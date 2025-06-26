Владимир Комисарчук: Только в Мариуполе можно получить квартиру на берегу моря под двухпроцентную ипотеку - 26.06.2025 Украина.ру
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Владимир Комисарчук: Только в Мариуполе можно получить квартиру на берегу моря под двухпроцентную ипотеку
Владимир Комисарчук: Только в Мариуполе можно получить квартиру на берегу моря под двухпроцентную ипотеку - 26.06.2025 Украина.ру
Владимир Комисарчук: Только в Мариуполе можно получить квартиру на берегу моря под двухпроцентную ипотеку
На Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем с 18 по 21 июня этого года, Донецкая Народная Республика (ДНР) была представлена большим стендом, возле которого все четыре дня мероприятия находилось много посетителей.
2025-06-26T19:52
2025-06-26T19:52
интервью
донецкая народная республика
россия
мариуполь
петербургский международный экономический форум (фонд)
денис пушилин
украина.ру
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Только в первые два дня форума на стенде было подписано около десяти важных соглашений о сотрудничестве, рассказал в интервью Украина.ру руководитель Корпорации развития Донбасса Владимир Комисарчук.- Владимир Васильевич, пожалуйста, расскажите более подробно о деятельности и задачах вашей организации.- Корпорация развития Донбасса является единым окном для привлечения инвесторов в ДНР. Одной из наших основных задач является раскрытие инвестиционного потенциала нашего региона.Мы работаем как единое окно. После того, как к нам поступает обращение от инвестора, мы начинаем проработку запроса на предмет соответствия необходимым инвестиционным критериям. Затем мы фактически проводим инвестора за руку через весь путь бюрократических процедур и выводим на инвестиционный комитет, которым руководит глава республики Денис Пушилин.После того, как проект проходит одобрение, инвестор получает либо производственные мощности, либо землю в аренду без торгов - за один рубль на весь срок реализации проекта.Проекты у нас разнонаправленные. Можно работать в промышленной, сельскохозяйственной, строительной или даже в социальной сфере. Главное, что мы хотим от инвестора – это, чтобы его интересовал наш регион, чтобы он хотел участвовать в его развитии и вкладывать в него свои средства. Проводником между инвестором и различными ведомствами выступает в данном случае Корпорация развития Донбасса.- Донецкая Народная Республика в ходе ПМЭФ подписала важный инвестиционный договор с Китаем. Какой интерес вашей корпорации к привлечению именно иностранных инвесторов? Отдаете ли вы предпочтение каким то-то странам или направлениям?- Иностранные инвесторы нас интересуют не менее, чем инвесторы из большой России. Мы готовы всяческий оказывать содействие инвесторам из-за рубежа. Мы также будем рассматривать их проекты и максимально готовы им помогать.Что касается предпочтений, я хотел бы сказать, что мы рады любым иностранным инвесторам, которые не боятся заходить в ДНР. Как вы знаете, республика находится в зоне проведения специальной военной операции, и все инвесторы, которые к нам заходят очень сильные. У них есть мотивация и они не бояться сложностей. Мы в свою очередь готовы помогать им. Для нас это тоже является своеобразной лакмусовой бумажкой, тестом на прочность для тех инвесторов, которые приходят к нам.Со своей стороны я могу сказать, что те, кто заходит сейчас, в перспективе будут иметь бонусы так как они зашли первыми и они первыми успеют развиться, открыть свое предприятие и, одним словом, застолбить определенное место под солнцем Донецкой Народной Республики.Также я хотел бы отметить, что ДНР, как и три других новых регионах, входит в свободную экономическую зону, со всеми экономическими преференциями. В первую очередь это налоговые преференции.- Вы сказали, что на территории ДНР все еще проводится СВО. Влияет ли это на заинтересованность инвесторов вкладывать в строительную сферу, в том числе в строительство жилого фонда?- Как бы парадоксально это не звучало, строительство является у нас самым популярным направлением в области инвестиций. Из ста одного масштабного инвестиционного проекта, которые находятся на сопровождении Корпорации развития Донбасса, семьдесят шесть в области строительства многоквартирных домов.Республика сейчас активно строится. К нам уже заходят застройщики, которые входят в пятерку крупнейших в России. Они ничего не боятся. Просто выбирают участок и начинают строить дом. Люди возвращаются в республику. Есть город Мариуполь, где интенсивней всего сейчас строится. Воздвигаются красивые дома. Квартиры в этих домах пользуются большим спросом как у жителей ДНР, так и у жителей всей России. Люди просто покупают квартиру на берегу моря. У нас на территории ДНР действует ипотека 2%. Вы такую ипотеку нигде не найдете на территории России.- Можете ли выделить несколько больших проектов по развитию ДНР?- Я уже упомянул развитие города Мариуполя. Кроме жилых домов, там создаются рекреационные зоны, строятся и восстанавливаются гостиницы. Но это не все. Мариуполь является логистическим хабом нашей республики, там находится Мариупольский порт с двадцати двумя причалами, протяженностью более четырех километров. Это значимый фактор.Когда замкнется кольцо автомобильной дороги "Таврида" вокруг Азовского моря, это будет очень серьезным подспорьем для нашей республики в плане инвестиционной привлекательности. ДНР также обладает очень развитой сетью железнодорожного транспорта. Когда закончится специальная военная операция, когда будет Победа, все эти железные дороги снова будут встроены в экономику республики. Также как и автомобильные дороги, которые сейчас активно восстанавливаются. В этом году мы восстанавливаем не 500 км автомобильных дорог, как мы это делали каждый год до этого, а уже 800 км.В этом смысле Мариуполь будет очень привлекателен для инвесторов, которые захотят производить продукцию с высокой добавленной стоимостью и продавать ее в том числе за рубеж.Есть еще проекты в сельском хозяйстве, в области промышленного производства. Например, активно строятся заводы по производству продукции для строительства многоквартирных домов. По сельскому хозяйству сейчас востребованы теплицы и овощехранилища.Также о восстановлении Донбасса в материале Анны Черкасовой Замминистра Алмаз Хусаинов: Обязательно восстановим Каховскую ГЭС и канал Северский Донецк – Донбасс
донецкая народная республика
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, донецкая народная республика, россия, мариуполь, петербургский международный экономический форум (фонд), денис пушилин, украина.ру
Интервью, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Петербургский международный экономический форум (фонд), Денис Пушилин, Украина.ру

Владимир Комисарчук: Только в Мариуполе можно получить квартиру на берегу моря под двухпроцентную ипотеку

19:52 26.06.2025
 
Владимир Комисарчук
Владимир Комисарчук
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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На Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем с 18 по 21 июня этого года, Донецкая Народная Республика (ДНР) была представлена большим стендом, возле которого все четыре дня мероприятия находилось много посетителей.
Только в первые два дня форума на стенде было подписано около десяти важных соглашений о сотрудничестве, рассказал в интервью Украина.ру руководитель Корпорации развития Донбасса Владимир Комисарчук.
- Владимир Васильевич, пожалуйста, расскажите более подробно о деятельности и задачах вашей организации.
- Корпорация развития Донбасса является единым окном для привлечения инвесторов в ДНР. Одной из наших основных задач является раскрытие инвестиционного потенциала нашего региона.
Мы работаем как единое окно. После того, как к нам поступает обращение от инвестора, мы начинаем проработку запроса на предмет соответствия необходимым инвестиционным критериям. Затем мы фактически проводим инвестора за руку через весь путь бюрократических процедур и выводим на инвестиционный комитет, которым руководит глава республики Денис Пушилин.
После того, как проект проходит одобрение, инвестор получает либо производственные мощности, либо землю в аренду без торгов - за один рубль на весь срок реализации проекта.
Проекты у нас разнонаправленные. Можно работать в промышленной, сельскохозяйственной, строительной или даже в социальной сфере. Главное, что мы хотим от инвестора – это, чтобы его интересовал наш регион, чтобы он хотел участвовать в его развитии и вкладывать в него свои средства. Проводником между инвестором и различными ведомствами выступает в данном случае Корпорация развития Донбасса.
- Донецкая Народная Республика в ходе ПМЭФ подписала важный инвестиционный договор с Китаем. Какой интерес вашей корпорации к привлечению именно иностранных инвесторов? Отдаете ли вы предпочтение каким то-то странам или направлениям?
- Иностранные инвесторы нас интересуют не менее, чем инвесторы из большой России. Мы готовы всяческий оказывать содействие инвесторам из-за рубежа. Мы также будем рассматривать их проекты и максимально готовы им помогать.
Что касается предпочтений, я хотел бы сказать, что мы рады любым иностранным инвесторам, которые не боятся заходить в ДНР. Как вы знаете, республика находится в зоне проведения специальной военной операции, и все инвесторы, которые к нам заходят очень сильные. У них есть мотивация и они не бояться сложностей. Мы в свою очередь готовы помогать им. Для нас это тоже является своеобразной лакмусовой бумажкой, тестом на прочность для тех инвесторов, которые приходят к нам.
Со своей стороны я могу сказать, что те, кто заходит сейчас, в перспективе будут иметь бонусы так как они зашли первыми и они первыми успеют развиться, открыть свое предприятие и, одним словом, застолбить определенное место под солнцем Донецкой Народной Республики.
Также я хотел бы отметить, что ДНР, как и три других новых регионах, входит в свободную экономическую зону, со всеми экономическими преференциями. В первую очередь это налоговые преференции.
- Вы сказали, что на территории ДНР все еще проводится СВО. Влияет ли это на заинтересованность инвесторов вкладывать в строительную сферу, в том числе в строительство жилого фонда?
- Как бы парадоксально это не звучало, строительство является у нас самым популярным направлением в области инвестиций. Из ста одного масштабного инвестиционного проекта, которые находятся на сопровождении Корпорации развития Донбасса, семьдесят шесть в области строительства многоквартирных домов.
Республика сейчас активно строится. К нам уже заходят застройщики, которые входят в пятерку крупнейших в России. Они ничего не боятся. Просто выбирают участок и начинают строить дом. Люди возвращаются в республику. Есть город Мариуполь, где интенсивней всего сейчас строится. Воздвигаются красивые дома. Квартиры в этих домах пользуются большим спросом как у жителей ДНР, так и у жителей всей России. Люди просто покупают квартиру на берегу моря. У нас на территории ДНР действует ипотека 2%. Вы такую ипотеку нигде не найдете на территории России.
- Можете ли выделить несколько больших проектов по развитию ДНР?
- Я уже упомянул развитие города Мариуполя. Кроме жилых домов, там создаются рекреационные зоны, строятся и восстанавливаются гостиницы. Но это не все. Мариуполь является логистическим хабом нашей республики, там находится Мариупольский порт с двадцати двумя причалами, протяженностью более четырех километров. Это значимый фактор.
Когда замкнется кольцо автомобильной дороги "Таврида" вокруг Азовского моря, это будет очень серьезным подспорьем для нашей республики в плане инвестиционной привлекательности. ДНР также обладает очень развитой сетью железнодорожного транспорта. Когда закончится специальная военная операция, когда будет Победа, все эти железные дороги снова будут встроены в экономику республики. Также как и автомобильные дороги, которые сейчас активно восстанавливаются. В этом году мы восстанавливаем не 500 км автомобильных дорог, как мы это делали каждый год до этого, а уже 800 км.
В этом смысле Мариуполь будет очень привлекателен для инвесторов, которые захотят производить продукцию с высокой добавленной стоимостью и продавать ее в том числе за рубеж.
Есть еще проекты в сельском хозяйстве, в области промышленного производства. Например, активно строятся заводы по производству продукции для строительства многоквартирных домов. По сельскому хозяйству сейчас востребованы теплицы и овощехранилища.
Также о восстановлении Донбасса в материале Анны Черкасовой Замминистра Алмаз Хусаинов: Обязательно восстановим Каховскую ГЭС и канал Северский Донецк – Донбасс
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ИнтервьюДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольПетербургский международный экономический форум (фонд)Денис ПушилинУкраина.ру
 
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