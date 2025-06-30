Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО
Мотоциклы стали ключевым элементом тактики российских войск в зоне СВО, обеспечивая мобильность и эффективность штурмовых операций. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
С конца 2024 года мотоциклы превратились в основной способ передвижения для российских штурмовиков.
"Это связано с высокой плотностью FPV-дронов на линии соприкосновения - мототехника позволяет быстро перемещаться, избегая обнаружения", - пояснил эксперт.
Российские войска используют не только мотоциклы, но и багги с вездеходами. "Такая техника доказала свою эффективность при штурме Торецка (Дзержинск) и наступлении на Северском направлении", - отметил Алехин.
В штабах группировок разрабатываются специальные программы подготовки. "Солдат обучают не только вождению, но и тактике уклонения от дронов - курсы длятся от 16 часов до месяца", - добавил он.
В отличие от ВС РФ, украинская армия только начинает создавать мотоциклетные подразделения. "Первое такое формирование появилось лишь в мае 2024 года в составе 425-го полка "Скала", - подчеркнул специалист.
"Использование мотоциклов позволяет снижать потери и повышать эффективность штурмов - это уже не просто транспорт, а важный элемент современной тактики", - заключил автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
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