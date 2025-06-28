https://ukraina.ru/20250628/potomki-natsistov-vo-vlasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-iyunya-1064400685.html

Потомки нацистов во власти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июня

Потомки нацистов во власти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июня - 28.06.2025 Украина.ру

Потомки нацистов во власти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала биографию главы MI6 Блейз Метревели и обратила внимания на пугающее совпадение. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-28T13:19

2025-06-28T13:19

2025-06-28T13:45

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вячеслав гладков

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мид

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова у себя в телеграм-канале прокомментировала данные о биографии новой главы MI6 Блейз Метревели. Так, она обратила внимание на то, что дед главы британской разведки Константин Добровольский был коллаборантом и участвовал в расправах над мирным населением."В Федеральном военном архиве Фрайбурга к этой информации добавили немаловажный контекст. Константин Добровольский – украинский коллаборационист и убийца, жестокий военный преступник, причастный к Холокосту. После начала войны он переметнулся к немцам и добровольно пошёл не просто в ряды вермахта, а в СС. Материалы архивов сохранили его признание: "Я лично принимал участие под Киевом в уничтожении евреев"", — указала Захарова.Она отметила, что ряд историков полагает, что дед Метревели "принимал участие в казнях евреев в урочище Бабий Яр, был одним из тех украинских "аскарисов" СС, которые раздевали донага еврейских женщин, детей и стариков, укладывали их один к одному (т.н. Sardinenpackung) и всаживали пули в затылки и лбы – и так два дня подряд, партия за партией"."При этом сам Добровольский уверял после войны, что в Бабьем Яру его не было – стандартное поведение для военных преступников, стремившихся избежать ответственности: якобы он покинул Киев за неделю до расстрела. Сложно поверить, что немцы бы отпустили такой ценный кадр накануне давно запланированной "акции"", — отметила Захарова.Она напомнила, что Добровольский после расправы в Киеве стал руководить расстрелами евреев в сёлах."В Сосинцах – 300 расстрелянных. В его документах – письма, заканчивающиеся нацистским приветствием "Heil Hitler!", и свидетельства очевидцев о том, что он поддерживал изнасилования евреек своими подчинёнными. За бесчеловечную жестокость его по обе стороны линии фронта стали называть "мясником"", — напомнила официальный представитель МИД РФ.Она также рассказала о последующей судьбе Добровольского и указала на комментарий МИД Великобритании."Блейз Метревели не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии. Родословная Блейз характеризуется конфликтами и разногласиями и, как и в случае со многими людьми с восточноевропейским происхождением, понята лишь частично", — гласил этот комментарий.Однако, подчеркнула, Захарова, вопрос не в том, скрывали ли от Метревели судьбу её предков."Вопрос не в этом. А в том, как Блейз Метревели относится к своим корням. Надо не за пресс-службу прятаться, а выйти и объясниться. Потому что тенденция очевидно неонацистская: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зарубишвили. Теперь к ним можно добавить и главу МИ-6 Блейз Метревели", — указала официальный представитель на пугающую тенденцию.Она подчеркнула, что "кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах "коллективного Запада" потомков нацистов".Обстрелы и налётыУтром 28 июня Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 19 БПЛА – над территорией Ростовской области, 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, по 1 БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее министерство проинформировало о новых отражённых атаках украинских дронов."С 08:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 5 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Курской области", — заявила пресс-служба Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 7 ударов, на ясиноватском — 1 удар, выпустив в общей сложности 18 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений, легковой автомобиль и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм. Также в ДНР неоднократно объявлялась ракетная опасность и опасность применения ударных дронов.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малокаховка — 4; Песчаное — 2; Софиевка — 3; Алёшки — 4; Каховка — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.Позднее, в 12:37 администрация Каховского муниципального округа сообщила об ударе ВСУ."Сегодня. Только что. Каховка. Укронацисты обстреляли санпарк КСК, район возле памятника Девушка в шинели. На данный момент информации о раненых или погибших нет", — отмечалось в публикации в телеграм-канале администрации.Утром 28 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский и селу Наумовка совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. От ударов дронов в посёлке Октябрьский загорелась кровля частного дома — пожарным расчётом возгорание ликвидировано. Повреждена надворная постройка на территории другого домовладения", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, село Долгое и хутор Леоновка подверглись атакам 5 беспилотников, один из которых подавлен. В селе Долгое повреждён частный дом, в хуторе Леоновка — легковой автомобиль."В Волоконовском районе посёлок Волоконовка, сёла Борисовка, Волчья Александровка и Коновалово атакованы 9 беспилотниками, один из которых подавлен. В селе Борисовка повреждены церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и инфраструктурный объект связи, в селе Волчья Александровка — частный дом. Сегодня утром в районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — отмечалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка и Новостроевка-Вторая выпущено 32 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников. В городе Грайвороне повреждён социальный объект.Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 86 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Красная Яруга повреждены 2 административных здания", — указывалось в сводке.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка и Муром атакованы 19 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены коммерческий объект, забор домовладения и одна единица спецтехники, в селе Вознесеновка — коммерческий объект.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".

https://ukraina.ru/20250628/igra-v-odni-vorota-zakonchilas-glavnoe-na-utro-28-iyunya-1064393118.html

https://ukraina.ru/20250627/gotovnost-k-peregovoram-v-stambule-tayna-predkov-glavy-britanskoy-razvedki-itogi-27-iyunya-1064385531.html

https://ukraina.ru/20250627/umerov-grozit-udarami-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-27-iyunya-1064370432.html

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хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, мария захарова, фридрих мерц, вооруженные силы украины, мид, mi6, киев, украина, россия