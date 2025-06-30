https://ukraina.ru/20250630/ukrainskie-voennosluzhaschie-osuzhdeny-za-obstrel-mirnykh-zhiteley-sela-olgovka-kurskoy-oblasti-1064478732.html

Украинские военнослужащие осуждены за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области

Украинские военнослужащие осуждены за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области - 30.06.2025 Украина.ру

Украинские военнослужащие осуждены за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области

Украинские военнослужащие приговорены к длительным срокам лишения свободы за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

2025-06-30T17:03

2025-06-30T17:03

2025-06-30T17:11

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Приговор вынесен в отношении военнослужащих 17 отдельной танковой бригады ВСУ Николая Таратуты, Владимира Захарычева, Александра Королева и Антона Пецеры. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Как установили следователи и судьи, в октябре 2024 года Таратута, Королев, Захарычев и Пецера с оружием и в составе подразделения украинского вооруженного формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в целях совершения террористического акта."Находясь в селе Ольговка Кореневского района Курской области, угрожая применением оружия, фигуранты уголовного дела оборудовали наблюдательно-огневые позиции, запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению", - сказано в официальном сообщении.Всех четверых фигурантов задержали российские военнослужащие в ходе боевых действий.Захарычеву по приговору суда назначено наказание в виде 17 лет, Королеву – 16 лет 6 месяцев, Пецере – 16 лет и Таратуте 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Ранее на эту тему: Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Также 30 июня стало известно, что Украинские солдаты казнили по меньшей мере 26 российских военнослужащих. Главное к 16:00. До этого стали известны свидетельства мирных жителей о военных преступлениях ВСУ в Курской области. Подробности в публикации "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов

https://ukraina.ru/20250630/1064463402.html

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