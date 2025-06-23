https://ukraina.ru/20250623/nam-vsem-nuzhna-reabilitatsiya-chem-segodnya-dyshit-donbass-1064174155.html

"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс

"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс - 23.06.2025 Украина.ру

"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс

Чем дальше уходит линия фронта, тем очевидней становится, что местные органы власти злоупотребляют привычкой дончан жить, сцепив зубы, а также неумением пользоваться богатым российским инструментарием воздействия на чиновников.

2025-06-23T10:29

2025-06-23T10:29

2025-06-23T10:29

донбасс

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

эксклюзив

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"З-з-з-з", - сверлит мою несчастную голову шум за окном. На часах, на минуточку, восемь утра. Воскресенье. "Что за безобразие?" - думаю. Нет, под жужжание чего-то сугубо мирного и где-то даже созидательного просыпаться куда приятнее, чем от разрыва снаряда, но тоже не крем-брюле.- Соседушки мои дорогие, а что это за безобразие у нас под окнами делается?- Траву косят, сухостой валят.- Дело богоугодное, но почему же обязательно в воскресенье?- Когда было время, тогда ж небось и начали.И ведь понятно, что не злой умысел пригнал под окна мои коммунальщиков воскресным утром. Рабочих рук в регионе по-прежнему мало, а работы пугающе много. То, что с травой и сухостоем бороться нужно, ибо Донбасс нынче походит на ад для аллергика, которого, помимо всего прочего, может зашибить сухой веткой, тоже вполне очевидно. Тем не менее, в реплике соседей моих драгоценнейших проявляется мутация донбасской ментальности, что возникла на фоне войны.Словами ее непросто описать, но раз уж надо, то я бы сказал, что это пространство между "ничего, мы потерпим" и "как бы чего не вышло". И за одиннадцать лет конфликта пространство это расширилось настолько, что даже вялые попытки защиты интересов простого человека, этим же самым человеком воспринимаются, как авантюра или даже смутьянство.Откуда взялось это в гордом донецком характере? Возьмите эту самую гордость, усугубите патологической нищетой, а также крайне тяжелыми условиями жизни, в которых нытье вызывает лишь раздражение, помножьте на то, что любое недовольство радует противника, которому хорошо бы не радоваться. Настаивайте под давлением хотя бы лет семь-восемь.Хотите примеров? Глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что зарплаты у республиканских медиков достойные.Медики, которые пусть изредка, но смотрят телевизор, немало удивились, сверились с зарплатными ведомостями, пришли в ярость и связались со мной.- Нет, ты напиши, что кто-то кого-то обманывает! Мы столько не получаем!- Хорошо, изложи, пожалуйста, сколько вы получаете по факту и сколько должны, и приложи свою платежку, чтобы никто потом не сказал, что я это выдумал.- Платежку? Свою?- Да, платежку.- Так у меня же проблемы могут возникнуть.- Какие?- Не знаю, но ведь могут же.Надо ли говорить, что уже к середине недели страсти поутихли, а платежку (без имени и фамилии, что характерно) и разъяснения касательно разницы между озвученными и реально существующими зарплатами я жду по сей день?Другой яркий пример – эпопея с местным оператором "Феникс", который долгие годы являлся монополистом на территории ДНР, предоставлял услуги весьма сомнительного качества и стал чем-то вроде локального мема. Зато слоган "Феникс – связь для победы" прекрасно лег на Минские соглашения. "Какая связь, такая и победа", - шутили в армейской среде.Так вот недавно оператор "Феникс" решил, что дончане соскучились по бумажной волоките и потребовал перерегистрировать SIM-карты уже на российские паспорта. Назвали крайний срок, а потом, надо полагать, вспомнили, что не только местные жители, но целая группировка войск пользуется их услугами. Потому сроки продлили до конца июня и даже пообещали, что процедуру можно будет пройти в онлайн-кабинете.Поскольку людей много, отделений мало, а онлайн-кабинет работает далеко не у всех, мы вновь получили очереди, в которых уже в семь утра ожидают сотни людей. Работа? Война? Извольте блюсти формальности!И вы наверняка считаете, что люди в ярости? Нет-с! После многочасовых зимних очередей к паспортным столам в 2022–2023 годах, граждане радуются тому, что на улице тепло и сухо.А недавно мой товарищ с удивлением выяснил, что квартира его арестована решением давно уж несуществующего Государственного комитета обороны ДНР. Комитета нет, а решение почему-то осталось и никто толком не может объяснить, по какому принципу в список жилплощадь вносилась.Нет, снять арест – чистейшая формальность! Пиши заявление, неси в государственный кабинет и жди пару месяцев. Что-что? Продать хочешь срочно? А кому, по-твоему, сейчас легко? И ходят люди по кабинетам, и встречают их усталые госслужащие, у которых своих дел по горло, но еще и с этим возиться приходится.К 2025 году все как-то смирились. Смирились с тем, что вода идет через день, три часа и, как правило, коричневого цвета. Смирились с тем, что цены не падают. С ужасающей ситуацией на дорогах. Да много с чем. Даже к обстрелам, которые случаются реже, но все также убивают людей, стали относиться с немалой долей равнодушия. Значит судьба, мол, такая."Почему люди не жалуются? В России есть понятные механизмы коммуникации с властью!" - недоумевают коллеги, что прибыли с "материка". Да потому, что не привыкли. Потому, что не умеют и, честно говоря, не верят в результат. У нас и в соцсетях-то ворчать стараются так, чтобы противник не видел. А то зачем его проклятого радовать?Однажды дипломированный психолог, которому довелось поработать в республике некоторое время, сообщил мне, что всем нам в будущем потребуется реабилитация, без которой Донбасс просто не сможет вернуться к мирной жизни. Тогда лишь рассмеялся, а теперь считаю, что это будущее уже не за горами.О проблемах водоснабжения Донбасса - в статье Александра Дмитриевского - Пытка жаждой. Почему Донбассу и Новороссии ещё долго предстоит жить в условиях строгой экономии воды

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

донбасс, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, эксклюзив