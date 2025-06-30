"Глубинное государство оказалось сильнее": Ищенко рассказал о теневом правительстве США - 30.06.2025 Украина.ру
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"Глубинное государство оказалось сильнее": Ищенко рассказал о теневом правительстве США
"Глубинное государство оказалось сильнее": Ищенко рассказал о теневом правительстве США - 30.06.2025 Украина.ру
"Глубинное государство оказалось сильнее": Ищенко рассказал о теневом правительстве США
Глубинное государство оказалось сильнее любого американского президента, именно оно определяет курс страны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-06-30T05:00
2025-06-30T05:00
новости
политика
сша
вашингтон
ростислав ищенко
украина.ру
элита
американская гегемония
глубинное государство
политик
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Политолог раскрывает механику принятия решений в Вашингтоне: за фасадом демократических институтов скрывается жесткая система корпоративных интересов.Ищенко обращает внимание на удивительную стабильность политического курса: несмотря на смену администраций от демократов к республиканцам, стратегия США остается неизменной. "Стратегические цели США остались прежними – борьба за сохранение гегемонии любой ценой", – констатирует эксперт.Особую опасность, по мнению политолога, представляет ослабление сдерживающих механизмов. "Сдерживающие центры американской элиты коллапсируют", – предупреждает Ищенко, отмечая растущую непредсказуемость действий Вашингтона."Пока власть в руках тех, кто наживается на перманентных конфликтах, США обречены на повторение ошибок", – заключил автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250623/rostislav-ischenko-voyna-vo-vetname-pokazhetsya-ssha-buketom-fialok-esli-blitskrig-protiv-irana-ne-1064090222.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, политика, сша, вашингтон, ростислав ищенко, украина.ру, элита, американская гегемония, глубинное государство, политик
Новости, политика, США, Вашингтон, Ростислав Ищенко, Украина.ру, элита, американская гегемония, глубинное государство, политик

"Глубинное государство оказалось сильнее": Ищенко рассказал о теневом правительстве США

05:00 30.06.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Глубинное государство оказалось сильнее любого американского президента, именно оно определяет курс страны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Политолог раскрывает механику принятия решений в Вашингтоне: за фасадом демократических институтов скрывается жесткая система корпоративных интересов.
"Реальные решения принимают не избранные политики, а элиты, десятилетиями наживающиеся на текущей системе", – утверждает аналитик.
Ищенко обращает внимание на удивительную стабильность политического курса: несмотря на смену администраций от демократов к республиканцам, стратегия США остается неизменной. "Стратегические цели США остались прежними – борьба за сохранение гегемонии любой ценой", – констатирует эксперт.
Особую опасность, по мнению политолога, представляет ослабление сдерживающих механизмов. "Сдерживающие центры американской элиты коллапсируют", – предупреждает Ищенко, отмечая растущую непредсказуемость действий Вашингтона.
"Пока власть в руках тех, кто наживается на перманентных конфликтах, США обречены на повторение ошибок", – заключил автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
23 июня, 07:00
Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастсяЕсли Трампа смогут убедить в том, что войну удастся закончить за две-три недели, США ударят по Ирану. Если Трампа смогут убедить в том, что война станет для него катастрофой, он вступать в нее не будет. Но не факт, что его смогут в этом убедить. В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой.
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