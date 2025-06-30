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Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины

Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины - 30.06.2025 Украина.ру

Грузинский наемник осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины

Грузинский гражданин Георгий Гогадзе заочно признан виновным в совершении преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте. Об этом сообщает следственный комитет России

2025-06-30T16:48

2025-06-30T16:48

2025-06-30T17:00

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"грузинский легион"

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В 2022 году на Украине Гогадзе заключил контракт и в качестве наемника вступил в ряды военизированного формирования. Следствием и судом также установлено, что он прошел курс военной подготовки и был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и иными необходимыми для участия в вооруженном конфликте средствами материально-технического обеспечения.В отношении наёмника заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск."Приговором суда Гогадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК РФ.Ранее на эту тему: ВСУ лишились "системообразующего" наемника: "сердечный приступ", или при чем тут деньги Запада.Также о воевавших на стороне ВСУ иностранных наёмниках упоминается в интервью "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.

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