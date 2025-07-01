https://ukraina.ru/20250701/aviatsiya-i-podlodki-protiv-nato-voenno-politicheskiy-ekspert-raskryl-plan-zaschity-sevmorputi-1064523224.html

Авиация и подлодки против НАТО: военно-политический эксперт раскрыл план защиты Севморпути

Авиация и подлодки против НАТО: военно-политический эксперт раскрыл план защиты Севморпути - 01.07.2025 Украина.ру

Авиация и подлодки против НАТО: военно-политический эксперт раскрыл план защиты Севморпути

Эксперт предупредил о растущей угрозе Севморпути со стороны НАТО и раскрыл российские контрмеры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-07-01T23:15

2025-07-01T23:15

2025-07-01T23:15

новости

балтика

россия

украина

александр перенджиев

нато

арктика

флот

авиация

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101919/69/1019196978_0:163:3219:1974_1920x0_80_0_0_26563918c778962bc12633fed9037efa.jpg

Он использовал термин "Арктическое НАТО", отметив: "Уже появился термин "Арктическое НАТО", которое начинается с Балтики. Тут связь прямая".Перенджиев раскрыл стратегию противодействия: "Мы будем делать упор не только на надводные корабли, но и на авиацию. Со временем авиация будет носить первостепенный характер".Эксперт подчеркнул важность подводных сил: "Подводные лодки нам тоже нужны, чтобы в том числе сопровождать и обеспечивать безопасность гражданского флота"."Как мы и говорили, противник пытается закупорить Севморпуть. Сначала в экономическом смысле, а потом - военном. Это даже не вызов, а серьезная угроза. Мы на нее отвечаем", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского конфликта — в интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250701/1064484882.html

балтика

россия

украина

арктика

балтийское море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, балтика, россия, украина, александр перенджиев, нато, арктика, флот, авиация, конфликт, севморпуть, корабли, подлодка, балтийское море, украина.ру