https://ukraina.ru/20250630/nas-ne-zhdali-na-etom-rubezhe-ermakov-o-tom-kak-gv-vostok-proryvaetsya-k-dnepropetrovskoy-oblasti-1064442762.html

"Нас не ждали на этом рубеже": Ермаков рассказал, как ГВ "Восток" прорывается к Днепропетровской области

"Нас не ждали на этом рубеже": Ермаков рассказал, как ГВ "Восток" прорывается к Днепропетровской области - 30.06.2025 Украина.ру

"Нас не ждали на этом рубеже": Ермаков рассказал, как ГВ "Восток" прорывается к Днепропетровской области

Российские войска успешно развивают наступление на Южно-Донецком направлении, освободив посёлок Ялта и готовясь к прорыву в Днепропетровскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-06-30T05:45

2025-06-30T05:45

2025-06-30T05:45

новости

днепропетровская область

южно-донецкое направление

ялта

поддубный

украина.ру

вс рф

наступление

наступление вс рф

наступление россии

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"Конкретно рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" недостаточно укреплён, потому что нас собирались встречать явно не там" — военный корреспондент рассказал про успехи ВС РФ на Южно-Донецком направлении.После освобождения посёлка Ялта (ДНР) группировка "Восток" готовится к новому этапу наступления. По словам военкора, ключевая задача сейчас — прорваться через село Красная Зирка, форсировать реку Мокрые Ялы и выйти к Толстому, чтобы ударить в тыл ВСУ у Поддубного."Дальше мы пойдём на Искру — прямо к границе Днепропетровской области", — отметил Ермаков. Однако он подчеркнул, что даже после прорыва необходима масштабная перегруппировка сил: "Двигаться дальше можно только широким фронтом, а это серьёзное логистическое мероприятие".Военкор также обратил внимание, что Украина уже начала перебрасывать резервы с других направлений, включая Херсонское. "Надеюсь, наша разведка фиксирует эти перемещения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250629/greg-vayner-peregovory-po-ukraine-mogut-proyti-v-turtsii-s-uchastiem-erdogana-trampa-putina-i-1064427835.html

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