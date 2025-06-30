"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ - 30.06.2025 Украина.ру
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"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ
"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ - 30.06.2025 Украина.ру
"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ
Непонятно, почему мы раньше не атаковали Кременчугский НПЗ, учитывая, что враг атакует российские НПЗ уже очень давно. Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал последние удары по украинской инфраструктуре
2025-06-30T23:00
2025-06-30T23:00
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Эксперт особо отметил эффективность ударов по нефтеперерабатывающим заводам: "Тем более, мы страна нефтяная, а Украина зависит от импорта горючки. Надо продолжать уничтожать их нефтехранилища".Отдельно Ермаков "поблагодарил" за опубликованные кадры Сергея Притулу: "Он сфотографировался на складе с беспилотниками в Киеве. Кстати, он же публиковал фотографию из киевского Экспоцентра. Туда тоже можно было бы навести "Искандеры".Военкор также положительно оценил результаты атак России на Харьковский бронетанковый завод, но отметил необходимость усиления ударов по транспортной инфраструктуре.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, нпз, вс рф, ракетный удар, "искандер", бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, притула, завод, спецоперация, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Киев, НПЗ, ВС РФ, ракетный удар, "Искандер", БПЛА, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Притула, завод, Спецоперация, Украина.ру

"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ

23:00 30.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Киевской области
Пожар на нефтебазе в Киевской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Непонятно, почему мы раньше не атаковали Кременчугский НПЗ, учитывая, что враг атакует российские НПЗ уже очень давно. Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал последние удары по украинской инфраструктуре
Эксперт особо отметил эффективность ударов по нефтеперерабатывающим заводам: "Тем более, мы страна нефтяная, а Украина зависит от импорта горючки. Надо продолжать уничтожать их нефтехранилища".
Отдельно Ермаков "поблагодарил" за опубликованные кадры Сергея Притулу: "Он сфотографировался на складе с беспилотниками в Киеве. Кстати, он же публиковал фотографию из киевского Экспоцентра. Туда тоже можно было бы навести "Искандеры".
Военкор также положительно оценил результаты атак России на Харьковский бронетанковый завод, но отметил необходимость усиления ударов по транспортной инфраструктуре.
"Железнодорожные узлы — важная цель, но этот вопрос не ко мне", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
Перенджиев. Карта СВО
15:20
Подполковник Александр Перенджиев: Россия продолжит двигаться на Сумы, чтобы за лето освободить ДонбассЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал подполковник запаса, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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23:40Секретный план НАТО для Украины
23:15Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО
23:00"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ
22:45НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий
22:30"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ
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