"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс - 23.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250623/nam-vsem-nuzhna-reabilitatsiya-chem-segodnya-dyshit-donbass-1064174155.html
"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс
"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс - 23.06.2025 Украина.ру
"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс
Чем дальше уходит линия фронта, тем очевидней становится, что местные органы власти злоупотребляют привычкой дончан жить, сцепив зубы, а также неумением пользоваться богатым российским инструментарием воздействия на чиновников.
2025-06-23T10:29
2025-06-23T10:29
донбасс
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064174628_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6d7d4e33d76003ddea910425461f8786.jpg
"З-з-з-з", - сверлит мою несчастную голову шум за окном. На часах, на минуточку, восемь утра. Воскресенье. "Что за безобразие?" - думаю. Нет, под жужжание чего-то сугубо мирного и где-то даже созидательного просыпаться куда приятнее, чем от разрыва снаряда, но тоже не крем-брюле.- Соседушки мои дорогие, а что это за безобразие у нас под окнами делается?- Траву косят, сухостой валят.- Дело богоугодное, но почему же обязательно в воскресенье?- Когда было время, тогда ж небось и начали.И ведь понятно, что не злой умысел пригнал под окна мои коммунальщиков воскресным утром. Рабочих рук в регионе по-прежнему мало, а работы пугающе много. То, что с травой и сухостоем бороться нужно, ибо Донбасс нынче походит на ад для аллергика, которого, помимо всего прочего, может зашибить сухой веткой, тоже вполне очевидно. Тем не менее, в реплике соседей моих драгоценнейших проявляется мутация донбасской ментальности, что возникла на фоне войны.Словами ее непросто описать, но раз уж надо, то я бы сказал, что это пространство между "ничего, мы потерпим" и "как бы чего не вышло". И за одиннадцать лет конфликта пространство это расширилось настолько, что даже вялые попытки защиты интересов простого человека, этим же самым человеком воспринимаются, как авантюра или даже смутьянство.Откуда взялось это в гордом донецком характере? Возьмите эту самую гордость, усугубите патологической нищетой, а также крайне тяжелыми условиями жизни, в которых нытье вызывает лишь раздражение, помножьте на то, что любое недовольство радует противника, которому хорошо бы не радоваться. Настаивайте под давлением хотя бы лет семь-восемь.Хотите примеров? Глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что зарплаты у республиканских медиков достойные.Медики, которые пусть изредка, но смотрят телевизор, немало удивились, сверились с зарплатными ведомостями, пришли в ярость и связались со мной.- Нет, ты напиши, что кто-то кого-то обманывает! Мы столько не получаем!- Хорошо, изложи, пожалуйста, сколько вы получаете по факту и сколько должны, и приложи свою платежку, чтобы никто потом не сказал, что я это выдумал.- Платежку? Свою?- Да, платежку.- Так у меня же проблемы могут возникнуть.- Какие?- Не знаю, но ведь могут же.Надо ли говорить, что уже к середине недели страсти поутихли, а платежку (без имени и фамилии, что характерно) и разъяснения касательно разницы между озвученными и реально существующими зарплатами я жду по сей день?Другой яркий пример – эпопея с местным оператором "Феникс", который долгие годы являлся монополистом на территории ДНР, предоставлял услуги весьма сомнительного качества и стал чем-то вроде локального мема. Зато слоган "Феникс – связь для победы" прекрасно лег на Минские соглашения. "Какая связь, такая и победа", - шутили в армейской среде.Так вот недавно оператор "Феникс" решил, что дончане соскучились по бумажной волоките и потребовал перерегистрировать SIM-карты уже на российские паспорта. Назвали крайний срок, а потом, надо полагать, вспомнили, что не только местные жители, но целая группировка войск пользуется их услугами. Потому сроки продлили до конца июня и даже пообещали, что процедуру можно будет пройти в онлайн-кабинете.Поскольку людей много, отделений мало, а онлайн-кабинет работает далеко не у всех, мы вновь получили очереди, в которых уже в семь утра ожидают сотни людей. Работа? Война? Извольте блюсти формальности!И вы наверняка считаете, что люди в ярости? Нет-с! После многочасовых зимних очередей к паспортным столам в 2022–2023 годах, граждане радуются тому, что на улице тепло и сухо.А недавно мой товарищ с удивлением выяснил, что квартира его арестована решением давно уж несуществующего Государственного комитета обороны ДНР. Комитета нет, а решение почему-то осталось и никто толком не может объяснить, по какому принципу в список жилплощадь вносилась.Нет, снять арест – чистейшая формальность! Пиши заявление, неси в государственный кабинет и жди пару месяцев. Что-что? Продать хочешь срочно? А кому, по-твоему, сейчас легко? И ходят люди по кабинетам, и встречают их усталые госслужащие, у которых своих дел по горло, но еще и с этим возиться приходится.К 2025 году все как-то смирились. Смирились с тем, что вода идет через день, три часа и, как правило, коричневого цвета. Смирились с тем, что цены не падают. С ужасающей ситуацией на дорогах. Да много с чем. Даже к обстрелам, которые случаются реже, но все также убивают людей, стали относиться с немалой долей равнодушия. Значит судьба, мол, такая."Почему люди не жалуются? В России есть понятные механизмы коммуникации с властью!" - недоумевают коллеги, что прибыли с "материка". Да потому, что не привыкли. Потому, что не умеют и, честно говоря, не верят в результат. У нас и в соцсетях-то ворчать стараются так, чтобы противник не видел. А то зачем его проклятого радовать?Однажды дипломированный психолог, которому довелось поработать в республике некоторое время, сообщил мне, что всем нам в будущем потребуется реабилитация, без которой Донбасс просто не сможет вернуться к мирной жизни. Тогда лишь рассмеялся, а теперь считаю, что это будущее уже не за горами.О проблемах водоснабжения Донбасса - в статье Александра Дмитриевского - Пытка жаждой. Почему Донбассу и Новороссии ещё долго предстоит жить в условиях строгой экономии воды
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
донбасс
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064174628_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3bc9f0c8e97b3075f346af874642ee14.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донбасс, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, эксклюзив
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, Эксклюзив

"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс

10:29 23.06.2025
 
В Донецке
В Донецке
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Чем дальше уходит линия фронта, тем очевидней становится, что местные органы власти злоупотребляют привычкой дончан жить, сцепив зубы, а также неумением пользоваться богатым российским инструментарием воздействия на чиновников.
"З-з-з-з", - сверлит мою несчастную голову шум за окном. На часах, на минуточку, восемь утра. Воскресенье. "Что за безобразие?" - думаю. Нет, под жужжание чего-то сугубо мирного и где-то даже созидательного просыпаться куда приятнее, чем от разрыва снаряда, но тоже не крем-брюле.
- Соседушки мои дорогие, а что это за безобразие у нас под окнами делается?
- Траву косят, сухостой валят.
- Дело богоугодное, но почему же обязательно в воскресенье?
- Когда было время, тогда ж небось и начали.
Донецк, в поисках работы
Донецк, в поисках работы
Донецк, в поисках работы
И ведь понятно, что не злой умысел пригнал под окна мои коммунальщиков воскресным утром. Рабочих рук в регионе по-прежнему мало, а работы пугающе много. То, что с травой и сухостоем бороться нужно, ибо Донбасс нынче походит на ад для аллергика, которого, помимо всего прочего, может зашибить сухой веткой, тоже вполне очевидно. Тем не менее, в реплике соседей моих драгоценнейших проявляется мутация донбасской ментальности, что возникла на фоне войны.
Словами ее непросто описать, но раз уж надо, то я бы сказал, что это пространство между "ничего, мы потерпим" и "как бы чего не вышло". И за одиннадцать лет конфликта пространство это расширилось настолько, что даже вялые попытки защиты интересов простого человека, этим же самым человеком воспринимаются, как авантюра или даже смутьянство.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Откуда взялось это в гордом донецком характере? Возьмите эту самую гордость, усугубите патологической нищетой, а также крайне тяжелыми условиями жизни, в которых нытье вызывает лишь раздражение, помножьте на то, что любое недовольство радует противника, которому хорошо бы не радоваться. Настаивайте под давлением хотя бы лет семь-восемь.
Хотите примеров? Глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что зарплаты у республиканских медиков достойные.
Медики, которые пусть изредка, но смотрят телевизор, немало удивились, сверились с зарплатными ведомостями, пришли в ярость и связались со мной.
- Нет, ты напиши, что кто-то кого-то обманывает! Мы столько не получаем!
- Хорошо, изложи, пожалуйста, сколько вы получаете по факту и сколько должны, и приложи свою платежку, чтобы никто потом не сказал, что я это выдумал.
- Платежку? Свою?
- Да, платежку.
- Так у меня же проблемы могут возникнуть.
- Какие?
- Не знаю, но ведь могут же.
Донецк, каждый день
Донецк, каждый день
Донецк, каждый день
Надо ли говорить, что уже к середине недели страсти поутихли, а платежку (без имени и фамилии, что характерно) и разъяснения касательно разницы между озвученными и реально существующими зарплатами я жду по сей день?
Другой яркий пример – эпопея с местным оператором "Феникс", который долгие годы являлся монополистом на территории ДНР, предоставлял услуги весьма сомнительного качества и стал чем-то вроде локального мема. Зато слоган "Феникс – связь для победы" прекрасно лег на Минские соглашения. "Какая связь, такая и победа", - шутили в армейской среде.
Так вот недавно оператор "Феникс" решил, что дончане соскучились по бумажной волоките и потребовал перерегистрировать SIM-карты уже на российские паспорта. Назвали крайний срок, а потом, надо полагать, вспомнили, что не только местные жители, но целая группировка войск пользуется их услугами. Потому сроки продлили до конца июня и даже пообещали, что процедуру можно будет пройти в онлайн-кабинете.
Поскольку людей много, отделений мало, а онлайн-кабинет работает далеко не у всех, мы вновь получили очереди, в которых уже в семь утра ожидают сотни людей. Работа? Война? Извольте блюсти формальности!
И вы наверняка считаете, что люди в ярости? Нет-с! После многочасовых зимних очередей к паспортным столам в 2022–2023 годах, граждане радуются тому, что на улице тепло и сухо.
В Донецке
В Донецке
В Донецке
А недавно мой товарищ с удивлением выяснил, что квартира его арестована решением давно уж несуществующего Государственного комитета обороны ДНР. Комитета нет, а решение почему-то осталось и никто толком не может объяснить, по какому принципу в список жилплощадь вносилась.
Нет, снять арест – чистейшая формальность! Пиши заявление, неси в государственный кабинет и жди пару месяцев. Что-что? Продать хочешь срочно? А кому, по-твоему, сейчас легко? И ходят люди по кабинетам, и встречают их усталые госслужащие, у которых своих дел по горло, но еще и с этим возиться приходится.
К 2025 году все как-то смирились. Смирились с тем, что вода идет через день, три часа и, как правило, коричневого цвета. Смирились с тем, что цены не падают. С ужасающей ситуацией на дорогах. Да много с чем. Даже к обстрелам, которые случаются реже, но все также убивают людей, стали относиться с немалой долей равнодушия. Значит судьба, мол, такая.
Реклама в Донецке
Реклама в Донецке
Реклама в Донецке
"Почему люди не жалуются? В России есть понятные механизмы коммуникации с властью!" - недоумевают коллеги, что прибыли с "материка". Да потому, что не привыкли. Потому, что не умеют и, честно говоря, не верят в результат. У нас и в соцсетях-то ворчать стараются так, чтобы противник не видел. А то зачем его проклятого радовать?
Однажды дипломированный психолог, которому довелось поработать в республике некоторое время, сообщил мне, что всем нам в будущем потребуется реабилитация, без которой Донбасс просто не сможет вернуться к мирной жизни. Тогда лишь рассмеялся, а теперь считаю, что это будущее уже не за горами.
О проблемах водоснабжения Донбасса - в статье Александра Дмитриевского - Пытка жаждой. Почему Донбассу и Новороссии ещё долго предстоит жить в условиях строгой экономии воды
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир ПутинЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Лев разорвал трахею главе парка "Тайган"
10:51В Чернигове партизаны уничтожили автомобиль "мобильного ПВО"
10:29"Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс
10:29Магазин в Полтавской области отказался обслуживать военкомов
10:06Ушаков сообщил о встрече Путина с министром иностранных дел Ирана
09:48Зеленский поддержал удары по Ирану. Главное на утро 23 июня
09:47Трамп попытался застать Иран врасплох - WP
09:24Зачем одной нации два государства? Ищенко о племени "великих укров" и о том, как появились украинцы
09:10Мощный пожар произошел на предприятии "Белоцерковсельмаш" под Киевом
08:43Главное за ночь 23 июня
08:23Израиль бьет по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах
08:03Захарова подтвердила приезд главы МИД Ирана в Россию
08:00Как Центральная Рада "слагала цифр универсала"
07:50ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над регионами России
07:34"Крайне мощные взрывы": российские "Герани" ночью атаковали Украину
07:15Над Киевом поднимается дым - видео
07:00Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся
06:00Кровавая ставка Трампа: зачем президент США развязал войну с Ираном вопреки воле народа
05:45Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец
05:30Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым
Лента новостейМолния