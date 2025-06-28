https://ukraina.ru/20250628/potomki-natsistov-vo-vlasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-iyunya-1064400685.html
Потомки нацистов во власти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июня
Потомки нацистов во власти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июня - 28.06.2025 Украина.ру
Потомки нацистов во власти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июня
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала биографию главы MI6 Блейз Метревели и обратила внимания на пугающее совпадение. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-06-28T13:19
2025-06-28T13:19
2025-06-28T13:45
хроники
эксклюзив
вячеслав гладков
мария захарова
фридрих мерц
вооруженные силы украины
мид
mi6
киев
украина
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова у себя в телеграм-канале прокомментировала данные о биографии новой главы MI6 Блейз Метревели. Так, она обратила внимание на то, что дед главы британской разведки Константин Добровольский был коллаборантом и участвовал в расправах над мирным населением."В Федеральном военном архиве Фрайбурга к этой информации добавили немаловажный контекст. Константин Добровольский – украинский коллаборационист и убийца, жестокий военный преступник, причастный к Холокосту. После начала войны он переметнулся к немцам и добровольно пошёл не просто в ряды вермахта, а в СС. Материалы архивов сохранили его признание: "Я лично принимал участие под Киевом в уничтожении евреев"", — указала Захарова.Она отметила, что ряд историков полагает, что дед Метревели "принимал участие в казнях евреев в урочище Бабий Яр, был одним из тех украинских "аскарисов" СС, которые раздевали донага еврейских женщин, детей и стариков, укладывали их один к одному (т.н. Sardinenpackung) и всаживали пули в затылки и лбы – и так два дня подряд, партия за партией"."При этом сам Добровольский уверял после войны, что в Бабьем Яру его не было – стандартное поведение для военных преступников, стремившихся избежать ответственности: якобы он покинул Киев за неделю до расстрела. Сложно поверить, что немцы бы отпустили такой ценный кадр накануне давно запланированной "акции"", — отметила Захарова.Она напомнила, что Добровольский после расправы в Киеве стал руководить расстрелами евреев в сёлах."В Сосинцах – 300 расстрелянных. В его документах – письма, заканчивающиеся нацистским приветствием "Heil Hitler!", и свидетельства очевидцев о том, что он поддерживал изнасилования евреек своими подчинёнными. За бесчеловечную жестокость его по обе стороны линии фронта стали называть "мясником"", — напомнила официальный представитель МИД РФ.Она также рассказала о последующей судьбе Добровольского и указала на комментарий МИД Великобритании."Блейз Метревели не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии. Родословная Блейз характеризуется конфликтами и разногласиями и, как и в случае со многими людьми с восточноевропейским происхождением, понята лишь частично", — гласил этот комментарий.Однако, подчеркнула, Захарова, вопрос не в том, скрывали ли от Метревели судьбу её предков."Вопрос не в этом. А в том, как Блейз Метревели относится к своим корням. Надо не за пресс-службу прятаться, а выйти и объясниться. Потому что тенденция очевидно неонацистская: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зарубишвили. Теперь к ним можно добавить и главу МИ-6 Блейз Метревели", — указала официальный представитель на пугающую тенденцию.Она подчеркнула, что "кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах "коллективного Запада" потомков нацистов".Обстрелы и налётыУтром 28 июня Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 19 БПЛА – над территорией Ростовской области, 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, по 1 БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее министерство проинформировало о новых отражённых атаках украинских дронов."С 08:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 5 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Курской области", — заявила пресс-служба Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 7 ударов, на ясиноватском — 1 удар, выпустив в общей сложности 18 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений, легковой автомобиль и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм. Также в ДНР неоднократно объявлялась ракетная опасность и опасность применения ударных дронов.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малокаховка — 4; Песчаное — 2; Софиевка — 3; Алёшки — 4; Каховка — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.Позднее, в 12:37 администрация Каховского муниципального округа сообщила об ударе ВСУ."Сегодня. Только что. Каховка. Укронацисты обстреляли санпарк КСК, район возле памятника Девушка в шинели. На данный момент информации о раненых или погибших нет", — отмечалось в публикации в телеграм-канале администрации.Утром 28 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский и селу Наумовка совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. От ударов дронов в посёлке Октябрьский загорелась кровля частного дома — пожарным расчётом возгорание ликвидировано. Повреждена надворная постройка на территории другого домовладения", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, село Долгое и хутор Леоновка подверглись атакам 5 беспилотников, один из которых подавлен. В селе Долгое повреждён частный дом, в хуторе Леоновка — легковой автомобиль."В Волоконовском районе посёлок Волоконовка, сёла Борисовка, Волчья Александровка и Коновалово атакованы 9 беспилотниками, один из которых подавлен. В селе Борисовка повреждены церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и инфраструктурный объект связи, в селе Волчья Александровка — частный дом. Сегодня утром в районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — отмечалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка и Новостроевка-Вторая выпущено 32 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников. В городе Грайвороне повреждён социальный объект.Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 86 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Красная Яруга повреждены 2 административных здания", — указывалось в сводке.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка и Муром атакованы 19 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены коммерческий объект, забор домовладения и одна единица спецтехники, в селе Вознесеновка — коммерческий объект.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".
https://ukraina.ru/20250628/igra-v-odni-vorota-zakonchilas-glavnoe-na-utro-28-iyunya-1064393118.html
https://ukraina.ru/20250627/gotovnost-k-peregovoram-v-stambule-tayna-predkov-glavy-britanskoy-razvedki-itogi-27-iyunya-1064385531.html
https://ukraina.ru/20250627/umerov-grozit-udarami-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-27-iyunya-1064370432.html
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хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, мария захарова, фридрих мерц, вооруженные силы украины, мид, mi6, киев, украина, россия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
у себя в телеграм-канале прокомментировала
данные о биографии новой главы MI6 Блейз Метревели. Так, она обратила внимание на то, что дед главы британской разведки Константин Добровольский
был коллаборантом и участвовал в расправах над мирным населением.
"В Федеральном военном архиве Фрайбурга к этой информации добавили немаловажный контекст. Константин Добровольский – украинский коллаборационист и убийца, жестокий военный преступник, причастный к Холокосту. После начала войны он переметнулся к немцам и добровольно пошёл не просто в ряды вермахта, а в СС. Материалы архивов сохранили его признание: "Я лично принимал участие под Киевом в уничтожении евреев"", — указала Захарова.
Она отметила, что ряд историков полагает, что дед Метревели "принимал участие в казнях евреев в урочище Бабий Яр, был одним из тех украинских "аскарисов" СС, которые раздевали донага еврейских женщин, детей и стариков, укладывали их один к одному (т.н. Sardinenpackung) и всаживали пули в затылки и лбы – и так два дня подряд, партия за партией".
"При этом сам Добровольский уверял после войны, что в Бабьем Яру его не было – стандартное поведение для военных преступников, стремившихся избежать ответственности: якобы он покинул Киев за неделю до расстрела. Сложно поверить, что немцы бы отпустили такой ценный кадр накануне давно запланированной "акции"", — отметила Захарова.
Она напомнила, что Добровольский после расправы в Киеве стал руководить расстрелами евреев в сёлах.
"В Сосинцах – 300 расстрелянных. В его документах – письма, заканчивающиеся нацистским приветствием "Heil Hitler!", и свидетельства очевидцев о том, что он поддерживал изнасилования евреек своими подчинёнными. За бесчеловечную жестокость его по обе стороны линии фронта стали называть "мясником"", — напомнила официальный представитель МИД РФ.
Она также рассказала о последующей судьбе Добровольского и указала на комментарий МИД Великобритании.
"Блейз Метревели не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии. Родословная Блейз характеризуется конфликтами и разногласиями и, как и в случае со многими людьми с восточноевропейским происхождением, понята лишь частично", — гласил этот комментарий.
Однако, подчеркнула, Захарова, вопрос не в том, скрывали ли от Метревели судьбу её предков.
"Вопрос не в этом. А в том, как Блейз Метревели относится к своим корням. Надо не за пресс-службу прятаться, а выйти и объясниться. Потому что тенденция очевидно неонацистская: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зарубишвили. Теперь к ним можно добавить и главу МИ-6 Блейз Метревели", — указала официальный представитель на пугающую тенденцию.
Она подчеркнула, что "кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах "коллективного Запада" потомков нацистов".
Утром 28 июня Минобороны России рассказало
об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 19 БПЛА – над территорией Ростовской области, 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, по 1 БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее министерство проинформировало
о новых отражённых атаках украинских дронов.
"С 08:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 5 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Курской области", — заявила пресс-служба Минобороны РФ.
Как сообщило
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России.
На горловском направлении ВСУ совершили 7 ударов, на ясиноватском — 1 удар, выпустив в общей сложности 18 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений, легковой автомобиль и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм. Также в ДНР неоднократно объявлялась ракетная опасность и опасность применения ударных дронов.
По информации
канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малокаховка — 4; Песчаное — 2; Софиевка — 3; Алёшки — 4; Каховка — 7", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.
Позднее, в 12:37 администрация Каховского муниципального округа сообщила
об ударе ВСУ.
"Сегодня. Только что. Каховка. Укронацисты обстреляли санпарк КСК, район возле памятника Девушка в шинели. На данный момент информации о раненых или погибших нет", — отмечалось в публикации в телеграм-канале администрации.
Утром 28 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку
ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе по посёлку Октябрьский и селу Наумовка совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. От ударов дронов в посёлке Октябрьский загорелась кровля частного дома — пожарным расчётом возгорание ликвидировано. Повреждена надворная постройка на территории другого домовладения", — писал Гладков.
В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, село Долгое и хутор Леоновка подверглись атакам 5 беспилотников, один из которых подавлен. В селе Долгое повреждён частный дом, в хуторе Леоновка — легковой автомобиль.
"В Волоконовском районе посёлок Волоконовка, сёла Борисовка, Волчья Александровка и Коновалово атакованы 9 беспилотниками, один из которых подавлен. В селе Борисовка повреждены церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и инфраструктурный объект связи, в селе Волчья Александровка — частный дом. Сегодня утром в районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — отмечалось в сводке.
В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка и Новостроевка-Вторая выпущено 32 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников. В городе Грайвороне повреждён социальный объект.
Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.
"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 86 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Красная Яруга повреждены 2 административных здания", — указывалось в сводке.
В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка и Муром атакованы 19 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены коммерческий объект, забор домовладения и одна единица спецтехники, в селе Вознесеновка — коммерческий объект.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.