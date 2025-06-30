"Нас не ждали на этом рубеже": Ермаков рассказал, как ГВ "Восток" прорывается к Днепропетровской области - 30.06.2025 Украина.ру
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"Нас не ждали на этом рубеже": Ермаков рассказал, как ГВ "Восток" прорывается к Днепропетровской области
"Нас не ждали на этом рубеже": Ермаков рассказал, как ГВ "Восток" прорывается к Днепропетровской области - 30.06.2025 Украина.ру
"Нас не ждали на этом рубеже": Ермаков рассказал, как ГВ "Восток" прорывается к Днепропетровской области
Российские войска успешно развивают наступление на Южно-Донецком направлении, освободив посёлок Ялта и готовясь к прорыву в Днепропетровскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-06-30T05:45
2025-06-30T05:45
новости
днепропетровская область
южно-донецкое направление
ялта
поддубный
украина.ру
вс рф
наступление
наступление вс рф
наступление россии
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"Конкретно рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" недостаточно укреплён, потому что нас собирались встречать явно не там" — военный корреспондент рассказал про успехи ВС РФ на Южно-Донецком направлении.После освобождения посёлка Ялта (ДНР) группировка "Восток" готовится к новому этапу наступления. По словам военкора, ключевая задача сейчас — прорваться через село Красная Зирка, форсировать реку Мокрые Ялы и выйти к Толстому, чтобы ударить в тыл ВСУ у Поддубного."Дальше мы пойдём на Искру — прямо к границе Днепропетровской области", — отметил Ермаков. Однако он подчеркнул, что даже после прорыва необходима масштабная перегруппировка сил: "Двигаться дальше можно только широким фронтом, а это серьёзное логистическое мероприятие".Военкор также обратил внимание, что Украина уже начала перебрасывать резервы с других направлений, включая Херсонское. "Надеюсь, наша разведка фиксирует эти перемещения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250629/greg-vayner-peregovory-po-ukraine-mogut-proyti-v-turtsii-s-uchastiem-erdogana-trampa-putina-i-1064427835.html
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новости, днепропетровская область, южно-донецкое направление, ялта, поддубный, украина.ру, вс рф, наступление, наступление вс рф, наступление россии, днр, новости днр, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Днепропетровская область, Южно-Донецкое направление, Ялта, Поддубный, Украина.ру, ВС РФ, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, ДНР, новости ДНР, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация

"Нас не ждали на этом рубеже": Ермаков рассказал, как ГВ "Восток" прорывается к Днепропетровской области

05:45 30.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска успешно развивают наступление на Южно-Донецком направлении, освободив посёлок Ялта и готовясь к прорыву в Днепропетровскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Конкретно рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" недостаточно укреплён, потому что нас собирались встречать явно не там" — военный корреспондент рассказал про успехи ВС РФ на Южно-Донецком направлении.
После освобождения посёлка Ялта (ДНР) группировка "Восток" готовится к новому этапу наступления. По словам военкора, ключевая задача сейчас — прорваться через село Красная Зирка, форсировать реку Мокрые Ялы и выйти к Толстому, чтобы ударить в тыл ВСУ у Поддубного.
"Дальше мы пойдём на Искру — прямо к границе Днепропетровской области", — отметил Ермаков. Однако он подчеркнул, что даже после прорыва необходима масштабная перегруппировка сил: "Двигаться дальше можно только широким фронтом, а это серьёзное логистическое мероприятие".
Военкор также обратил внимание, что Украина уже начала перебрасывать резервы с других направлений, включая Херсонское. "Надеюсь, наша разведка фиксирует эти перемещения", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 14:39
Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и ЗеленскогоКаково влияние ирано-израильского конфликта на украинский кризис? Есть ли что-то новое в прошедшем саммите НАТО? Ожидать ли новых санкций на Россию и ее партнеров? Каковы шансы на продолжение переговорного процесса? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер.
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05:45"Нас не ждали на этом рубеже": Ермаков рассказал, как ГВ "Восток" прорывается к Днепропетровской области
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