poteryali-zhil-vo-vremya-boevykh-deystviy--zamministra-khusainov-1064303924.html
Как Россия поможет людям, которые потеряли жильё во время боевых действий — замминистра Хусаинов
Как Россия поможет людям, которые потеряли жильё во время боевых действий — замминистра Хусаинов - 26.06.2025 Украина.ру
Как Россия поможет людям, которые потеряли жильё во время боевых действий — замминистра Хусаинов
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов, принимавший участие в ПМЭФ-2025, в интервью Украина.ру рассказал о том, какие существуют программы компенсаций за жильё, утраченное во время боевых действий
2025-06-26T09:12
2025-06-26T09:12
2025-06-26T09:12
видео
россия
лнр
донецкая народная республика
петербургский международный экономический форум (фонд)
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064303803_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6b782f5cdcdfae8e32892b00328d06a.jpg
А также, чем занимается министерство строительства, когда начинает работать в освобождённых городах и как будет решаться проблема с дефицитом воды в регионах, воссоединившихся с Россией:00:17 – Меры поддержки для людей, потерявших жильё в ЛНР и ДНР.01:23 – Как восстанавливают населённые пункты в новых регионах? 02:21 – Будущее Каховской ГЭС.
россия
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, лнр, донецкая народная республика, петербургский международный экономический форум (фонд), видео
Как Россия поможет людям, которые потеряли жильё во время боевых действий — замминистра Хусаинов
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов, принимавший участие в ПМЭФ-2025, в интервью Украина.ру рассказал о том, какие существуют программы компенсаций за жильё, утраченное во время боевых действий
А также, чем занимается министерство строительства, когда начинает работать в освобождённых городах и как будет решаться проблема с дефицитом воды в регионах, воссоединившихся с Россией:
00:17 – Меры поддержки для людей, потерявших жильё в ЛНР и ДНР.
01:23 – Как восстанавливают населённые пункты в новых регионах?
02:21 – Будущее Каховской ГЭС.