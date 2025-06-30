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Президент Польши Анджей Дуда в Киеве получил "Свободу" и вызвал скандал

Президент Польши Анджей Дуда в Киеве получил "Свободу" и вызвал скандал - 30.06.2025 Украина.ру

Президент Польши Анджей Дуда в Киеве получил "Свободу" и вызвал скандал

В субботу, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда прибыл с прощальным визитом в Киев. Владимир Зеленский наградил его орденом "Свободы", но куда больший резонанс вызвал шеврон "Армии Крайовой" у охранника Дуды.

2025-06-30T04:15

2025-06-30T04:15

2025-06-30T04:15

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Президент Польши Анджей Дуда, чьи полномочия истекают 6 августа 2025 года, последние несколько месяцев активно путешествует по миру с прощальными визитами. В субботу, 28 июня, настал черёд Украины, куда Дуде пришлось добираться не президентским самолётом, а вип-вагоном "Укрзализныци". Кстати, первыми его опробовали в марте 2022 года именно польские политики – тогдашние премьер Матеуш Моравецкий и вице-премьер Ярослав Качиньский.За последние годы президент Польши посещал Украину намного чаще, чем другие страны. Вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Дуда был в Киеве 23 февраля 2022 года, накануне начала СВО, а затем приезжал туда в мае и августе 2022 года. Последующие визиты президента Польши на берега Днепра состоялись в конце июня 2023 года – перед саммитом НАТО в Вильнюсе, и в августе прошлого года, когда он принял участие в праздновании 33-й годовщины независимости Украины.На железнодорожном вокзале в Киеве Анджея Дуду встретили глава МИД Украины Андрей Сибига и временный поверенный в делах Польши на Украине Пётр Лукасевич. Полноценного польского посла в Киеве нет уже почти два года, поскольку как раз Дуда отказывается назначать на этот пост дипломатов, кандидатуры которых предлагает глава МИД Польши Радослав Сикорский.Хотя встречающие были в костюмах и при галстуках, Дуда вышел из вагона в рубашке поло с длинным рукавом, а сопровождающие его охранники тоже были не в привычных чёрных костюмах, а в гибридных: один в куртке и брюках цвета хаки, второй – в брюках песочного цвета и камуфляжной куртке, поверх которой были надеты кобура с пистолетом и разгрузка.Именно последняя стала позже источником скандала, поскольку на ней красовался достаточно большой шеврон "Армии Крайовой" (АК). АК – польская подпольная военная организация времен Второй мировой войны, действовавшая в 1942-1945 годах в пределах довоенной территории польского государства, она подчинялась эмиграционному правительству Польши и в нынешней Польше считается законным вооружённым формированием, а её участники – ветеранами войны. АК выступала против нацистской оккупации Польши, но её подразделения также принимали активное участие в польско-украинских этнических конфликтах.Если предыдущий визит Анджей Дуды был приурочен к годовщине независимости Украины, то прощальный пришёлся на день де-факто отменённого документа – Конституции Украины. Отмечать его в поло даже для уходящего президента было явно не комильфо, потому перед широкой публикой Дуда появился уже в строгом чёрном костюме – хотя его визави Владимир Зеленский был в странном чёрном френче. Политики возложили цветы у Стены памяти погибших украинских военных на Михайловской площади в Киеве, после чего на Софийской площади Дуда из рук Зеленского получил орден "Свободы" – высшую государственную награду Украины, которую могут получить иностранцы.По завершении церемонии награждения президенты отбыли в Мариинский дворец, где, по сообщению их пресс-служб, прошли переговоры, посвящённые сотрудничеству между двумя странами, в том числе военному, а также итогам саммитов НАТО и ЕС. При этом на совместной пресс-конференции с киевским коллегой Анджей Дуда несколько раз говорил об "исторических вопросах, которые являются очень болезненными для пространства между нашими народами, и в особенности для многих поляков"."Благодарю за ваше понимание в этом отношении, особенно в последнее время, и благодарю вас за решения, которые недавно были приняты украинскими властями, благодаря которым стали возможны эксгумационные работы, которых многие польские семьи ждали годами. Благодаря этому они смогут вернуть себе могилы своих близких, и смогут иметь место, куда можно прийти и помолиться за их души.Я верю, что взаимные действия, которые мы предпринимаем по отношению друг к другу, в том числе и на этом историческом фоне, будут способствовать построению отношений между нашими народами, которые будут, прежде всего, отношениями, основанными на таком сердечном братстве. Я глубоко в это верю, господин президент", – заявил Анджей Дуда.Действительно, остаётся лишь верить в то, что когда-нибудь Киев всё же разрешит эксгумацию могил десятков тысяч мирных поляков, убитых украинскими националистами на Волыни – ведь пока это остаётся табу. Кроме этого, Анджей Дуда высказал надежду, что его преемник на посту президента Польши Кароль Навроцкий изменит свою критическую позицию относительно приёма Украины в НАТО и ЕС."Из-за президентского стола мир выглядит несколько иначе, чем с позиции любого другого польского политика, особенно с позиции кандидата во время любых выборов. Поэтому, точка сидения влияет на точку зрения", – заявил Дуда, и отметил, что предварительно говорил с Навроцким об Украине.Как заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас, весьма символично, что столь проукраинский политик, как Дуда, завершает свою политическую карьеру в Киеве."Каждый, кто имел несчастье слушать речи президента Анджея Дуды за последние 10 лет, знает, что этот безликий третьесортный политик, назначенный Ярославом Качиньским на пост главы польского государства, напрочь лишённый харизмы, характера и индивидуальности, оживал только в двух вопросах: когда речь заходила об Украине и Израиле. В такие моменты его бесцветный голос обретал силу, а лицо, не омраченное мыслью, излучало почти эротический экстаз. Анджей Дуда безнадежно влюблён в необандеровскую идеологию и сионизм одновременно, поэтому живет в извращенном треугольнике с Тель-Авивом и Киевом", – говорит Рэнкас."Таким образом, окончание его провального срока в столице Украины является лишь подтверждением того, что и так известно всем полякам: для Анджея Дуды интересы киевской олигархии всегда были важнее польских национальных интересов. Никто в Польше не будет скучать по будущему экс-президенту, и самым распространенным резюме его последней поездки на берега Днепра было: "Пусть он, наконец, там и останется!"" – иронизирует польский эксперт.Однако многократные заверения Анджея Дуды в Киеве о том, что Польша продолжит поддержку Украины во всех сферах, не спасли польского президента от обвинений в украиноненавистничестве. Поводом стал упомянутый выше шеврон АК, который украинский журналист Вахтанг Кипиани, промоутер личности Степана Бандеры в ходе шоу "Великие украинцы", назвал символом организации, осуществлявшей кровавые акции против украинцев."Поляков есть за что благодарить. За сегодняшний урок истории, например. Если охрана их президента может спокойно во время визита в Украину нацепить шеврон "Армии Крайовой", которая осуществляла кровавые акции против украинцев во время и после Второй мировой войны, то красно-чёрный флажок ОУН* на костюмах сотрудников Управления государственной охраны Украины во время визита в Польшу – это тоже должна быть норма. Взаимоуважение и равноправные отношения – они таковы", – написал Вахтанг Кипиани в социальных сетях. Большинство комментаторов назвали демонстрацию символа АК "провокацией" и поддержали Кипиани, хотя отдельные напоминали о том, что не стоит конфликтовать с Польшей, которая выделила несколько миллиардов помощи Украине.Канцелярия Анджея Дуды происходящее пока не комментировала, но в любом случае избранный президент Польши Кароль Навроцкий и польские украиноскептики получили очередное подтверждение тезиса о том, что куда Киев не целуй… При этом буквально за четыре дня до визита Дуды на Украину были обнародованы результаты опроса поляков относительно помощи восточному соседу, крайне неприятные для Киева.Экономическую помощь Украине поддерживают 35% поляков, в то время как 44% считают, что её следует прекратить. Что касается вступления Украины в НАТО, то поддержку этому выразили 37% опрошенных, в то время как 42% выступили против. Только 35% поляков согласны с тем, что Украина должна стать членом ЕС, 42% против этого. Особенно показательно отношение к возможному введению польских войск на территорию Украины в рамках западной "миротворческой миссии": эту идею поддержали только 15% респондентов, а 64% категорически против.Другие подробности визита Дуды в Киев и его последствия - в статье Михаила Павлива "Уходящий президент Польши Дуда приехал в Киев за пенсией. Как Зеленский раздает "золотые парашюты""*Организация, признанная в РФ террористической и экстремистской, запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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украина, польша, киев, анджей дуда, владимир зеленский, кароль навроцкий, нато, ес, мид, эксклюзив