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ВС РФ освободили Ялту в ДНР: Алехин раскрыл подробности разгрома ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ освободили Ялту в ДНР: Алехин раскрыл подробности разгрома ВСУ на Южнодонецком направлении - 29.06.2025 Украина.ру
ВС РФ освободили Ялту в ДНР: Алехин раскрыл подробности разгрома ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ усилили наступление на Южнодонецком направлении, освободив населенный пункт Ялта в ДНР и установив полный огневой контроль над территорией. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-06-29T06:45
2025-06-29T06:45
2025-06-29T06:45
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После освобождения Ялты (ДНР) российские подразделения продолжают продвижение в сторону поселка Червоная Зирка. Одновременно достигнут успех в районе Шевченко, где штурмовики выбили противника из двух опорных пунктов.26 июня Минобороны РФ сообщило о взятии населенных пунктов Шевченко и Новосергеевки. За первый населенный пункт сражались бойцы 57-й гвардейской мотострелковой бригады, поднявшие флаги России и своей части."Освобождение этих территорий — результат грамотных действий нашей армии, которая методично выдавливает противника с ключевых позиций", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250628/vzryvy-po-vsey-ukraine-rossiyskie-voennye-nochyu-udarili-po-obektam-protivnika-1064391403.html
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ВС РФ освободили Ялту в ДНР: Алехин раскрыл подробности разгрома ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ усилили наступление на Южнодонецком направлении, освободив населенный пункт Ялта в ДНР и установив полный огневой контроль над территорией. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин