Украинские военнослужащие осуждены за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области - 30.06.2025 Украина.ру
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Украинские военнослужащие осуждены за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области
Украинские военнослужащие осуждены за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области - 30.06.2025 Украина.ру
Украинские военнослужащие осуждены за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области
Украинские военнослужащие приговорены к длительным срокам лишения свободы за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2025-06-30T17:03
2025-06-30T17:11
новости
курская область
россия
украина
следственный комитет
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Приговор вынесен в отношении военнослужащих 17 отдельной танковой бригады ВСУ Николая Таратуты, Владимира Захарычева, Александра Королева и Антона Пецеры. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Как установили следователи и судьи, в октябре 2024 года Таратута, Королев, Захарычев и Пецера с оружием и в составе подразделения украинского вооруженного формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в целях совершения террористического акта."Находясь в селе Ольговка Кореневского района Курской области, угрожая применением оружия, фигуранты уголовного дела оборудовали наблюдательно-огневые позиции, запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению", - сказано в официальном сообщении.Всех четверых фигурантов задержали российские военнослужащие в ходе боевых действий.Захарычеву по приговору суда назначено наказание в виде 17 лет, Королеву – 16 лет 6 месяцев, Пецере – 16 лет и Таратуте 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Ранее на эту тему: Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Также 30 июня стало известно, что Украинские солдаты казнили по меньшей мере 26 российских военнослужащих. Главное к 16:00. До этого стали известны свидетельства мирных жителей о военных преступлениях ВСУ в Курской области. Подробности в публикации "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
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новости, курская область, россия, украина, следственный комитет, ск рф, криминал, кто, всу, военные преступления, мирные жители, приговор
Новости, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет, СК РФ, криминал, КТО, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, приговор

Украинские военнослужащие осуждены за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области

17:03 30.06.2025 (обновлено: 17:11 30.06.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Украинские военнослужащие приговорены к длительным срокам лишения свободы за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Приговор вынесен в отношении военнослужащих 17 отдельной танковой бригады ВСУ Николая Таратуты, Владимира Захарычева, Александра Королева и Антона Пецеры. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Как установили следователи и судьи, в октябре 2024 года Таратута, Королев, Захарычев и Пецера с оружием и в составе подразделения украинского вооруженного формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в целях совершения террористического акта.
"Находясь в селе Ольговка Кореневского района Курской области, угрожая применением оружия, фигуранты уголовного дела оборудовали наблюдательно-огневые позиции, запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению", - сказано в официальном сообщении.
Всех четверых фигурантов задержали российские военнослужащие в ходе боевых действий.
Захарычеву по приговору суда назначено наказание в виде 17 лет, Королеву – 16 лет 6 месяцев, Пецере – 16 лет и Таратуте 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Курская область - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
13:31
Что происходит в Курской области: сводка СВОСМИ сообщают, что ВСУ понесли существенные потери на Тёткинском и Глушковском направлениях и снизили активность на данном участке приграничья. Также телеграм-канал издания Украина.ру отметил: анализ некрологов показывает, перед переброской на данное направление 158 бригада ВСУ была усилена "офицерами", которые прошли подготовку в Британии
Ранее на эту тему: Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Также 30 июня стало известно, что Украинские солдаты казнили по меньшей мере 26 российских военнослужащих. Главное к 16:00.
До этого стали известны свидетельства мирных жителей о военных преступлениях ВСУ в Курской области. Подробности в публикации "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
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