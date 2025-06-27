https://ukraina.ru/20250627/plokhie-miny-pri-plokhoy-igre-polsha-zamknula-novyy-zheleznyy-zanaves-1064349561.html

Плохие мины при плохой игре. Польша опустила "новый железный занавес"

Плохие мины при плохой игре. Польша опустила "новый железный занавес" - 27.06.2025 Украина.ру

Плохие мины при плохой игре. Польша опустила "новый железный занавес"

Парламент Польши денонсировал Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Ранее аналогичные решения приняли в странах Прибалтики и в Финляндии, формально – из-за "ухудшения безопасности в регионе".

2025-06-27T04:51

2025-06-27T04:51

2025-06-27T05:16

польша

россия

литва

джо байден

сейм

нато

сенат

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Поздно вечером в среду, 25 июня, Сейм (нижняя палата парламента Польши) проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции – соглашения о запрете противопехотных мин. Законопроект поддержали 413 депутатов из 460, в том числе все депутаты от оппозиционных партий – "Право и Справедливость" и "Конфедерация".Против проголосовали 15 депутатов из партий, входящих в правящую коалицию, в том числе девять от фракции "Левых", три от левой группы "Вместе" и три от "Гражданской коалиции" (партия премьера Дональда Туска). Три депутата воздержались от голосования: двое из группы "Вместе" и один партии "Польша 2050".Примечательно, что последняя партия входит в блок "Третий пусть" совместно с Польской народной партией, лидер которой, вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш перед рассмотрением вопроса о выходе из Оттавской конвенции призывал депутатов поддержать его единогласно. "Польша не может быть подвергнута никаким ограничениям, которые помешали бы нам защищать свою Родину", – заявил министр.Теперь законопроект о выходе из Оттавской конвенции передадут в верхнюю палату польского законодательного органа – Сенат. Однако, по прогнозам аналитиков, там голосов "против" будет ещё меньше, чем в Сейме. Таким образом, Польша станет пятым государством Европы, которое возобновит использование противопехотных мин. Латвия покинула соглашение в апреле этого года, Литва – в мае, в Эстонии закон, позволяющий выйти из конвенции, был подписан в июне. Парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции на прошлой неделе.При этом политическое решение о выходе из конвенции ряда стран НАТО, граничащих с Россией и Белоруссией, было принято раньше. 18 марта 2025 года министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с совместным заявлением по этому поводу, а премьер Финляндии сообщил о подобных планах своего правительства 1 апреля.Примечательно, что накануне голосования в польском Сейме британское издание The Telegraph сообщило, что Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия готовы заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать "новый железный занавес". Очевидно, что речь также о границе с Белоруссией, – ведь Литва с РФ не граничит, а протяжённость польско-российской границы в Калининградской области в два раза короче, чем польско-белорусской.По информации The Telegraph, "новый и взрывоопасный железный занавес" распространится от Лапландии на Крайнем Севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши, на расстояние 4,3 тысячи километров. При необходимости, граничащие с Россией страны НАТО могут "засеять" миллионами мин "тихие сосново-березовые леса" вдоль своих восточных границ.По данным издания, военные стратеги уже просчитывают, какие именно участки приграничных территорий будут заминированы в случае конфликта с Россией. В качестве примера приведена Литва, власти которой выделили €800 млн для производства противотанковых и противопехотных мин. Бывший министр обороны Литвы, а ныне депутат литовского Сейма Лауринас Касчюнас рассказал, что по плану правительства наземные мины станут частью "целой системы" обороны, включая противотанковые заграждения, такие как "зубы дракона", а также беспилотники и дальнобойное оружие.По словам Касчюнаса, Литва будет производить противопехотные мины самостоятельно – их потребуется "сотни тысяч". Он отметил, что в мирное время мины будут без установки храниться недалеко от границ с Россией и Белоруссией для обеспечения безопасности мирных жителей.По оценкам же польских военных, им противопехотных мин понадобится намного больше. Замминистра обороны Польши Павел Бейда в ответе на запрос радио RMF FM предположил, что следует произвести или закупить до 1 миллиона таких мин. А по мнению бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, и этого может оказаться недостаточно."Предполагается, что удлинённые заряды противника, применяемые для разрушения минных полей, после выстрела проделывают в минном поле проход шириной 6-8 м и глубиной 100 м. Это означает, что глубина минных полей должна составлять не менее 300 м", – заявил генерал Скжипчак в комментарии изданию Gazeta Prawna.Генерал подсчитал, что для эффективной обороны вдоль одного километра границы потребуется до 10 000 мин, из них не менее половины должны быть противопехотными. Протяженность границ Польши с Россией и Белоруссией составляет более 600 км, с учетом болот и рек нужно заминировать около 400 км. Это означает необходимость использования до 2 миллионов противопехотных мин, считает генерал Скжипчак.Польша подписала Оттавскую конвенцию в 1999 году, но ратифицировала её только в 2012-м, а членом стала со следующего года. Страна уничтожила все свои запасы противопехотных мин в течение трёх лет – согласно отчёту, речь шла о 1 055 971 мине. Стоит отметить, что этот процесс в Польше начался ещё до ратификации Оттавской конвенции, а с 1998 года страна добровольно выполняли её важнейшие положения, а именно не производила, не экспортировала и не использовала противопехотные мины в военных операциях. Стоимость уничтоженных мин и работ по их утилизации в Польше не обнародовались.Теперь же, судя по планам Минобороны Польши, планируется оперативно произвести и закупить как минимум миллион противопехотных мин, причём сумма затрат тоже не называется. Как заявил замминистра Бейда, у Польши есть потенциал начать собственное производство этого типа оружия. По его словам, это бремя могла бы взять на себя Polska Grupa Zbrojeniowa. Польские военные эксперты также напомнили, что ранее противопехотные мины выпускало предприятие Belma в Быдгощи, которое ныне специализируется на производстве противотанковых мин, взрывателей и миноискателей.Однако дьявол кроется в деталях: даже при наличии технологии может возникнуть необходимость импортировать компоненты мин из-за рубежа. А страны, подписавшие Оттавскую конвенцию, могут просто не продать их Польше. "Даже если мы не участвуем в какой-то конвенции, например, в конвенции о запрете кассетных боеприпасов, то французы, которые в ней участвуют, отказались продавать нам ракетные двигатели для 122-мм кассетных снарядов. И это обычная практика для стран, являющихся членами той или иной конвенции, говорить "стоп" такому сотрудничеству", – предупреждает Мариуш Целма, главный редактор издания Nowa Technika Wojskowa."Если мы хотим фактически восстановить наши запасы противопехотных мин с нуля, нам нужно подумать, откуда Польша может их получить. Наиболее очевидными направлениями на данный момент являются США и Южная Корея. Обе эти страны не подписали Оттавскую конвенцию, и по-прежнему обладают запасами различных противопехотных мин. Однако на эти запасы распространяются ограничения, которые могут повлиять на их доступность на рынке", – пишет издание Interia. А Gazeta Prawna напоминает, что ещё при Джо Байдене в США был введён запрет на экспорт противопехотных мин, из которого была исключена только Южная Корея.Потому польские политики не скрывают, что минирование восточной границы будет непростым делом. Хотя парламентский комитет по обороне пока не рассматривал этот вопрос, у его членов есть собственное видение того, как приобрести большое количество противопехотных мин. По словам депутата Марчина Босацкого из "Гражданской коалиции", для запуска собственного производства мин, безусловно, потребуется время, поэтому нужно осмотреться по всему миру и найти того, кто захочет их продать. И если союзники откажутся, Польша могла бы поискать поставщиков в... Китае."Мы знаем, что в Азии такого оружия много, вопрос только в том, продаст ли кто-нибудь его нам. Ситуация настолько динамична, что никого ничего не должно удивлять, если что-то можно получить только у китайцев, то это нужно брать у китайцев", – заявил Босацкий в комментарии изданию Gazeta Prawna.В свою очередь, главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру обратил внимание на гуманитарный аспект проблемы использования противопехотных мин."Оттавская конвенция была принята в первую очередь потому, что противопехотные мины редко убивают – чаще всего они калечат людей, отрывают им ноги, превращая людей в инвалидов. То есть это жестокое и дегуманизирующее оружие. Кроме того, миллионы таких мин, которые были установлены в ходе разных военных конфликтов, остались в земле и продолжают убивать на протяжении многих лет и десятилетий после окончания боевых действий. При этом жертвами зачастую становятся дети или подростки, которые ищут приключений там, где эти мины остались", – отметил он.Кроме гуманитарного фактора, который Польша совместно с Финляндией и странами Прибалтики отвергают, есть ещё и недостаточное понимание того, насколько минные поля могут остановить гипотетическую атаку российской армии, говорит польский журналист. "Мины изобретены давно, и я не припомню случая, чтобы кто-то отказался от нападения только потому, что где-то есть минные поля. Военная наука знает сотни способов ликвидации таких полей, или прорубания проходов в них, через которые потом наступали войска. Но главное не в этом – Россия неоднократно заявляла, что не имеет намерений атаковать страны НАТО", – заявил Мачей Вишнёвский.О том, какие планы есть у стран НАТО относительно дальнейшей эскалации войны против России - в статье Алексея Туманова - "НАТО готовит сценарии войны с Россией: минирование границ и детальные планы конфронтации"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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польша, россия, литва, джо байден, сейм, нато, сенат