"Оборона продавливается, но не сыплется": Ермаков о том, почему не стоит ждать быстрого краха ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Несмотря на успешное продвижение ВС РФ, оборону ВСУ на юго-западе Донбасса пока нельзя назвать разваливающейся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Несмотря на успехи российской армии, эксперт предостерегает от излишнего оптимизма: "Лично я никогда не говорил, что рубеж "Поддубное — Мирное — Комар" — это "последний камень преткновения". Он напомнил, что подразделения ВСУ там достаточно опытные, а российские войска действуют в условиях паритета сил.
Ермаков также отметил, что даже после выхода к Днепропетровской области предстоит сложная работа: "Нам придётся подтягивать фланги в районе Новопавловки, а до неё ещё надо дойти".
Отдельно военкор затронул тему переброски резервов ВСУ: "Киевский режим однозначно будет снимать войска с других направлений. Вопрос — каких именно". По его мнению, наиболее вероятными донорами станут Херсонское и Запорожское направления.
"Проблема в том, что все направления, кроме Херсона, имеют для Украины стратегическое значение", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
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