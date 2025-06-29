ВС РФ освободили Ялту в ДНР: Алехин раскрыл подробности разгрома ВСУ на Южнодонецком направлении - 29.06.2025 Украина.ру
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ВС РФ освободили Ялту в ДНР: Алехин раскрыл подробности разгрома ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ освободили Ялту в ДНР: Алехин раскрыл подробности разгрома ВСУ на Южнодонецком направлении - 29.06.2025 Украина.ру
ВС РФ освободили Ялту в ДНР: Алехин раскрыл подробности разгрома ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ усилили наступление на Южнодонецком направлении, освободив населенный пункт Ялта в ДНР и установив полный огневой контроль над территорией. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-06-29T06:45
2025-06-29T06:45
новости
россия
донецкая народная республика
ялта
геннадий алехин
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После освобождения Ялты (ДНР) российские подразделения продолжают продвижение в сторону поселка Червоная Зирка. Одновременно достигнут успех в районе Шевченко, где штурмовики выбили противника из двух опорных пунктов.26 июня Минобороны РФ сообщило о взятии населенных пунктов Шевченко и Новосергеевки. За первый населенный пункт сражались бойцы 57-й гвардейской мотострелковой бригады, поднявшие флаги России и своей части."Освобождение этих территорий — результат грамотных действий нашей армии, которая методично выдавливает противника с ключевых позиций", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250628/vzryvy-po-vsey-ukraine-rossiyskie-voennye-nochyu-udarili-po-obektam-protivnika-1064391403.html
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новости, россия, донецкая народная республика, ялта, геннадий алехин, вс рф, украина.ру, сво, сводка сво, новости сво сейчас, наступление, шевченко, днр, новости днр, донбасс, новости донбасса, главные новости
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Ялта, Геннадий Алехин, ВС РФ, Украина.ру, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, наступление, Шевченко, ДНР, новости ДНР, Донбасс, Новости Донбасса, Главные новости

ВС РФ освободили Ялту в ДНР: Алехин раскрыл подробности разгрома ВСУ на Южнодонецком направлении

06:45 29.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ усилили наступление на Южнодонецком направлении, освободив населенный пункт Ялта в ДНР и установив полный огневой контроль над территорией. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
После освобождения Ялты (ДНР) российские подразделения продолжают продвижение в сторону поселка Червоная Зирка. Одновременно достигнут успех в районе Шевченко, где штурмовики выбили противника из двух опорных пунктов.

"Противник вытеснен также из междуречья Волчья — Мокрые Ялы, что создает благоприятные условия для дальнейшего наступления", — отметил Алехин.

26 июня Минобороны РФ сообщило о взятии населенных пунктов Шевченко и Новосергеевки. За первый населенный пункт сражались бойцы 57-й гвардейской мотострелковой бригады, поднявшие флаги России и своей части.
"Освобождение этих территорий — результат грамотных действий нашей армии, которая методично выдавливает противника с ключевых позиций", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру" на сайте Украина.ру.
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