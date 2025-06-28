Свои парни. Итоги 28 июня - 28.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250628/svoi-parni-itogi-28-iyunya-1064405906.html
Свои парни. Итоги 28 июня
Свои парни. Итоги 28 июня - 28.06.2025 Украина.ру
Свои парни. Итоги 28 июня
Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации своими парнями
2025-06-28T17:40
2025-06-28T17:40
эксклюзив
хроники
владимир путин
россия
донбасс
новороссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1c/1064405782_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_3d4b1df396dfee1673c8b7cd1994a326.jpg
Президент России Владимир Путин в субботу, 28 июня, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи. В ходе этого мероприятия артист, участник спецоперации Сергей Нихаенко сообщил, что его песня "Высота" посвящается "моим парням"."Мне очень было приятно, когда вы сказали: песня посвящается моим парням. Все они наши парни - и мои, и ваши", — сказал Путин.Ранее Путин уже неоднократно называл бойцов СВО "своими ребятами". Так, на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом, президент призвал не забывать о бойцах."Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку", — отметил тогда Путин.Также разговаривая 28 июня с активисткой с Ямала Полиной Черемных, супругой бойца СВО, президент попросил её передать наилучшие пожелания её мужу и его товарищам."Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет", — отметил Путин.Одна из участниц видеоконференции — 16-летняя Виктория Крутовая из Хабаровского края - рассказала, как они с волонтерским отрядом плетут маскировочные сети, изготавливают сухие души. Она также упомянула, что её отец является участником спецоперации."Вы можете гордиться своим папой — так же, как им и такими, как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна", — указал Путин.Он также поздравил бойца СВО."И я хочу поздравить вашего папу - надеюсь, он услышит наш с вами диалог, - с главным результатом своей жизни: с тем, что он воспитал такую дочь, как вы, которая будет использовать новые возможности в рамках "Движения первых" для того, чтобы делать добрые дела", — добавил президент России.До этого, открывая видеоконференцию, Путин особо остановился на деятельности волонтёров."Мы видим, что именно молодые люди, их энергия, желание служить своему народу и стране – основная движущая сила многих добровольческих, волонтёрских начинаний. Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки", — подчеркнул Путин.Он вспомнил о том, как волонтёры помогают жителям Донбасса и Новороссии."Знаю, как активно волонтёры "Мы вместе" помогают жителям Донбасса и Новороссии, Курской и Белгородской областей, других регионов, порой рискуя жизнью отправляются в гуманитарные миссии в места проведения специальной военной операции, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", — отметил Путин.Президент России указал, что к добровольческому движению с каждым годом присоединяется всё больше молодых людей. Он пообещал, что государство и впредь будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтёрства."Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером задаёте важнейшие нравственные ориентиры. Своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству, в готовности в любой ситуации поставить выше всего Родину", — заявил Путин.Он напомнил, что не раз говорил: чрезвычайно важно именно таких людей активно включать в работу с молодёжью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться."Так, молодые участники программы "Время Героев", получив уникальный опыт на передовой, уже сейчас возглавляют общественные организации для детей и подростков, приходят в профильные федеральные и региональные структуры", — указал Путин.Также во время видеоконференции Путин пообщался с сотрудником дагестанского молодёжного центра, который сейчас служит сапёром в зоне СВО.Специалист молодежного центра Дагестана — рассказал, что карьеру начинал с работы учителем в сельской школе, а осенью 2022 года направился добровольцем в зону СВО. Освоил профессию сапёра, выполнял боевые задачи в Херсонской и Запорожской областях. Сейчас он находится в отпуске."Вы сказали, что вы получили квалификацию сапера. Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки потому что, как говорят, саперы только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя. Вы человек наверняка верующий, представитель ислама. Дай Бог, чтобы Аллах вас хранил", — ответил Путин.Он пожелал этого и всем однополчанам молодого специалиста."Чтобы Господь прикрывал мусульман, христиан, буддистов, иудеев - всех представителей всех наших религий, которые воюют, выполняют боевые задачи по разным направлениям. Это саперы, это штурмовики, это летчики, военные моряки - всех не перечислишь. Это десантники, морпехи наши и так далее", — добавил Путин.Президент России также поздравил участников конференции со Днём молодёжи, указав, что молодёжь играет огромную, значимую роль в жизни России.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".
https://ukraina.ru/20250628/potomki-natsistov-vo-vlasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-iyunya-1064400685.html
https://ukraina.ru/20250628/igra-v-odni-vorota-zakonchilas-glavnoe-na-utro-28-iyunya-1064393118.html
россия
донбасс
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1c/1064405782_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f9b50fbf4e411c45ee8bb0057cfdd4a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, россия, донбасс, новороссия
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Новороссия

Свои парни. Итоги 28 июня

17:40 28.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии молодёжных центров в регионах
Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии молодёжных центров в регионах
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации своими парнями
Президент России Владимир Путин в субботу, 28 июня, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи. В ходе этого мероприятия артист, участник спецоперации Сергей Нихаенко сообщил, что его песня "Высота" посвящается "моим парням".
"Мне очень было приятно, когда вы сказали: песня посвящается моим парням. Все они наши парни - и мои, и ваши", — сказал Путин.
Ранее Путин уже неоднократно называл бойцов СВО "своими ребятами". Так, на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом, президент призвал не забывать о бойцах.
"Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку", — отметил тогда Путин.
Также разговаривая 28 июня с активисткой с Ямала Полиной Черемных, супругой бойца СВО, президент попросил её передать наилучшие пожелания её мужу и его товарищам.
"Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет", — отметил Путин.
Одна из участниц видеоконференции — 16-летняя Виктория Крутовая из Хабаровского края - рассказала, как они с волонтерским отрядом плетут маскировочные сети, изготавливают сухие души. Она также упомянула, что её отец является участником спецоперации.
"Вы можете гордиться своим папой — так же, как им и такими, как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна", — указал Путин.
Он также поздравил бойца СВО.
"И я хочу поздравить вашего папу - надеюсь, он услышит наш с вами диалог, - с главным результатом своей жизни: с тем, что он воспитал такую дочь, как вы, которая будет использовать новые возможности в рамках "Движения первых" для того, чтобы делать добрые дела", — добавил президент России.
штаб-квартира MI6 - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
13:19
Потомки нацистов во власти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июняОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала биографию главы MI6 Блейз Метревели и обратила внимания на пугающее совпадение. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
До этого, открывая видеоконференцию, Путин особо остановился на деятельности волонтёров.
"Мы видим, что именно молодые люди, их энергия, желание служить своему народу и стране – основная движущая сила многих добровольческих, волонтёрских начинаний. Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки", — подчеркнул Путин.
Он вспомнил о том, как волонтёры помогают жителям Донбасса и Новороссии.
"Знаю, как активно волонтёры "Мы вместе" помогают жителям Донбасса и Новороссии, Курской и Белгородской областей, других регионов, порой рискуя жизнью отправляются в гуманитарные миссии в места проведения специальной военной операции, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", — отметил Путин.
Президент России указал, что к добровольческому движению с каждым годом присоединяется всё больше молодых людей. Он пообещал, что государство и впредь будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтёрства.
"Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером задаёте важнейшие нравственные ориентиры. Своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству, в готовности в любой ситуации поставить выше всего Родину", — заявил Путин.
Он напомнил, что не раз говорил: чрезвычайно важно именно таких людей активно включать в работу с молодёжью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться.
"Так, молодые участники программы "Время Героев", получив уникальный опыт на передовой, уже сейчас возглавляют общественные организации для детей и подростков, приходят в профильные федеральные и региональные структуры", — указал Путин.
Высший Евразийский экономический совет в Минске - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
09:57
Игра в одни ворота закончилась. Главное на утро 28 июняПрезидент России Владимир Путин прокомментировал отношения РФ и Запада
Также во время видеоконференции Путин пообщался с сотрудником дагестанского молодёжного центра, который сейчас служит сапёром в зоне СВО.
Специалист молодежного центра Дагестана — рассказал, что карьеру начинал с работы учителем в сельской школе, а осенью 2022 года направился добровольцем в зону СВО. Освоил профессию сапёра, выполнял боевые задачи в Херсонской и Запорожской областях. Сейчас он находится в отпуске.
"Вы сказали, что вы получили квалификацию сапера. Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки потому что, как говорят, саперы только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя. Вы человек наверняка верующий, представитель ислама. Дай Бог, чтобы Аллах вас хранил", — ответил Путин.
Он пожелал этого и всем однополчанам молодого специалиста.
"Чтобы Господь прикрывал мусульман, христиан, буддистов, иудеев - всех представителей всех наших религий, которые воюют, выполняют боевые задачи по разным направлениям. Это саперы, это штурмовики, это летчики, военные моряки - всех не перечислишь. Это десантники, морпехи наши и так далее", — добавил Путин.
Президент России также поздравил участников конференции со Днём молодёжи, указав, что молодёжь играет огромную, значимую роль в жизни России.
Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиВладимир ПутинРоссияДонбассНовороссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Украинку задержали при сборке взрывного устройства в Ярославской области
17:40Свои парни. Итоги 28 июня
17:15Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко
16:47Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах России
16:10Зеленский "побил рекорд" по количеству шмыганий носом
15:00Нацисты ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области
14:44Уходящий президент Польши Дуда приехал в Киев за пенсией. Как Зеленский раздает "золотые парашюты"
14:44Российские военные почти зачистили село Дачное
14:40ВС РФ успешно продвигаются на Боровском направлении
14:29Российская армия стабилизировала ситуацию в Тёткино Курской области
14:21Украинский синдром в Ереване. Армянские власти посягнули на святое – церковь
14:05Зеленский наградил уходящего в отставку президента Польши "орденом свободы"
13:56Книжный магазин в Киеве вычеркнул защиту русского языка из Конституции
13:38Сделка есть, а лития – нет. Эксперты - о "сделке века" Трампа и Зеленского
13:26Украина попыталась обвинить РФ в ударе по жилому дому в Одессе
13:19Потомки нацистов во власти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июня
13:14За деньги или по любви? Михеев объяснил природу отношений Трампа с Израилем и Нетаньяху
13:02Сто лет назад. Забытая история о трех известных в России знаменитостях – атомщике, партизане и предателе
13:00ВКС России впервые нанесли удар корректируемыми авиабомбами по целям в Днепропетровске - видео
12:41Абитуриентам и студентам с освобожденных территорий доступны льготы и соцподдержка в РФ
Лента новостейМолния