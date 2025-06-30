Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины - 30.06.2025 Украина.ру
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Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины
Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины - 30.06.2025 Украина.ру
Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины
Грузинский гражданин Георгий Гогадзе заочно признан виновным в совершении преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте. Об этом сообщает следственный комитет России
2025-06-30T16:48
2025-06-30T17:00
новости
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ск рф
иностранные наемники
приговор
грузия
"грузинский легион"
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В 2022 году на Украине Гогадзе заключил контракт и в качестве наемника вступил в ряды военизированного формирования. Следствием и судом также установлено, что он прошел курс военной подготовки и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и иными необходимыми для участия в вооруженном конфликте средствами материально-технического обеспечения.В отношении наёмника заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск."Приговором суда Гогадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК РФ.Ранее на эту тему: ВСУ лишились "системообразующего" наемника: "сердечный приступ", или при чем тут деньги Запада.Также о воевавших на стороне ВСУ иностранных наёмниках упоминается в интервью "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ск рф, иностранные наемники, приговор, грузия, "грузинский легион", всу, криминал, бывший ссср, постсоветское пространство, днр, лнр
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СК РФ, иностранные наемники, приговор, Грузия, "Грузинский легион", ВСУ, криминал, бывший СССР, постсоветское пространство, ДНР, ЛНР

Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины

16:48 30.06.2025 (обновлено: 17:00 30.06.2025)
 
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Грузинский гражданин Георгий Гогадзе заочно признан виновным в совершении преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте. Об этом сообщает следственный комитет России
В 2022 году на Украине Гогадзе заключил контракт и в качестве наемника вступил в ряды военизированного формирования. Следствием и судом также установлено, что он прошел курс военной подготовки и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и иными необходимыми для участия в вооруженном конфликте средствами материально-технического обеспечения.
"За денежное вознаграждение Гогадзе, выполняя приказы вышестоящего командования, участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
В отношении наёмника заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.
"Приговором суда Гогадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК РФ.
Ранее на эту тему: ВСУ лишились "системообразующего" наемника: "сердечный приступ", или при чем тут деньги Запада.
Также о воевавших на стороне ВСУ иностранных наёмниках упоминается в интервью "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.
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