https://ukraina.ru/20250629/zakazom-terakta-byla-gosstruktura-ukrainy-vykhod-iz-ottavskoy-konventsii-itogi-29-iyunya-1064438239.html

"Заказом теракта была госструктура Украины", выход из Оттавской конвенции. Итоги 29 июня

"Заказом теракта была госструктура Украины", выход из Оттавской конвенции. Итоги 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру

"Заказом теракта была госструктура Украины", выход из Оттавской конвенции. Итоги 29 июня

Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина. Киев вышел из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин

2025-06-29T18:00

2025-06-29T18:00

2025-06-29T18:00

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РИА Новости ознакомились с показаниями исполнителей теракта в "Крокусе"."Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни* и Мирзоевым*, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения "Вилаят Хорасан"** были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам Сайфулло (координатор террористов — Ред.)", — заявил один из обвиняемых.Также обвиняемые сообщили, что Сайфулло призвал их помогать Украине и убеждал, что Россия "является врагом для мусульман". При этом сами исполнители теракта понимали, что их обманывают, но решили не отказываться, поскольку Сайфулло предложил им много денег.Кроме того, сообщило РИА Новости, злоумышленники получили оружие с украинской территории. Обвиняемых в Брянской области ждала "группа", чтобы помочь им пересечь границу.Исполнители теракта направлялись в Киев, там им обещали по миллиону рублей. Как заявил один из обвиняемых — Муродали Рачабализода*, он планировал остаться жить на Украине.Как рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, отметил, что исполнители назвали Украину организатором теракта, а заказчиками — другие недружественные страны. Как отмечалось в показаниях, они финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России.Следствие, которое установило, что теракт совершен в интересах руководства Украины, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в России.Фигурантами дела являются члены группировки "Вилаят Хорасан"**, их пособники и люди, вооружавшие террористов. Их обвиняют по девяти статьям УК, в том числе в терроризме и создании террористической организации.Сама подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов приехали из-за рубежа, где они проходили подготовку. Некоторые находились в России и искали деньги, другие — переделывали оружие.После теракта исполнители попытались скрыться на Украине, но их задержали в Брянской области. При этом некоторым пособникам организаторы велели выехать из России, их поймали на границе.Также стало известно, что часть обвиняемых планировали устроить ещё один теракт."Ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено", — сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ 23 июня.В Каспийске же переделывалось огнестрельное оружие."Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации. После этого оно было перевезено в город Каспийск, откуда и было доставлено в Московский регион непосредственно перед терактом", — отмечалось в сообщении Следкома РФ.Дело против 19 обвиняемых направили прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.Выход из Оттавской конвенцииВладимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский парламентарий Роман Костенко в своём телеграм-канале.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.Примечательно, что за 4 дня до этого, 25 июня Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин."За принятие закона о выходе из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против — 15, трое воздержались", — сообщила канцелярия парламента.Рассмотрение этого законопроекта инициировало польское правительство. Представляя его, глава министерства нацобороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции "имеет решающее значение для безопасности в регионе"."Польша не может быть связана чем-либо, что препятствует защите нашей Родины", — заявил он.До этого, 19 июня, из Оттавской конвенции вышла Финляндия, парламент которой одобрил соответствующее решение.А 27 июня Литва, Латвия и Эстония уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции.МИД Украины уже прокомментировал решение Зеленского. Там заявили, что после начала СВО Украина "оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает её право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН".Также в украинском министерстве иностранных дел сослались на решение прибалтийских государств, а также Польши и Финляндии."Поэтому, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства <...> Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идёт о выживании и сохранении Украины", — заявили в МИД Украины.Там же сообщили о том, что до этого момента Украина якобы придерживалась положений конвенции. И это при том, что в отношении регионов России Украина давно развязала минную войну. Так, Украина регулярно минирует ДНР при помощи мин "Лепесток"."Два мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки и поселке Сладкое Кураховского муниципального округа в результате подрывов на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранения средней степени тяжести получили двое мужчин 1962 года рождения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщал, к примеру, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 25 июня.Таким образом, Украина, регулярно нарушала действие Оттавской конвенции даже тогда, когда формально её якобы придерживалась.О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".* — Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** — Запрещённая в России террористическая организация.

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, денис пушилин, дмитрий ковалевич, киев, россия, украина, оон, следственный комитет, сейм