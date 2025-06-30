https://ukraina.ru/20250630/madyar-okhotitsya-za-nashimi-operatorami-voenkor-ermakov-rasskazal-o-novoy-ugroze-so-storony-vsu-1064480015.html
"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ
"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ - 30.06.2025 Украина.ру
"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ
Назначение нового командующего войсками беспилотных систем ВСУ привело к изменению тактики украинских военных в отношении российских операторов БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-06-30T22:30
2025-06-30T22:30
2025-06-30T22:30
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Эксперт подтвердил, что после назначения нового командующего войсками беспилотных систем Украины противник перешёл от атак на логистику к целенаправленной охоте за российскими операторами БПЛА.Особую опасность, по словам военкора, представляет профессиональный подготовка украинских военных: "Мадьяр" сосредоточился на двух ключевых моментах — подготовке грамотных операторов и материально-техническом обеспечении".Эксперт также отметил, что российским войскам необходимо срочно усилить защиту операторов дронов и развивать собственные системы БПЛА. "Это вопрос выживания на современном поле боя", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/voyna-voynoy-a-obed---po-raspisaniyu-i-sukhpak-v-pridachu-1064455938.html
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"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ
Назначение нового командующего войсками беспилотных систем ВСУ привело к изменению тактики украинских военных в отношении российских операторов БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков