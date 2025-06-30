Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО - 30.06.2025 Украина.ру
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Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО
Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО - 30.06.2025 Украина.ру
Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО
Мотоциклы стали ключевым элементом тактики российских войск в зоне СВО, обеспечивая мобильность и эффективность штурмовых операций. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-06-30T23:15
2025-06-30T23:15
новости
дзержинск (торецк)
украина
вс рф
fpv-дрон
дроны
техника
военная техника
штурм
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С конца 2024 года мотоциклы превратились в основной способ передвижения для российских штурмовиков. "Это связано с высокой плотностью FPV-дронов на линии соприкосновения - мототехника позволяет быстро перемещаться, избегая обнаружения", - пояснил эксперт.Российские войска используют не только мотоциклы, но и багги с вездеходами. "Такая техника доказала свою эффективность при штурме Торецка (Дзержинск) и наступлении на Северском направлении", - отметил Алехин.В штабах группировок разрабатываются специальные программы подготовки. "Солдат обучают не только вождению, но и тактике уклонения от дронов - курсы длятся от 16 часов до месяца", - добавил он.В отличие от ВС РФ, украинская армия только начинает создавать мотоциклетные подразделения. "Первое такое формирование появилось лишь в мае 2024 года в составе 425-го полка "Скала", - подчеркнул специалист."Использование мотоциклов позволяет снижать потери и повышать эффективность штурмов - это уже не просто транспорт, а важный элемент современной тактики", - заключил автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронтах СВО — в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20250630/1064470757.html
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новости, дзержинск (торецк), украина, вс рф, fpv-дрон, дроны, техника, военная техника, штурм, штурмовик, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, транспорт, трансплантология, спецоперация
Новости, Дзержинск (Торецк), Украина, ВС РФ, fpv-дрон, дроны, техника, военная техника, штурм, штурмовик, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, транспорт, Трансплантология, Спецоперация

Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО

23:15 30.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Мотоциклы стали ключевым элементом тактики российских войск в зоне СВО, обеспечивая мобильность и эффективность штурмовых операций. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
С конца 2024 года мотоциклы превратились в основной способ передвижения для российских штурмовиков.
"Это связано с высокой плотностью FPV-дронов на линии соприкосновения - мототехника позволяет быстро перемещаться, избегая обнаружения", - пояснил эксперт.
Российские войска используют не только мотоциклы, но и багги с вездеходами. "Такая техника доказала свою эффективность при штурме Торецка (Дзержинск) и наступлении на Северском направлении", - отметил Алехин.
В штабах группировок разрабатываются специальные программы подготовки. "Солдат обучают не только вождению, но и тактике уклонения от дронов - курсы длятся от 16 часов до месяца", - добавил он.
В отличие от ВС РФ, украинская армия только начинает создавать мотоциклетные подразделения. "Первое такое формирование появилось лишь в мае 2024 года в составе 425-го полка "Скала", - подчеркнул специалист.
"Использование мотоциклов позволяет снижать потери и повышать эффективность штурмов - это уже не просто транспорт, а важный элемент современной тактики", - заключил автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронтах СВО в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
Владимир Орлов интервью
14:51
Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зонуМина – она на то и мина, чтобы скрытно лежать и ждать свою жертву. Помимо саперов, которые идут с миноискателями и проводят зачистку местности, других способов разминирования нет, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов
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Заголовок открываемого материала
23:40Секретный план НАТО для Украины
23:15Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО
23:00"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ
22:45НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий
22:30"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ
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