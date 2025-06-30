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Манифест новой американской олигархии. Киселев о гиперсвадьбе миллиардера Безоса в Венеции

Манифест новой американской олигархии. Киселев о гиперсвадьбе миллиардера Безоса в Венеции - 30.06.2025 Украина.ру

Манифест новой американской олигархии. Киселев о гиперсвадьбе миллиардера Безоса в Венеции

В Венеции отгремела свадьба Джеффа Безоса - одного из богатейших людей мира. О том, как это торжество превратилось в манифест новой техноолигархии в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал 29 июня ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-06-30T11:30

2025-06-30T11:30

2025-06-30T12:11

эксклюзив

венеция

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олигарх

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"Ах, эта свадьба пела"Венеция содрогнулась от мега-свадьбы одного из богатейших людей мира – основателя компании Amazon 61-летнего Джеффа Безоса, обладателя состояния в 216 млрд долларов, рассказал Киселев.Избранницей миллиардера стала мать троих детей, 55-летняя телеведущая Лорен Санчес."Невеста и правда чудо как хороша, а как ей повезло в любви! Не каждый будущий муж может позволить забронировать для любимой пол Венеции, Элтона Джона, Леди Гагу и оплатить 27 платьев. Эта свадьба будет петь и плясать пять дней. Венеция, которая погружается под воду со скорость 5 мм в год, конечно, не утонет от этого веселья, но тариф "Безос" на себе почувствовала", - рассказала в своем репортаже спецкор "Вестей недели" в Италии Ася Емельянова.Первое, что пропало – это водные такси, катера. Звезды на общественном транспорте не плавают, а в Венеции – Леонардо Ди Каприо, дочь Дональда Трампа Иванка, Ким Кардашьян, Билл Гейтс и другие.Возмущаться город начал еще за пару месяцев до свадьбы. Куклу Безоса в натуральную величину на коробке Amazon спустили по воде в Гранд-канале, псевдомолодожены прогулялись по Венеции на фоне плакатов с текстом о том, что на потраченные на свадьбу деньги можно было бы отстроить Газу, а один из активистов развернул плакат с надписью "1% который уничтожает мир". Этот самый 1% - сейчас как раз в Венеции. В эти дни в городе приземлились 97 частных самолетов."Сверхбогатый человек приезжает вместе с парком частных самолетов, арендует в свое удовольствие такой город как Венеция – символ климатического кризиса и жертвует миллион евро, тогда как он зарабатывает более 300 млн в день", - заявила на одной из акций сторонница "Движения против вымирания".Если быть точными, отметили в программе, миллиардер пожертвовал на защиту лагуны Венеции 3 млн евро, а свадьба стоила 30 млн – 10% как принято у американских туристов в Италии.Скупой БезосКак рассказал Киселев, сейчас стоимость свадебных торжеств оценивают даже не в 30 млн, а уже в 50 млн или больше.В былые времена, продолжил он, в очень состоятельных кругах Запада такое считалось неприличным, неприлично было хвастать богатством. Если и хотите чем-то гордится, то гордитесь благотворительностью."А вот с этим у Джеффа Безоса, чье состояние составляет сотни миллиардов долларов, худо", - рассказал ведущий.По его словам, Безоса давно критикуют за прижимистость в филантропии, проще говоря, за скупость.Впрочем, он и сам никогда этого не стеснялся, отметил Киселев. Еще 15 лет назад предприниматель сказал: "Во многих случаях коммерческие модели более успешны в улучшении мира, чем чисто филантропические".Конечно, Безос что-то жертвует – на смягчение климата, на исследования в области онкологии, но суммы эти несоразмерны с объемом его состояния и доходов.Когда в 2018 году нынешний молодожен возглавил список самых богатых людей мира, то он оказался единственным в топ-5, кто не подписал так называемую клятву дарения – обязательство пожертвовать минимум половину своего состояния на благотворительность. Эту клятву придумали Билл Гейтс и Уорен Баффет, а среди подписантов – Майкл Блумберг, Джордж Лукас, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг, Илон Маск и др."Но Безоса в их рядах нет до сих пор. О чем это говорит?" - задался вопросом Киселев.Призрак нового марксизма бродит по ЕвропеДорогущее свадебное торжество в Венеции – прокламация новой американской олигархии, их еще называют техноолигархами или бро-олигархи, подчеркнул ведущий.По его словам, об опасности этого явления в завершении своего президентского срока говорил Джо Байден."Не думаю, что в ту минуту он прозрел, выйдя из сумеречного сознания, но кто-то трезвый из его окружения вписал в текст вот такую прямо таки провидческую мысль: "Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая реально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам", - напомнил Киселев слова экс-президента США.Но кто такие эти техноолигархи? Американский профессор социологии Элизабет Брук Харрингтон определяет их так:"Люди в возрасте от 30 до 50 лет, сделавшие состояние в хайтеке, которые практически не уважают правила и законы. <…> Они считают себя умнее других и поэтому полагают, что законы не должны применяться к ним, что они заслуживают быть выше закона… они также считают себя вправе иметь повышенное влияние на определение того, какими должны быть законы – вне зависимости от волеизъявления избирателей".Самое простое определение олигархии – это сращивание денег с властью, тогда власть работает не на благо общества, а в корыстных целях, а корыстные цели предопределяют решения и мотивы власти, рассказал Киселев.Экономист Джозеф Стиглиц писал:"Те, кто сейчас у власти, руководствуются исключительно стремлением к богатству, и они без страха и упрека увеличивают его путем эксплуатации и получения ренты. Они уже продемонстрировали свою изобретательность в использовании власти рынка и технологических платформ для продвижения своих частных интересов посредством масштабных манипуляций и дезинформации".Аналитик привел цифры, согласно которым в США около 16% детей растут в бедности, "общие результаты американцев в международных образовательных экзаменах посредственны, недоедание и бездомные встречаются повсюду, а продолжительность жизни самая низкая среди всех крупных развитых экономик"."Если уж дополнить картину, то в Америке колоссальное расслоение: лишь 1% богатейших семей владеет третью богатств страны. При том, что половина беднейших семей владеет примерно 2,5%", - сказал Киселев.В программе показали кадры, снятые на улицах американских городов, где целые кварталы заселены ползающими по грязным тротуарам бомжами и наркоманами, Соединенные Штаты буквально захлестнула эпидемия фентанила."Быть может от такого контекста в Венецию отправился Безос отпраздновать гиперсвадьбу?" - прокомментировал Киселев.Впрочем, отметил он, и сама Европа сейчас не самое роскошное место. Итальянцы, как и другие европейцы, живут хуже, чем вчера, суровее и тревожнее.Им эта показательная роскошь претит, вызывает отторжение, ничего удивительного, если там появится какой-нибудь новый марксизм, круто потребующий справедливости и диктатуры под лозунгом "от каждого по способностям, каждому по потребностям", но потребности при этом определяет общество, то есть пролетарская власть, резюмировал Киселев.Подробнее о скандалах вокруг свадьбы Безоса - в материале издания Украина.ру Cамый крупный рабовладелец мира женится. Но его заставили кое-что изменить.

https://ukraina.ru/20250609/krovozhadnye-i-neeffektivnye-bioroboty-kiselev-o-sovremennykh-zapadnykh-zhenschinakh-politikakh-1063787030.html

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эксклюзив, венеция, италия, киселев, джефф безос, свадьба, сша, олигарх