"Оборона продавливается, но не сыплется": Ермаков о том, почему не стоит ждать быстрого краха ВСУ - 30.06.2025 Украина.ру
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"Оборона продавливается, но не сыплется": Ермаков о том, почему не стоит ждать быстрого краха ВСУ
"Оборона продавливается, но не сыплется": Ермаков о том, почему не стоит ждать быстрого краха ВСУ - 30.06.2025 Украина.ру
"Оборона продавливается, но не сыплется": Ермаков о том, почему не стоит ждать быстрого краха ВСУ
Несмотря на успешное продвижение ВС РФ, оборону ВСУ на юго-западе Донбасса пока нельзя назвать разваливающейся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-06-30T22:00
2025-06-30T22:00
новости
россия
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украина.ру
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Несмотря на успехи российской армии, эксперт предостерегает от излишнего оптимизма: "Лично я никогда не говорил, что рубеж "Поддубное — Мирное — Комар" — это "последний камень преткновения". Он напомнил, что подразделения ВСУ там достаточно опытные, а российские войска действуют в условиях паритета сил.Ермаков также отметил, что даже после выхода к Днепропетровской области предстоит сложная работа: "Нам придётся подтягивать фланги в районе Новопавловки, а до неё ещё надо дойти".Отдельно военкор затронул тему переброски резервов ВСУ: "Киевский режим однозначно будет снимать войска с других направлений. Вопрос — каких именно". По его мнению, наиболее вероятными донорами станут Херсонское и Запорожское направления."Проблема в том, что все направления, кроме Херсона, имеют для Украины стратегическое значение", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/1064470757.html
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новости, россия, донбасс, днепропетровская область, украина.ру, вс рф, оборона, наступление, наступление вс рф, резервы, херсон, херсонская область, запорожье, запорожская область, всу, сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Днепропетровская область, Украина.ру, ВС РФ, оборона, наступление, наступление ВС РФ, резервы, Херсон, Херсонская область, Запорожье, Запорожская область, ВСУ, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация

"Оборона продавливается, но не сыплется": Ермаков о том, почему не стоит ждать быстрого краха ВСУ

22:00 30.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Несмотря на успешное продвижение ВС РФ, оборону ВСУ на юго-западе Донбасса пока нельзя назвать разваливающейся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Несмотря на успехи российской армии, эксперт предостерегает от излишнего оптимизма: "Лично я никогда не говорил, что рубеж "Поддубное — Мирное — Комар" — это "последний камень преткновения". Он напомнил, что подразделения ВСУ там достаточно опытные, а российские войска действуют в условиях паритета сил.
Ермаков также отметил, что даже после выхода к Днепропетровской области предстоит сложная работа: "Нам придётся подтягивать фланги в районе Новопавловки, а до неё ещё надо дойти".
Отдельно военкор затронул тему переброски резервов ВСУ: "Киевский режим однозначно будет снимать войска с других направлений. Вопрос — каких именно". По его мнению, наиболее вероятными донорами станут Херсонское и Запорожское направления.
"Проблема в том, что все направления, кроме Херсона, имеют для Украины стратегическое значение", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
14:51
Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зонуМина – она на то и мина, чтобы скрытно лежать и ждать свою жертву. Помимо саперов, которые идут с миноискателями и проводят зачистку местности, других способов разминирования нет, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов
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