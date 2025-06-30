https://ukraina.ru/20250630/madyar-okhotitsya-za-nashimi-operatorami-voenkor-ermakov-rasskazal-o-novoy-ugroze-so-storony-vsu-1064480015.html

"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ

"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ - 30.06.2025 Украина.ру

"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ

Назначение нового командующего войсками беспилотных систем ВСУ привело к изменению тактики украинских военных в отношении российских операторов БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-06-30T22:30

2025-06-30T22:30

2025-06-30T22:30

новости

украина

россия

украина.ру

вооруженные силы украины

вс рф

бпла

fpv-дрон

дроны

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062775328_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b4579e5577b449fa32f1f19042f41e2f.jpg

Эксперт подтвердил, что после назначения нового командующего войсками беспилотных систем Украины противник перешёл от атак на логистику к целенаправленной охоте за российскими операторами БПЛА.Особую опасность, по словам военкора, представляет профессиональный подготовка украинских военных: "Мадьяр" сосредоточился на двух ключевых моментах — подготовке грамотных операторов и материально-техническом обеспечении".Эксперт также отметил, что российским войскам необходимо срочно усилить защиту операторов дронов и развивать собственные системы БПЛА. "Это вопрос выживания на современном поле боя", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250630/voyna-voynoy-a-obed---po-raspisaniyu-i-sukhpak-v-pridachu-1064455938.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, бпла, fpv-дрон, дроны, беспилотники, птахи мадяра, всу, сво, спецоперация, дзен новости сво, новости сво сейчас