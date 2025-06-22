https://ukraina.ru/20250622/pobedila-ssha-na-sobakakh-no-podarili-ey-osla-sem-lits-premer-ministra-danii-mette-fraderiksen-1064159301.html

Победила США на собаках, но подарили ей осла. Семь лиц премьер-министра Дании Метте Фрадериксен

Победила США на собаках, но подарили ей осла. Семь лиц премьер-министра Дании Метте Фрадериксен - 22.06.2025 Украина.ру

Победила США на собаках, но подарили ей осла. Семь лиц премьер-министра Дании Метте Фрадериксен

Если бы не неугомонный и креативно бьющий информацией прямо по голове 47-й президент США Дональд Трамп, ее бы никто не знал. Кроме спецов, которым на вопрос "Кто премьер-министр Дании?" отвечать "Да кто же его знает" стыдно.

2025-06-22T20:06

2025-06-22T20:06

2025-06-22T20:06

дания

сша

европа

дональд трамп

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

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нато

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Действительно – кто? Отвечаем: с 27 июня 2019 года премьер-министр Дании – 47-летняя Метте Фредериксен, председатель партии "Социал-демократы" (с 28 июня 2015 года). А до этого министр занятости и министр юстиции. То есть в своей стране человек раскрученный и известный.Но вот популярный и нужный ли? Это вопрос, на который недавно ответили ее однопартийцы. Как мы помним, 28 июня 2025 года истекает первое десятилетие ее фюрерства в социал-демократической партии. И портал Se og Hør по этому поводу сообщил, что к юбилею премьер-министру подарили подарочный же сертификат в виде картонного… осла.Сделано это было на вечеринке, которую, видимо, решили не портить животиной, которая при виде датских селебрити, влюбленных в социал-демократию, могли и не выдержать, по-крупному испугавшись. И потому осел – картонный. Но символичный и практичный. Фру (так в Дании обращаются к замужней женщине) Метте после того, как завершит политическую карьеру, сможет обменять картонное непарнокопытное на настоящее животное. Живое, упрямое, но крайне трудолюбивое и, говорят, неприхотливое.А, с другой стороны, че ему, ослу, привередничать? Чай не лошадь и даже не верблюд, которые выглядят мощно, солидно и гордо, а двухгорбый еще и плюнуть может. А вот ослик, он тоже будет кропотливо работать, старательно приносить пользу, хотя и обижать его будет норовить каждый, кто ведет себя нетолерантно и грубо.Как Трамп в отношении Дании, о существовании которой (есть такое подозрение) он слыхом не слыхивал. Американцы они такие: им что Иран с Ираком, что Словакия со Словенией, что мокрый стул с жидким – все едино. Но если что такое Словения, Трамп знает (оттуда его последняя жена-красавица Мелания), то где эти Швеции со Швейцариями, ему плевать с высокой колокольни. На Данию…Короче, Трамп Трампом, а подарили датские социал-демократы своей боевой и руководящей товарке картонку в виде осла с намеком: дескать, раз она после окончания работы премьером намерена переехать в загородный дом на острове Мен в Балтийском море и там заняться фермерством, то ей как бы и говорят: там тебе и место, этим и занимайся. На пару с осликом – пользы будет больше. И стране, и людям.Вечеринка с ослом в подарок, кстати, состоялась в школе гостиничного и ресторанного дела в Копенгагене, и на мероприятие собрались около 100 человек — политиков, артистов и бизнесменов. То есть представители всего честного народа датского…А все дело в том, что особо активничать фру Фредериксен вынуждена была после того, как упомянутый выше муж словенки Мелании Дональд был избран президентом США и в декабре 2024 года заявил, что опять хочет купить… Гренландию. Впервые этот, как говорится, "гондурас" у Трампа зачесался и забеспокоил его еще в первое президентство в 2017-2021 годах. Но тогда его попустило под грузом других проблем.А вот уже в декабре 2024-го, даже не дожидаясь инаугурации и официального вступления в должность, Трамп заявил, что снова хочет обзавестись Гренландией. "В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью", — написал тогда Трамп в Truth Social.Параллельно Трамп потребовал себе еще и Панамский канал, чтобы всё у него было в шоколаде и на юге континента. Но больше возбудились датчане, ведомые фру Фредериксен. Она, надо признать, сразу зарекомендовала себя, как умная и премьер, и женщина. Ну, как умная и премьер… Если в 2019 году, сразу после вступления в должность, она была храбра, что твой пьяный и неуязвимый викинг-берсерк, и, посетив Гренландию, оттуда заявила Трампу: "Гренландия не продается. Гренландия не принадлежит Дании. Гренландия принадлежит Гренландии. Я очень надеюсь, что это сказано не всерьез", то в 2025-м она сразу перешла к активной защите. Ну, так ей кажется…Скандинавское государство Фредериксен объявило, что укрепит оборону Гренландии, выделив 1,5 млрд долл на новые ресурсы обороны. В том числе на две элитные… упряжки ездовых собак. Да-да, собак!Датская газета Jyllands-Posten рассказала, как фру Фредериксен напутствовала министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, очень похожего на "голубого", но все же традиционного мужика (официально есть жена-женщина и дочь), которому досталась нелегкая доля противостоять Трамп с оружием в руках. Датским.И он согласился: "Ирония в том, что это совпадает с заявлением Соединенных Штатов. …В течение многих лет мы недостаточно инвестировали в Арктику, теперь мы планируем усилить наше присутствие там". Как вы понимаете, очень квалифицированный министр обороны. Почти такой же, как и премьерша.Особенно, как сейчас говорят, доставили собачьи упряжки. Это, ясно дело, мощнейшее оружие, способно отбить американцам и лично Трампу охоту к любым поползновениям во льды. Притом, что площадь всей автономии Гренландии примерно в 50 раз больше размеров самой Дании и в четыре — Франции или, например, Испании. Почти две ее трети расположены в границах Полярного круга, а население – в районе 60 тыс чел. А у США там расположена космическая база Питуффик, самая северная военная база США, на которой расположена 12-я космическая эскадрилья оповещения, управляющая системой раннего обнаружения баллистических ракет. Есть там взлетно-посадочная полоса длиной 3 км, пригодная для приема тяжелых транспортников и стратегических бомбардировщиков. Готовятся там построить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.База способна разместить до 10 тыс. человек, постоянно на ней находится не более 600 человек, включая 200 американских военных. Эти люди ради американских интересов способны перестрелять не то что две собачьи упряжки Дании, а всех собачек Северной Америки.Но премьер Фредериксен, похоже, нашла способы, чтобы надежно защититься от поползновений Трампа. Первый – вступить в лагерь европейских антитрампистов, которых возглавили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и только что политически вылупившийся канцлер германии Фриц Мерц.Этот дурацкий квартет решил противостоять Трампу, оказывая на него давление торпедированием всех его инициатив. С одной целью – заставить, чтобы Трамп не выводил США из украинско-российского конфликта и продолжил оказывать всяческую помощь Украине против России.И премьер Фредериксен решила потусоваться в этой среде в надежде, что та защитит и Данию, отстоит ей Гренландию. Недавно в Гренландию зачем-то ломанулся Макрон, и премьер Дании сразу записалась в его попутчики. Потому что президент Франции сказал главное: он готов защитить Гренландию от "пиратства" со стороны США, пообещал, что Гренландия "не будет продана" и "не будет захвачена", и свою миссию обозначил как "проявление солидарности" со стороны Франции и ЕС на фоне заявлений Вашингтона о готовности "аннексировать" остров.Чтобы застолбить территорию за Европой, а лучше вообще Францией, Париж решил открыть на острове свое генеральное консульство, которое позволит "плотнее сотрудничать в сфере безопасности и энергетики", и будет активнее действовать в Арктике: проводить в высоких широтах учения, в первую очередь в рамках НАТО и других западных военных форматов.По словам Макрона, Европа претендует на богатства Гренландии и совсем не желает отдавать их американцам. Но когда его спросили, готов ли он воевать с Трамом за Гренландию, Макрон, что твой фраер, сразу сдал назад: "Я не буду публично обсуждать сценарии, что делать, если… Я не верю, что США, которые являются союзником и другом, когда-либо предпримут что-то агрессивное против другого союзника". Но премьер Дании чисто внешне была на седьмом небе от счастья. Похоже, не приходя в сознание и не совсем понимая происходящее…Второй ее способ защиты – вооружаться и вооружать Европу и уж точно НАТО. Специалисты вспомнили, что в течение многих лет расходы Дании на оборону были ниже двухпроцентной отметки, а вот в 2024-м расходы значительно увеличились, до 2,4%. До 2027 года датское правительство планирует инвестировать в оборону дополнительные 7 млрд евро. "Это означает, что мы будем тратить на оборону более 3% нашего валового внутреннего продукта. Это больше, чем мы тратили за последние 50 лет", — удовлетворенно констатировала Фредериксен.Третий способ – модная ныне в Европе воинственна русофобия. В интервью журналу "Ньюсуик" Фредериксен рассказала, что страна готовится к войне с Россией. И она, кажется, считает, что чем больше она будет нападать на Россию, грозя ей всяческими карами, тем Европа вернее поможет Дании в борьбе с Трампом. И она нападает и готовится воевать не так с США, как с Россией. Она уже называет опасным мирное урегулирование конфликта в Украине, считает, что если "Россия победит", то "это будет катастрофой", и предостерегла союзников от быстрого заключения мирного соглашения по Украине на условиях Москвы.Аргументация ее проста и знакома: "Это сделает Россию еще большей угрозой для всех нас. …Мы совершили ошибку, сократив военные бюджеты в большинстве стран Европы после окончания холодной войны. Это была ошибка, и, возможно, сейчас самое главное — сделать так, чтобы это никогда не повторилось. Мы должны быть в состоянии защитить себя, сдерживать Россию, и я не думаю, что было бы справедливо просить кого-то другого защищать нас, если мы не готовы сделать это сами".При этом Дания уже стала одним из крупнейших финансовых доноров неонацистской Украины в Европе. "Я никогда не верила, что эта война касается только Украины. Она касается Украины и того, как Украина платит самую высокую цену, но она касается также Европы и имперских мечтаний России. Мы слишком наивны, если сосредоточимся только на Украине", – объяснила Фредериксен.А потом напомнила, что с 1 июля 2025 года председательство в Совете ЕС перейдет к Дании. И, по ее словам, она сделает все, чтобы вопрос перевооружения был приоритетным. Для Дании и для все Европы. "…Из-за угрозы со стороны России Дания продолжит политику перевооружения. В оборону необходимо вложить миллиарды, но что самое главное, потратить эти миллиарды необходимо как можно быстрее. …Для этого нам нужно восстановить военную промышленность в Европе. Здесь Германия будет играть ключевую роль, чтобы мы могли производить больше и быстрее, чем сегодня", — сказала воинственная фру.А ведь она – потомственная социал-демократка. И ничто не предвещало, что из нее вырастет воинственный монстр. Родилась в обычной семье типографа и воспитательница дошкольного учреждения, социал-демократов по убеждениям. Закончила гимназию и изучала администрацию и общественные науки в местном Университете Ольборга а потом получила степень магистра африканских исследований в Копенгагенском университете.Всегда работала на молодежные организации, социал-демократов и профсоюзы. И за это в 24 года стала депутатом парламента (фолькетинга). Потом пошла работать в правительстве и премьер-министром: дважды ее партия выигрывал выборы в 2019 и в 2022 году, обеспечивая ей премьерство. В 2019 году в возрасте 41 год она, кстати, стала самым молодым премьер-министром Дании.Из косяков у нее только "норковое дело": в ноябре 2020 года было принято решение об убийстве более 15 млн норок, поскольку они якобы являются носителями коронавируса. Все оказалось блефом и потрясло имидж премьера. Так, что в 2024 году к ней прямо на площади подошел мужик и врезал по роже. Она, по ее словам, была "шокирована случившимся".Она – вполне женщина и мать. От первого мужа у нее сын и дочь, а второй муж – известный в Дании кинооператор Бо Тенгберг, как вы понимаете, не гей.Но она хочет воевать. "Я понимаю, что многие люди считают, что мирное урегулирование или прекращение огня — хорошая идея, но мы рискуем тем, что мир в Украине на самом деле опаснее, чем война, которая идет сейчас", — сказала как-то она...…Украинцы за это ей дали Орден Свободы и Орден княгини Ольги I степени. А официальный представитель российского МИД Мария Захарова поинтересовалась у Копенгагена: "А здоровье опаснее болезни?"А вот Трамп вообще недоуменно размышлял: "Они поставили туда две дополнительные собачьи упряжки. ...Они думают, что это защита". И даже не хихикнул. Может, ему собачек жалко. Даже датских…О многоликом президенте Латвии - в статье Владимира Скачко "Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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дания, сша, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, ес, нато, еврокомиссия, f-35, эксклюзив