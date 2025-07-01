Авиация и подлодки против НАТО: военно-политический эксперт раскрыл план защиты Севморпути
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
Эксперт предупредил о растущей угрозе Севморпути со стороны НАТО и раскрыл российские контрмеры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Мы неоднократно говорили, что НАТО пытается провести ниточку от Украины вверх на север, чтобы создать конфликтную ситуацию в Балтийском море", - заявил эксперт.
Он использовал термин "Арктическое НАТО", отметив: "Уже появился термин "Арктическое НАТО", которое начинается с Балтики. Тут связь прямая".
Перенджиев раскрыл стратегию противодействия: "Мы будем делать упор не только на надводные корабли, но и на авиацию. Со временем авиация будет носить первостепенный характер".
Эксперт подчеркнул важность подводных сил: "Подводные лодки нам тоже нужны, чтобы в том числе сопровождать и обеспечивать безопасность гражданского флота".
"Как мы и говорили, противник пытается закупорить Севморпуть. Сначала в экономическом смысле, а потом - военном. Это даже не вызов, а серьезная угроза. Мы на нее отвечаем", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского конфликта — в интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
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