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"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин

"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин - 30.06.2025 Украина.ру

"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин

Решение жилищного вопроса жителей новых регионов России является важнейшим приоритетом. Об этом 30 июня на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявил президент России Владимир Путин

2025-06-30T17:36

2025-06-30T17:36

2025-06-30T17:36

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"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём. Обращаю внимание: необходимо наращивать объёмы жилищного строительства, для этого активнее формировать банк земельных участков, создавать привлекательные режимы для работы застройщиков, учитывать их готовность трудиться в сложных условиях", - сказал президент.По его словам, для этого будет одновременно, как и по всей стране, осуществляться программа капитального ремонта многоквартирных домов и расселения аварийного жилого фонда.Также на эту тему: Путин поручил раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии Тем временем стало известно, что Имущество релокантов законсервируют до конца СВО: власти Белгорода заявили о своем решении

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новости, россия, донецкая народная республика, лнр, владимир путин, днр, луганская народная республика, новые регионы, запорожская область, херсонская область, жилье, вторичное жилье, строительство, социальная инфраструктура