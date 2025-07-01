Авиация и подлодки против НАТО: военно-политический эксперт раскрыл план защиты Севморпути - 01.07.2025 Украина.ру
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Авиация и подлодки против НАТО: военно-политический эксперт раскрыл план защиты Севморпути
Авиация и подлодки против НАТО: военно-политический эксперт раскрыл план защиты Севморпути - 01.07.2025 Украина.ру
Авиация и подлодки против НАТО: военно-политический эксперт раскрыл план защиты Севморпути
Эксперт предупредил о растущей угрозе Севморпути со стороны НАТО и раскрыл российские контрмеры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-01T23:15
2025-07-01T23:15
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Он использовал термин "Арктическое НАТО", отметив: "Уже появился термин "Арктическое НАТО", которое начинается с Балтики. Тут связь прямая".Перенджиев раскрыл стратегию противодействия: "Мы будем делать упор не только на надводные корабли, но и на авиацию. Со временем авиация будет носить первостепенный характер".Эксперт подчеркнул важность подводных сил: "Подводные лодки нам тоже нужны, чтобы в том числе сопровождать и обеспечивать безопасность гражданского флота"."Как мы и говорили, противник пытается закупорить Севморпуть. Сначала в экономическом смысле, а потом - военном. Это даже не вызов, а серьезная угроза. Мы на нее отвечаем", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского конфликта — в интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
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новости, балтика, россия, украина, александр перенджиев, нато, арктика, флот, авиация, конфликт, севморпуть, корабли, подлодка, балтийское море, украина.ру
Новости, Балтика, Россия, Украина, Александр Перенджиев, НАТО, Арктика, флот, авиация, конфликт, Севморпуть, корабли, подлодка, Балтийское море, Украина.ру

Авиация и подлодки против НАТО: военно-политический эксперт раскрыл план защиты Севморпути

23:15 01.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Эксперт предупредил о растущей угрозе Севморпути со стороны НАТО и раскрыл российские контрмеры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Мы неоднократно говорили, что НАТО пытается провести ниточку от Украины вверх на север, чтобы создать конфликтную ситуацию в Балтийском море", - заявил эксперт.
Он использовал термин "Арктическое НАТО", отметив: "Уже появился термин "Арктическое НАТО", которое начинается с Балтики. Тут связь прямая".
Перенджиев раскрыл стратегию противодействия: "Мы будем делать упор не только на надводные корабли, но и на авиацию. Со временем авиация будет носить первостепенный характер".
Эксперт подчеркнул важность подводных сил: "Подводные лодки нам тоже нужны, чтобы в том числе сопровождать и обеспечивать безопасность гражданского флота".
"Как мы и говорили, противник пытается закупорить Севморпуть. Сначала в экономическом смысле, а потом - военном. Это даже не вызов, а серьезная угроза. Мы на нее отвечаем", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского конфликта — в интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 07:00
Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонамиСудя по тому, как развиваются события, эта летняя кампания приведет к обрушению украинского фронта. Мы не можем сказать, что оно случится 15 августа в 6 утра, но это не будет зависеть от погодных условий и темпов нашего продвижения. Это однозначно произойдет, военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
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