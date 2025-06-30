Манифест новой американской олигархии. Киселев о гиперсвадьбе миллиардера Безоса в Венеции - 30.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250630/manifest-novoy-amerikanskoy-oligarkhii-kiselev-o-gipersvadbe-milliardera-bezosa-v-venetsii-1064457586.html
Манифест новой американской олигархии. Киселев о гиперсвадьбе миллиардера Безоса в Венеции
Манифест новой американской олигархии. Киселев о гиперсвадьбе миллиардера Безоса в Венеции - 30.06.2025 Украина.ру
Манифест новой американской олигархии. Киселев о гиперсвадьбе миллиардера Безоса в Венеции
В Венеции отгремела свадьба Джеффа Безоса - одного из богатейших людей мира. О том, как это торжество превратилось в манифест новой техноолигархии в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал 29 июня ее ведущий Дмитрий Киселев
2025-06-30T11:30
2025-06-30T12:11
эксклюзив
венеция
италия
киселев
джефф безос
свадьба
сша
олигарх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064459268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_158205ba8165332be63f12a3c5475bc1.jpg
"Ах, эта свадьба пела"Венеция содрогнулась от мега-свадьбы одного из богатейших людей мира – основателя компании Amazon 61-летнего Джеффа Безоса, обладателя состояния в 216 млрд долларов, рассказал Киселев.Избранницей миллиардера стала мать троих детей, 55-летняя телеведущая Лорен Санчес."Невеста и правда чудо как хороша, а как ей повезло в любви! Не каждый будущий муж может позволить забронировать для любимой пол Венеции, Элтона Джона, Леди Гагу и оплатить 27 платьев. Эта свадьба будет петь и плясать пять дней. Венеция, которая погружается под воду со скорость 5 мм в год, конечно, не утонет от этого веселья, но тариф "Безос" на себе почувствовала", - рассказала в своем репортаже спецкор "Вестей недели" в Италии Ася Емельянова.Первое, что пропало – это водные такси, катера. Звезды на общественном транспорте не плавают, а в Венеции – Леонардо Ди Каприо, дочь Дональда Трампа Иванка, Ким Кардашьян, Билл Гейтс и другие.Возмущаться город начал еще за пару месяцев до свадьбы. Куклу Безоса в натуральную величину на коробке Amazon спустили по воде в Гранд-канале, псевдомолодожены прогулялись по Венеции на фоне плакатов с текстом о том, что на потраченные на свадьбу деньги можно было бы отстроить Газу, а один из активистов развернул плакат с надписью "1% который уничтожает мир". Этот самый 1% - сейчас как раз в Венеции. В эти дни в городе приземлились 97 частных самолетов."Сверхбогатый человек приезжает вместе с парком частных самолетов, арендует в свое удовольствие такой город как Венеция – символ климатического кризиса и жертвует миллион евро, тогда как он зарабатывает более 300 млн в день", - заявила на одной из акций сторонница "Движения против вымирания".Если быть точными, отметили в программе, миллиардер пожертвовал на защиту лагуны Венеции 3 млн евро, а свадьба стоила 30 млн – 10% как принято у американских туристов в Италии.Скупой БезосКак рассказал Киселев, сейчас стоимость свадебных торжеств оценивают даже не в 30 млн, а уже в 50 млн или больше.В былые времена, продолжил он, в очень состоятельных кругах Запада такое считалось неприличным, неприлично было хвастать богатством. Если и хотите чем-то гордится, то гордитесь благотворительностью."А вот с этим у Джеффа Безоса, чье состояние составляет сотни миллиардов долларов, худо", - рассказал ведущий.По его словам, Безоса давно критикуют за прижимистость в филантропии, проще говоря, за скупость.Впрочем, он и сам никогда этого не стеснялся, отметил Киселев. Еще 15 лет назад предприниматель сказал: "Во многих случаях коммерческие модели более успешны в улучшении мира, чем чисто филантропические".Конечно, Безос что-то жертвует – на смягчение климата, на исследования в области онкологии, но суммы эти несоразмерны с объемом его состояния и доходов.Когда в 2018 году нынешний молодожен возглавил список самых богатых людей мира, то он оказался единственным в топ-5, кто не подписал так называемую клятву дарения – обязательство пожертвовать минимум половину своего состояния на благотворительность. Эту клятву придумали Билл Гейтс и Уорен Баффет, а среди подписантов – Майкл Блумберг, Джордж Лукас, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг, Илон Маск и др."Но Безоса в их рядах нет до сих пор. О чем это говорит?" - задался вопросом Киселев.Призрак нового марксизма бродит по ЕвропеДорогущее свадебное торжество в Венеции – прокламация новой американской олигархии, их еще называют техноолигархами или бро-олигархи, подчеркнул ведущий.По его словам, об опасности этого явления в завершении своего президентского срока говорил Джо Байден."Не думаю, что в ту минуту он прозрел, выйдя из сумеречного сознания, но кто-то трезвый из его окружения вписал в текст вот такую прямо таки провидческую мысль: "Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая реально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам", - напомнил Киселев слова экс-президента США.Но кто такие эти техноолигархи? Американский профессор социологии Элизабет Брук Харрингтон определяет их так:"Люди в возрасте от 30 до 50 лет, сделавшие состояние в хайтеке, которые практически не уважают правила и законы. &lt;…&gt; Они считают себя умнее других и поэтому полагают, что законы не должны применяться к ним, что они заслуживают быть выше закона… они также считают себя вправе иметь повышенное влияние на определение того, какими должны быть законы – вне зависимости от волеизъявления избирателей".Самое простое определение олигархии – это сращивание денег с властью, тогда власть работает не на благо общества, а в корыстных целях, а корыстные цели предопределяют решения и мотивы власти, рассказал Киселев.Экономист Джозеф Стиглиц писал:"Те, кто сейчас у власти, руководствуются исключительно стремлением к богатству, и они без страха и упрека увеличивают его путем эксплуатации и получения ренты. Они уже продемонстрировали свою изобретательность в использовании власти рынка и технологических платформ для продвижения своих частных интересов посредством масштабных манипуляций и дезинформации".Аналитик привел цифры, согласно которым в США около 16% детей растут в бедности, "общие результаты американцев в международных образовательных экзаменах посредственны, недоедание и бездомные встречаются повсюду, а продолжительность жизни самая низкая среди всех крупных развитых экономик"."Если уж дополнить картину, то в Америке колоссальное расслоение: лишь 1% богатейших семей владеет третью богатств страны. При том, что половина беднейших семей владеет примерно 2,5%", - сказал Киселев.В программе показали кадры, снятые на улицах американских городов, где целые кварталы заселены ползающими по грязным тротуарам бомжами и наркоманами, Соединенные Штаты буквально захлестнула эпидемия фентанила."Быть может от такого контекста в Венецию отправился Безос отпраздновать гиперсвадьбу?" - прокомментировал Киселев.Впрочем, отметил он, и сама Европа сейчас не самое роскошное место. Итальянцы, как и другие европейцы, живут хуже, чем вчера, суровее и тревожнее.Им эта показательная роскошь претит, вызывает отторжение, ничего удивительного, если там появится какой-нибудь новый марксизм, круто потребующий справедливости и диктатуры под лозунгом "от каждого по способностям, каждому по потребностям", но потребности при этом определяет общество, то есть пролетарская власть, резюмировал Киселев.Подробнее о скандалах вокруг свадьбы Безоса - в материале издания Украина.ру Cамый крупный рабовладелец мира женится. Но его заставили кое-что изменить.
https://ukraina.ru/20250609/krovozhadnye-i-neeffektivnye-bioroboty-kiselev-o-sovremennykh-zapadnykh-zhenschinakh-politikakh-1063787030.html
венеция
италия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064459268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d4f0b612c23b46e0cf48823fe8dd1ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, венеция, италия, киселев, джефф безос, свадьба, сша, олигарх
Эксклюзив, Венеция, Италия, Киселев, Джефф Безос, свадьба, США, олигарх

Манифест новой американской олигархии. Киселев о гиперсвадьбе миллиардера Безоса в Венеции

11:30 30.06.2025 (обновлено: 12:11 30.06.2025)
 
© AP / Luca Bruno
- РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP / Luca Bruno
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Венеции отгремела свадьба Джеффа Безоса - одного из богатейших людей мира. О том, как это торжество превратилось в манифест новой техноолигархии в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал 29 июня ее ведущий Дмитрий Киселев
"Ах, эта свадьба пела"
Венеция содрогнулась от мега-свадьбы одного из богатейших людей мира – основателя компании Amazon 61-летнего Джеффа Безоса, обладателя состояния в 216 млрд долларов, рассказал Киселев.
Избранницей миллиардера стала мать троих детей, 55-летняя телеведущая Лорен Санчес.
"Невеста и правда чудо как хороша, а как ей повезло в любви! Не каждый будущий муж может позволить забронировать для любимой пол Венеции, Элтона Джона, Леди Гагу и оплатить 27 платьев. Эта свадьба будет петь и плясать пять дней. Венеция, которая погружается под воду со скорость 5 мм в год, конечно, не утонет от этого веселья, но тариф "Безос" на себе почувствовала", - рассказала в своем репортаже спецкор "Вестей недели" в Италии Ася Емельянова.
Первое, что пропало – это водные такси, катера. Звезды на общественном транспорте не плавают, а в Венеции – Леонардо Ди Каприо, дочь Дональда Трампа Иванка, Ким Кардашьян, Билл Гейтс и другие.
Возмущаться город начал еще за пару месяцев до свадьбы. Куклу Безоса в натуральную величину на коробке Amazon спустили по воде в Гранд-канале, псевдомолодожены прогулялись по Венеции на фоне плакатов с текстом о том, что на потраченные на свадьбу деньги можно было бы отстроить Газу, а один из активистов развернул плакат с надписью "1% который уничтожает мир".
Этот самый 1% - сейчас как раз в Венеции. В эти дни в городе приземлились 97 частных самолетов.
"Сверхбогатый человек приезжает вместе с парком частных самолетов, арендует в свое удовольствие такой город как Венеция – символ климатического кризиса и жертвует миллион евро, тогда как он зарабатывает более 300 млн в день", - заявила на одной из акций сторонница "Движения против вымирания".
Если быть точными, отметили в программе, миллиардер пожертвовал на защиту лагуны Венеции 3 млн евро, а свадьба стоила 30 млн – 10% как принято у американских туристов в Италии.
Скупой Безос
Как рассказал Киселев, сейчас стоимость свадебных торжеств оценивают даже не в 30 млн, а уже в 50 млн или больше.
"Древняя Венеция стала для понаехавших сверхбогатых американцев своего рода свадебным реквизитом и лишь сценой для бесстыжей демонстрации собственного богатства", - прокомментировал Киселев.
В былые времена, продолжил он, в очень состоятельных кругах Запада такое считалось неприличным, неприлично было хвастать богатством. Если и хотите чем-то гордится, то гордитесь благотворительностью.
"А вот с этим у Джеффа Безоса, чье состояние составляет сотни миллиардов долларов, худо", - рассказал ведущий.
По его словам, Безоса давно критикуют за прижимистость в филантропии, проще говоря, за скупость.
Впрочем, он и сам никогда этого не стеснялся, отметил Киселев. Еще 15 лет назад предприниматель сказал: "Во многих случаях коммерческие модели более успешны в улучшении мира, чем чисто филантропические".
Конечно, Безос что-то жертвует – на смягчение климата, на исследования в области онкологии, но суммы эти несоразмерны с объемом его состояния и доходов.
Когда в 2018 году нынешний молодожен возглавил список самых богатых людей мира, то он оказался единственным в топ-5, кто не подписал так называемую клятву дарения – обязательство пожертвовать минимум половину своего состояния на благотворительность. Эту клятву придумали Билл Гейтс и Уорен Баффет, а среди подписантов – Майкл Блумберг, Джордж Лукас, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг, Илон Маск и др.
"Но Безоса в их рядах нет до сих пор. О чем это говорит?" - задался вопросом Киселев.
Призрак нового марксизма бродит по Европе
Дорогущее свадебное торжество в Венеции – прокламация новой американской олигархии, их еще называют техноолигархами или бро-олигархи, подчеркнул ведущий.
По его словам, об опасности этого явления в завершении своего президентского срока говорил Джо Байден.
"Не думаю, что в ту минуту он прозрел, выйдя из сумеречного сознания, но кто-то трезвый из его окружения вписал в текст вот такую прямо таки провидческую мысль: "Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая реально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам", - напомнил Киселев слова экс-президента США.
Но кто такие эти техноолигархи? Американский профессор социологии Элизабет Брук Харрингтон определяет их так:
"Люди в возрасте от 30 до 50 лет, сделавшие состояние в хайтеке, которые практически не уважают правила и законы. <…> Они считают себя умнее других и поэтому полагают, что законы не должны применяться к ним, что они заслуживают быть выше закона… они также считают себя вправе иметь повышенное влияние на определение того, какими должны быть законы – вне зависимости от волеизъявления избирателей".
Самое простое определение олигархии – это сращивание денег с властью, тогда власть работает не на благо общества, а в корыстных целях, а корыстные цели предопределяют решения и мотивы власти, рассказал Киселев.
Экономист Джозеф Стиглиц писал:
"Те, кто сейчас у власти, руководствуются исключительно стремлением к богатству, и они без страха и упрека увеличивают его путем эксплуатации и получения ренты. Они уже продемонстрировали свою изобретательность в использовании власти рынка и технологических платформ для продвижения своих частных интересов посредством масштабных манипуляций и дезинформации".
Аналитик привел цифры, согласно которым в США около 16% детей растут в бедности, "общие результаты американцев в международных образовательных экзаменах посредственны, недоедание и бездомные встречаются повсюду, а продолжительность жизни самая низкая среди всех крупных развитых экономик".
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
9 июня, 13:49
Кровожадные и неэффективные биороботы. Киселев о современных западных женщинах-политикахНа Западе выпестовали новую породу женщин-политиков. Их общие черты - вопиющая дремучесть и неэффективность, которые соседствуют с кровожадностью и жаждой власти. Об этом феномене и почему именно такие женщины оказываются на вершине власти 8 июня в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
"Если уж дополнить картину, то в Америке колоссальное расслоение: лишь 1% богатейших семей владеет третью богатств страны. При том, что половина беднейших семей владеет примерно 2,5%", - сказал Киселев.
В программе показали кадры, снятые на улицах американских городов, где целые кварталы заселены ползающими по грязным тротуарам бомжами и наркоманами, Соединенные Штаты буквально захлестнула эпидемия фентанила.
"Быть может от такого контекста в Венецию отправился Безос отпраздновать гиперсвадьбу?" - прокомментировал Киселев.
Впрочем, отметил он, и сама Европа сейчас не самое роскошное место. Итальянцы, как и другие европейцы, живут хуже, чем вчера, суровее и тревожнее.
Им эта показательная роскошь претит, вызывает отторжение, ничего удивительного, если там появится какой-нибудь новый марксизм, круто потребующий справедливости и диктатуры под лозунгом "от каждого по способностям, каждому по потребностям", но потребности при этом определяет общество, то есть пролетарская власть, резюмировал Киселев.
Подробнее о скандалах вокруг свадьбы Безоса - в материале издания Украина.ру Cамый крупный рабовладелец мира женится. Но его заставили кое-что изменить.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВенецияИталияКиселевДжефф БезоссвадьбаСШАолигарх
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06Стали известны подробности попадания украинского БПЛА в белгородскую школу "Формула успеха"
12:01В Кривом Роге прилетело по зданию ТЦК
12:00Владимир Скачко рассказал, кто может сменить Зеленского
11:57ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области - WSJ
11:33Дрон ВСУ ударил по зданию белгородской школы "Формула успеха"
11:30Манифест новой американской олигархии. Киселев о гиперсвадьбе миллиардера Безоса в Венеции
11:27Марочко: до пригорода Красноармейска Армии РФ осталось около 2,5 км
11:24Киев заочно приговорил "Гоблина" за "посягательство на территориальную целостность Украины"
11:09В херсонских Алешках ВСУ ранили 85-летнюю бабушку
11:02Повторные удары: ВС РФ бьют по целям в Днепропетровской области
10:54Мединский ответил, почему Россия не создает отдельного контента для украинских детей
10:40Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Часовом Яре и районе Ступочек
10:26ВС РФ поражают объекты врага в Кривом Роге
10:25"Создатели" Украины, убившие "украинцев"
10:23Новые кадры после ночных ударов ВС РФ в Одессе
10:19Задержаны жители Крыма, передававшие СБУ фото и видео критической инфраструктуры и военной техники
10:17"Сигнал соседям России" — отсечь РФ от моря. Главное на утро 30 июня
10:07МАГАТЭ: после ударов Израиля и США по Ирану пропали 400 кг обогащенного урана
10:04Власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Пикулю
09:50Армия РФ нанесла удары по целям ВСУ в Днепропетровской области
Лента новостейМолния