https://ukraina.ru/20250630/spasibo-pritule-za-navodku-voenkor-raskryl-kak-opublikovannye-kadry-pomogli-raketnym-udaram-vs-rf-1064483239.html

"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ

"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ - 30.06.2025 Украина.ру

"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ

Непонятно, почему мы раньше не атаковали Кременчугский НПЗ, учитывая, что враг атакует российские НПЗ уже очень давно. Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал последние удары по украинской инфраструктуре

2025-06-30T23:00

2025-06-30T23:00

2025-06-30T23:00

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Эксперт особо отметил эффективность ударов по нефтеперерабатывающим заводам: "Тем более, мы страна нефтяная, а Украина зависит от импорта горючки. Надо продолжать уничтожать их нефтехранилища".Отдельно Ермаков "поблагодарил" за опубликованные кадры Сергея Притулу: "Он сфотографировался на складе с беспилотниками в Киеве. Кстати, он же публиковал фотографию из киевского Экспоцентра. Туда тоже можно было бы навести "Искандеры".Военкор также положительно оценил результаты атак России на Харьковский бронетанковый завод, но отметил необходимость усиления ударов по транспортной инфраструктуре.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250630/1064472810.html

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