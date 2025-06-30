https://ukraina.ru/20250630/mototsikletnye-podrazdeleniya-polkovnik-alekhin-o-novoy-taktike-rossiyskoy-armii-v-zone-svo-1064490429.html

Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО

Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО - 30.06.2025 Украина.ру

Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО

Мотоциклы стали ключевым элементом тактики российских войск в зоне СВО, обеспечивая мобильность и эффективность штурмовых операций. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-06-30T23:15

2025-06-30T23:15

2025-06-30T23:15

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С конца 2024 года мотоциклы превратились в основной способ передвижения для российских штурмовиков. "Это связано с высокой плотностью FPV-дронов на линии соприкосновения - мототехника позволяет быстро перемещаться, избегая обнаружения", - пояснил эксперт.Российские войска используют не только мотоциклы, но и багги с вездеходами. "Такая техника доказала свою эффективность при штурме Торецка (Дзержинск) и наступлении на Северском направлении", - отметил Алехин.В штабах группировок разрабатываются специальные программы подготовки. "Солдат обучают не только вождению, но и тактике уклонения от дронов - курсы длятся от 16 часов до месяца", - добавил он.В отличие от ВС РФ, украинская армия только начинает создавать мотоциклетные подразделения. "Первое такое формирование появилось лишь в мае 2024 года в составе 425-го полка "Скала", - подчеркнул специалист."Использование мотоциклов позволяет снижать потери и повышать эффективность штурмов - это уже не просто транспорт, а важный элемент современной тактики", - заключил автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронтах СВО — в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250630/1064470757.html

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