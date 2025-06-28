https://ukraina.ru/20250628/svoi-parni-itogi-28-iyunya-1064405906.html

Свои парни. Итоги 28 июня

Свои парни. Итоги 28 июня - 28.06.2025 Украина.ру

Свои парни. Итоги 28 июня

Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации своими парнями

2025-06-28T17:40

2025-06-28T17:40

2025-06-28T17:40

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Президент России Владимир Путин в субботу, 28 июня, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи. В ходе этого мероприятия артист, участник спецоперации Сергей Нихаенко сообщил, что его песня "Высота" посвящается "моим парням"."Мне очень было приятно, когда вы сказали: песня посвящается моим парням. Все они наши парни - и мои, и ваши", — сказал Путин.Ранее Путин уже неоднократно называл бойцов СВО "своими ребятами". Так, на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом, президент призвал не забывать о бойцах."Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку", — отметил тогда Путин.Также разговаривая 28 июня с активисткой с Ямала Полиной Черемных, супругой бойца СВО, президент попросил её передать наилучшие пожелания её мужу и его товарищам."Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет", — отметил Путин.Одна из участниц видеоконференции — 16-летняя Виктория Крутовая из Хабаровского края - рассказала, как они с волонтерским отрядом плетут маскировочные сети, изготавливают сухие души. Она также упомянула, что её отец является участником спецоперации."Вы можете гордиться своим папой — так же, как им и такими, как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна", — указал Путин.Он также поздравил бойца СВО."И я хочу поздравить вашего папу - надеюсь, он услышит наш с вами диалог, - с главным результатом своей жизни: с тем, что он воспитал такую дочь, как вы, которая будет использовать новые возможности в рамках "Движения первых" для того, чтобы делать добрые дела", — добавил президент России.До этого, открывая видеоконференцию, Путин особо остановился на деятельности волонтёров."Мы видим, что именно молодые люди, их энергия, желание служить своему народу и стране – основная движущая сила многих добровольческих, волонтёрских начинаний. Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки", — подчеркнул Путин.Он вспомнил о том, как волонтёры помогают жителям Донбасса и Новороссии."Знаю, как активно волонтёры "Мы вместе" помогают жителям Донбасса и Новороссии, Курской и Белгородской областей, других регионов, порой рискуя жизнью отправляются в гуманитарные миссии в места проведения специальной военной операции, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", — отметил Путин.Президент России указал, что к добровольческому движению с каждым годом присоединяется всё больше молодых людей. Он пообещал, что государство и впредь будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтёрства."Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером задаёте важнейшие нравственные ориентиры. Своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству, в готовности в любой ситуации поставить выше всего Родину", — заявил Путин.Он напомнил, что не раз говорил: чрезвычайно важно именно таких людей активно включать в работу с молодёжью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться."Так, молодые участники программы "Время Героев", получив уникальный опыт на передовой, уже сейчас возглавляют общественные организации для детей и подростков, приходят в профильные федеральные и региональные структуры", — указал Путин.Также во время видеоконференции Путин пообщался с сотрудником дагестанского молодёжного центра, который сейчас служит сапёром в зоне СВО.Специалист молодежного центра Дагестана — рассказал, что карьеру начинал с работы учителем в сельской школе, а осенью 2022 года направился добровольцем в зону СВО. Освоил профессию сапёра, выполнял боевые задачи в Херсонской и Запорожской областях. Сейчас он находится в отпуске."Вы сказали, что вы получили квалификацию сапера. Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки потому что, как говорят, саперы только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя. Вы человек наверняка верующий, представитель ислама. Дай Бог, чтобы Аллах вас хранил", — ответил Путин.Он пожелал этого и всем однополчанам молодого специалиста."Чтобы Господь прикрывал мусульман, христиан, буддистов, иудеев - всех представителей всех наших религий, которые воюют, выполняют боевые задачи по разным направлениям. Это саперы, это штурмовики, это летчики, военные моряки - всех не перечислишь. Это десантники, морпехи наши и так далее", — добавил Путин.Президент России также поздравил участников конференции со Днём молодёжи, указав, что молодёжь играет огромную, значимую роль в жизни России.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, россия, донбасс, новороссия