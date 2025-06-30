"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин - 30.06.2025 Украина.ру
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"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин
"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин - 30.06.2025 Украина.ру
"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин
Решение жилищного вопроса жителей новых регионов России является важнейшим приоритетом. Об этом 30 июня на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявил президент России Владимир Путин
2025-06-30T17:36
2025-06-30T17:36
новости
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донецкая народная республика
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владимир путин
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луганская народная республика
новые регионы
запорожская область
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"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём. Обращаю внимание: необходимо наращивать объёмы жилищного строительства, для этого активнее формировать банк земельных участков, создавать привлекательные режимы для работы застройщиков, учитывать их готовность трудиться в сложных условиях", - сказал президент.По его словам, для этого будет одновременно, как и по всей стране, осуществляться программа капитального ремонта многоквартирных домов и расселения аварийного жилого фонда.Также на эту тему: Путин поручил раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии Тем временем стало известно, что Имущество релокантов законсервируют до конца СВО: власти Белгорода заявили о своем решении
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новости, россия, донецкая народная республика, лнр, владимир путин, днр, луганская народная республика, новые регионы, запорожская область, херсонская область, жилье, вторичное жилье, строительство, социальная инфраструктура
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Владимир Путин, ДНР, Луганская Народная Республика, Новые регионы, Запорожская область, Херсонская область, жилье, вторичное жилье, Строительство, социальная инфраструктура

"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём" - Путин

17:36 30.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
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Решение жилищного вопроса жителей новых регионов России является важнейшим приоритетом. Об этом 30 июня на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявил президент России Владимир Путин
"Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильём. Обращаю внимание: необходимо наращивать объёмы жилищного строительства, для этого активнее формировать банк земельных участков, создавать привлекательные режимы для работы застройщиков, учитывать их готовность трудиться в сложных условиях", - сказал президент.
По его словам, для этого будет одновременно, как и по всей стране, осуществляться программа капитального ремонта многоквартирных домов и расселения аварийного жилого фонда.
Также на эту тему: Путин поручил раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии
Тем временем стало известно, что Имущество релокантов законсервируют до конца СВО: власти Белгорода заявили о своем решении
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