https://ukraina.ru/20250626/vladimir-komisarchuk-tolko-v-mariupole-mozhno-poluchit-kvartiru-na-beregu-morya-pod-dvukhprotsentnuyu-1064329039.html

Владимир Комисарчук: Только в Мариуполе можно получить квартиру на берегу моря под двухпроцентную ипотеку

Владимир Комисарчук: Только в Мариуполе можно получить квартиру на берегу моря под двухпроцентную ипотеку - 26.06.2025 Украина.ру

Владимир Комисарчук: Только в Мариуполе можно получить квартиру на берегу моря под двухпроцентную ипотеку

На Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем с 18 по 21 июня этого года, Донецкая Народная Республика (ДНР) была представлена большим стендом, возле которого все четыре дня мероприятия находилось много посетителей.

2025-06-26T19:52

2025-06-26T19:52

2025-06-26T19:52

интервью

донецкая народная республика

россия

мариуполь

петербургский международный экономический форум (фонд)

денис пушилин

украина.ру

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Только в первые два дня форума на стенде было подписано около десяти важных соглашений о сотрудничестве, рассказал в интервью Украина.ру руководитель Корпорации развития Донбасса Владимир Комисарчук.- Владимир Васильевич, пожалуйста, расскажите более подробно о деятельности и задачах вашей организации.- Корпорация развития Донбасса является единым окном для привлечения инвесторов в ДНР. Одной из наших основных задач является раскрытие инвестиционного потенциала нашего региона.Мы работаем как единое окно. После того, как к нам поступает обращение от инвестора, мы начинаем проработку запроса на предмет соответствия необходимым инвестиционным критериям. Затем мы фактически проводим инвестора за руку через весь путь бюрократических процедур и выводим на инвестиционный комитет, которым руководит глава республики Денис Пушилин.После того, как проект проходит одобрение, инвестор получает либо производственные мощности, либо землю в аренду без торгов - за один рубль на весь срок реализации проекта.Проекты у нас разнонаправленные. Можно работать в промышленной, сельскохозяйственной, строительной или даже в социальной сфере. Главное, что мы хотим от инвестора – это, чтобы его интересовал наш регион, чтобы он хотел участвовать в его развитии и вкладывать в него свои средства. Проводником между инвестором и различными ведомствами выступает в данном случае Корпорация развития Донбасса.- Донецкая Народная Республика в ходе ПМЭФ подписала важный инвестиционный договор с Китаем. Какой интерес вашей корпорации к привлечению именно иностранных инвесторов? Отдаете ли вы предпочтение каким то-то странам или направлениям?- Иностранные инвесторы нас интересуют не менее, чем инвесторы из большой России. Мы готовы всяческий оказывать содействие инвесторам из-за рубежа. Мы также будем рассматривать их проекты и максимально готовы им помогать.Что касается предпочтений, я хотел бы сказать, что мы рады любым иностранным инвесторам, которые не боятся заходить в ДНР. Как вы знаете, республика находится в зоне проведения специальной военной операции, и все инвесторы, которые к нам заходят очень сильные. У них есть мотивация и они не бояться сложностей. Мы в свою очередь готовы помогать им. Для нас это тоже является своеобразной лакмусовой бумажкой, тестом на прочность для тех инвесторов, которые приходят к нам.Со своей стороны я могу сказать, что те, кто заходит сейчас, в перспективе будут иметь бонусы так как они зашли первыми и они первыми успеют развиться, открыть свое предприятие и, одним словом, застолбить определенное место под солнцем Донецкой Народной Республики.Также я хотел бы отметить, что ДНР, как и три других новых регионах, входит в свободную экономическую зону, со всеми экономическими преференциями. В первую очередь это налоговые преференции.- Вы сказали, что на территории ДНР все еще проводится СВО. Влияет ли это на заинтересованность инвесторов вкладывать в строительную сферу, в том числе в строительство жилого фонда?- Как бы парадоксально это не звучало, строительство является у нас самым популярным направлением в области инвестиций. Из ста одного масштабного инвестиционного проекта, которые находятся на сопровождении Корпорации развития Донбасса, семьдесят шесть в области строительства многоквартирных домов.Республика сейчас активно строится. К нам уже заходят застройщики, которые входят в пятерку крупнейших в России. Они ничего не боятся. Просто выбирают участок и начинают строить дом. Люди возвращаются в республику. Есть город Мариуполь, где интенсивней всего сейчас строится. Воздвигаются красивые дома. Квартиры в этих домах пользуются большим спросом как у жителей ДНР, так и у жителей всей России. Люди просто покупают квартиру на берегу моря. У нас на территории ДНР действует ипотека 2%. Вы такую ипотеку нигде не найдете на территории России.- Можете ли выделить несколько больших проектов по развитию ДНР?- Я уже упомянул развитие города Мариуполя. Кроме жилых домов, там создаются рекреационные зоны, строятся и восстанавливаются гостиницы. Но это не все. Мариуполь является логистическим хабом нашей республики, там находится Мариупольский порт с двадцати двумя причалами, протяженностью более четырех километров. Это значимый фактор.Когда замкнется кольцо автомобильной дороги "Таврида" вокруг Азовского моря, это будет очень серьезным подспорьем для нашей республики в плане инвестиционной привлекательности. ДНР также обладает очень развитой сетью железнодорожного транспорта. Когда закончится специальная военная операция, когда будет Победа, все эти железные дороги снова будут встроены в экономику республики. Также как и автомобильные дороги, которые сейчас активно восстанавливаются. В этом году мы восстанавливаем не 500 км автомобильных дорог, как мы это делали каждый год до этого, а уже 800 км.В этом смысле Мариуполь будет очень привлекателен для инвесторов, которые захотят производить продукцию с высокой добавленной стоимостью и продавать ее в том числе за рубеж.Есть еще проекты в сельском хозяйстве, в области промышленного производства. Например, активно строятся заводы по производству продукции для строительства многоквартирных домов. По сельскому хозяйству сейчас востребованы теплицы и овощехранилища.Также о восстановлении Донбасса в материале Анны Черкасовой Замминистра Алмаз Хусаинов: Обязательно восстановим Каховскую ГЭС и канал Северский Донецк – Донбасс

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

интервью, донецкая народная республика, россия, мариуполь, петербургский международный экономический форум (фонд), денис пушилин, украина.ру