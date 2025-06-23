https://ukraina.ru/20250623/nam-vsem-nuzhna-reabilitatsiya-chem-segodnya-dyshit-donbass-1064174155.html
"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс
"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс - 23.06.2025 Украина.ру
"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс
Чем дальше уходит линия фронта, тем очевидней становится, что местные органы власти злоупотребляют привычкой дончан жить, сцепив зубы, а также неумением пользоваться богатым российским инструментарием воздействия на чиновников.
2025-06-23T10:29
2025-06-23T10:29
2025-06-23T10:29
донбасс
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
эксклюзив
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"З-з-з-з", - сверлит мою несчастную голову шум за окном. На часах, на минуточку, восемь утра. Воскресенье. "Что за безобразие?" - думаю. Нет, под жужжание чего-то сугубо мирного и где-то даже созидательного просыпаться куда приятнее, чем от разрыва снаряда, но тоже не крем-брюле.- Соседушки мои дорогие, а что это за безобразие у нас под окнами делается?- Траву косят, сухостой валят.- Дело богоугодное, но почему же обязательно в воскресенье?- Когда было время, тогда ж небось и начали.И ведь понятно, что не злой умысел пригнал под окна мои коммунальщиков воскресным утром. Рабочих рук в регионе по-прежнему мало, а работы пугающе много. То, что с травой и сухостоем бороться нужно, ибо Донбасс нынче походит на ад для аллергика, которого, помимо всего прочего, может зашибить сухой веткой, тоже вполне очевидно. Тем не менее, в реплике соседей моих драгоценнейших проявляется мутация донбасской ментальности, что возникла на фоне войны.Словами ее непросто описать, но раз уж надо, то я бы сказал, что это пространство между "ничего, мы потерпим" и "как бы чего не вышло". И за одиннадцать лет конфликта пространство это расширилось настолько, что даже вялые попытки защиты интересов простого человека, этим же самым человеком воспринимаются, как авантюра или даже смутьянство.Откуда взялось это в гордом донецком характере? Возьмите эту самую гордость, усугубите патологической нищетой, а также крайне тяжелыми условиями жизни, в которых нытье вызывает лишь раздражение, помножьте на то, что любое недовольство радует противника, которому хорошо бы не радоваться. Настаивайте под давлением хотя бы лет семь-восемь.Хотите примеров? Глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что зарплаты у республиканских медиков достойные.Медики, которые пусть изредка, но смотрят телевизор, немало удивились, сверились с зарплатными ведомостями, пришли в ярость и связались со мной.- Нет, ты напиши, что кто-то кого-то обманывает! Мы столько не получаем!- Хорошо, изложи, пожалуйста, сколько вы получаете по факту и сколько должны, и приложи свою платежку, чтобы никто потом не сказал, что я это выдумал.- Платежку? Свою?- Да, платежку.- Так у меня же проблемы могут возникнуть.- Какие?- Не знаю, но ведь могут же.Надо ли говорить, что уже к середине недели страсти поутихли, а платежку (без имени и фамилии, что характерно) и разъяснения касательно разницы между озвученными и реально существующими зарплатами я жду по сей день?Другой яркий пример – эпопея с местным оператором "Феникс", который долгие годы являлся монополистом на территории ДНР, предоставлял услуги весьма сомнительного качества и стал чем-то вроде локального мема. Зато слоган "Феникс – связь для победы" прекрасно лег на Минские соглашения. "Какая связь, такая и победа", - шутили в армейской среде.Так вот недавно оператор "Феникс" решил, что дончане соскучились по бумажной волоките и потребовал перерегистрировать SIM-карты уже на российские паспорта. Назвали крайний срок, а потом, надо полагать, вспомнили, что не только местные жители, но целая группировка войск пользуется их услугами. Потому сроки продлили до конца июня и даже пообещали, что процедуру можно будет пройти в онлайн-кабинете.Поскольку людей много, отделений мало, а онлайн-кабинет работает далеко не у всех, мы вновь получили очереди, в которых уже в семь утра ожидают сотни людей. Работа? Война? Извольте блюсти формальности!И вы наверняка считаете, что люди в ярости? Нет-с! После многочасовых зимних очередей к паспортным столам в 2022–2023 годах, граждане радуются тому, что на улице тепло и сухо.А недавно мой товарищ с удивлением выяснил, что квартира его арестована решением давно уж несуществующего Государственного комитета обороны ДНР. Комитета нет, а решение почему-то осталось и никто толком не может объяснить, по какому принципу в список жилплощадь вносилась.Нет, снять арест – чистейшая формальность! Пиши заявление, неси в государственный кабинет и жди пару месяцев. Что-что? Продать хочешь срочно? А кому, по-твоему, сейчас легко? И ходят люди по кабинетам, и встречают их усталые госслужащие, у которых своих дел по горло, но еще и с этим возиться приходится.К 2025 году все как-то смирились. Смирились с тем, что вода идет через день, три часа и, как правило, коричневого цвета. Смирились с тем, что цены не падают. С ужасающей ситуацией на дорогах. Да много с чем. Даже к обстрелам, которые случаются реже, но все также убивают людей, стали относиться с немалой долей равнодушия. Значит судьба, мол, такая."Почему люди не жалуются? В России есть понятные механизмы коммуникации с властью!" - недоумевают коллеги, что прибыли с "материка". Да потому, что не привыкли. Потому, что не умеют и, честно говоря, не верят в результат. У нас и в соцсетях-то ворчать стараются так, чтобы противник не видел. А то зачем его проклятого радовать?Однажды дипломированный психолог, которому довелось поработать в республике некоторое время, сообщил мне, что всем нам в будущем потребуется реабилитация, без которой Донбасс просто не сможет вернуться к мирной жизни. Тогда лишь рассмеялся, а теперь считаю, что это будущее уже не за горами.О проблемах водоснабжения Донбасса - в статье Александра Дмитриевского - Пытка жаждой. Почему Донбассу и Новороссии ещё долго предстоит жить в условиях строгой экономии воды
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, эксклюзив
"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс
специальный корреспондент издания Украина.ру
Чем дальше уходит линия фронта, тем очевидней становится, что местные органы власти злоупотребляют привычкой дончан жить, сцепив зубы, а также неумением пользоваться богатым российским инструментарием воздействия на чиновников.
"З-з-з-з", - сверлит мою несчастную голову шум за окном. На часах, на минуточку, восемь утра. Воскресенье. "Что за безобразие?" - думаю. Нет, под жужжание чего-то сугубо мирного и где-то даже созидательного просыпаться куда приятнее, чем от разрыва снаряда, но тоже не крем-брюле.
- Соседушки мои дорогие, а что это за безобразие у нас под окнами делается?
- Траву косят, сухостой валят.
- Дело богоугодное, но почему же обязательно в воскресенье?
- Когда было время, тогда ж небось и начали.
И ведь понятно, что не злой умысел пригнал под окна мои коммунальщиков воскресным утром. Рабочих рук в регионе по-прежнему мало, а работы пугающе много. То, что с травой и сухостоем бороться нужно, ибо Донбасс
нынче походит на ад для аллергика, которого, помимо всего прочего, может зашибить сухой веткой, тоже вполне очевидно. Тем не менее, в реплике соседей моих драгоценнейших проявляется мутация донбасской ментальности, что возникла на фоне войны.
Словами ее непросто описать, но раз уж надо, то я бы сказал, что это пространство между "ничего, мы потерпим" и "как бы чего не вышло". И за одиннадцать лет конфликта пространство это расширилось настолько, что даже вялые попытки защиты интересов простого человека, этим же самым человеком воспринимаются, как авантюра или даже смутьянство.
Откуда взялось это в гордом донецком характере? Возьмите эту самую гордость, усугубите патологической нищетой, а также крайне тяжелыми условиями жизни, в которых нытье вызывает лишь раздражение, помножьте на то, что любое недовольство радует противника, которому хорошо бы не радоваться. Настаивайте под давлением хотя бы лет семь-восемь.
Хотите примеров? Глава ДНР Денис Пушилин
сообщил президенту России Владимиру Путину
, что зарплаты у республиканских медиков достойные.
Медики, которые пусть изредка, но смотрят телевизор, немало удивились, сверились с зарплатными ведомостями, пришли в ярость и связались со мной.
- Нет, ты напиши, что кто-то кого-то обманывает! Мы столько не получаем!
- Хорошо, изложи, пожалуйста, сколько вы получаете по факту и сколько должны, и приложи свою платежку, чтобы никто потом не сказал, что я это выдумал.
- Так у меня же проблемы могут возникнуть.
- Не знаю, но ведь могут же.
Надо ли говорить, что уже к середине недели страсти поутихли, а платежку (без имени и фамилии, что характерно) и разъяснения касательно разницы между озвученными и реально существующими зарплатами я жду по сей день?
Другой яркий пример – эпопея с местным оператором "Феникс", который долгие годы являлся монополистом на территории ДНР, предоставлял услуги весьма сомнительного качества и стал чем-то вроде локального мема. Зато слоган "Феникс – связь для победы" прекрасно лег на Минские соглашения. "Какая связь, такая и победа", - шутили в армейской среде.
Так вот недавно оператор "Феникс" решил, что дончане соскучились по бумажной волоките и потребовал перерегистрировать SIM-карты уже на российские паспорта. Назвали крайний срок, а потом, надо полагать, вспомнили, что не только местные жители, но целая группировка войск пользуется их услугами. Потому сроки продлили до конца июня и даже пообещали, что процедуру можно будет пройти в онлайн-кабинете.
Поскольку людей много, отделений мало, а онлайн-кабинет работает далеко не у всех, мы вновь получили очереди, в которых уже в семь утра ожидают сотни людей. Работа? Война? Извольте блюсти формальности!
И вы наверняка считаете, что люди в ярости? Нет-с! После многочасовых зимних очередей к паспортным столам в 2022–2023 годах, граждане радуются тому, что на улице тепло и сухо.
А недавно мой товарищ с удивлением выяснил, что квартира его арестована решением давно уж несуществующего Государственного комитета обороны ДНР. Комитета нет, а решение почему-то осталось и никто толком не может объяснить, по какому принципу в список жилплощадь вносилась.
Нет, снять арест – чистейшая формальность! Пиши заявление, неси в государственный кабинет и жди пару месяцев. Что-что? Продать хочешь срочно? А кому, по-твоему, сейчас легко? И ходят люди по кабинетам, и встречают их усталые госслужащие, у которых своих дел по горло, но еще и с этим возиться приходится.
К 2025 году все как-то смирились. Смирились с тем, что вода идет через день, три часа и, как правило, коричневого цвета. Смирились с тем, что цены не падают. С ужасающей ситуацией на дорогах. Да много с чем. Даже к обстрелам, которые случаются реже, но все также убивают людей, стали относиться с немалой долей равнодушия. Значит судьба, мол, такая.
"Почему люди не жалуются? В России есть понятные механизмы коммуникации с властью!" - недоумевают коллеги, что прибыли с "материка". Да потому, что не привыкли. Потому, что не умеют и, честно говоря, не верят в результат. У нас и в соцсетях-то ворчать стараются так, чтобы противник не видел. А то зачем его проклятого радовать?
Однажды дипломированный психолог, которому довелось поработать в республике некоторое время, сообщил мне, что всем нам в будущем потребуется реабилитация, без которой Донбасс просто не сможет вернуться к мирной жизни. Тогда лишь рассмеялся, а теперь считаю, что это будущее уже не за горами.