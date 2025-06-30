"Глубинное государство оказалось сильнее": Ищенко рассказал о теневом правительстве США
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Глубинное государство оказалось сильнее любого американского президента, именно оно определяет курс страны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Политолог раскрывает механику принятия решений в Вашингтоне: за фасадом демократических институтов скрывается жесткая система корпоративных интересов.
"Реальные решения принимают не избранные политики, а элиты, десятилетиями наживающиеся на текущей системе", – утверждает аналитик.
Ищенко обращает внимание на удивительную стабильность политического курса: несмотря на смену администраций от демократов к республиканцам, стратегия США остается неизменной. "Стратегические цели США остались прежними – борьба за сохранение гегемонии любой ценой", – констатирует эксперт.
Особую опасность, по мнению политолога, представляет ослабление сдерживающих механизмов. "Сдерживающие центры американской элиты коллапсируют", – предупреждает Ищенко, отмечая растущую непредсказуемость действий Вашингтона.
"Пока власть в руках тех, кто наживается на перманентных конфликтах, США обречены на повторение ошибок", – заключил автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
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