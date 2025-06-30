https://ukraina.ru/20250630/oborona-prodavlivaetsya-no-ne-sypletsya-ermakov-o-tom-pochemu-ne-stoit-zhdat-bystrogo-krakha-vsu-1064478941.html

"Оборона продавливается, но не сыплется": Ермаков о том, почему не стоит ждать быстрого краха ВСУ

"Оборона продавливается, но не сыплется": Ермаков о том, почему не стоит ждать быстрого краха ВСУ - 30.06.2025 Украина.ру

"Оборона продавливается, но не сыплется": Ермаков о том, почему не стоит ждать быстрого краха ВСУ

Несмотря на успешное продвижение ВС РФ, оборону ВСУ на юго-западе Донбасса пока нельзя назвать разваливающейся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-06-30T22:00

2025-06-30T22:00

2025-06-30T22:00

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Несмотря на успехи российской армии, эксперт предостерегает от излишнего оптимизма: "Лично я никогда не говорил, что рубеж "Поддубное — Мирное — Комар" — это "последний камень преткновения". Он напомнил, что подразделения ВСУ там достаточно опытные, а российские войска действуют в условиях паритета сил.Ермаков также отметил, что даже после выхода к Днепропетровской области предстоит сложная работа: "Нам придётся подтягивать фланги в районе Новопавловки, а до неё ещё надо дойти".Отдельно военкор затронул тему переброски резервов ВСУ: "Киевский режим однозначно будет снимать войска с других направлений. Вопрос — каких именно". По его мнению, наиболее вероятными донорами станут Херсонское и Запорожское направления."Проблема в том, что все направления, кроме Херсона, имеют для Украины стратегическое значение", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250630/1064470757.html

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