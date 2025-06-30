"Нас не ждали на этом рубеже": Ермаков рассказал, как ГВ "Восток" прорывается к Днепропетровской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Российские войска успешно развивают наступление на Южно-Донецком направлении, освободив посёлок Ялта и готовясь к прорыву в Днепропетровскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Конкретно рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" недостаточно укреплён, потому что нас собирались встречать явно не там" — военный корреспондент рассказал про успехи ВС РФ на Южно-Донецком направлении.
После освобождения посёлка Ялта (ДНР) группировка "Восток" готовится к новому этапу наступления. По словам военкора, ключевая задача сейчас — прорваться через село Красная Зирка, форсировать реку Мокрые Ялы и выйти к Толстому, чтобы ударить в тыл ВСУ у Поддубного.
"Дальше мы пойдём на Искру — прямо к границе Днепропетровской области", — отметил Ермаков. Однако он подчеркнул, что даже после прорыва необходима масштабная перегруппировка сил: "Двигаться дальше можно только широким фронтом, а это серьёзное логистическое мероприятие".
Военкор также обратил внимание, что Украина уже начала перебрасывать резервы с других направлений, включая Херсонское. "Надеюсь, наша разведка фиксирует эти перемещения", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
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