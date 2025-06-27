https://ukraina.ru/20250627/vs-rossii-peremalyvayut-elitnye-chasti-vsu-pod-sumami-polkovnik-alekhin-raskryl-detali-nastupleniya-1064387022.html

ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления

ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления - 27.06.2025 Украина.ру

ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления

Подразделения группировки "Север" ВС РФ продолжают уверенное продвижение в лесных массивах Сумской области, преодолевая ожесточённое сопротивление ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-06-27T22:45

2025-06-27T22:45

2025-06-27T22:45

новости

сумы

россия

сумская область

сво

дзен новости сво

спецоперация

купянское направление

купянск

покровск/красноармейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064264945_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_693779cf9b346fac23d0f43fa8a53e99.jpg

Особенно напряжённые бои развернулись в районах Алексеевки и Юнаковки, где противник бросил в бой элитные подразделения, рассказал эксперт.По его словам, украинское командование вынуждено экстренно перебрасывать подкрепления с других участков фронта, включая Купянское и Покровское (Красноармейское) направления.Особенно тяжёлые потери понёс 1-й батальон 33-го штурмового полка ВСУ, который был переброшен под Сумы. "Переброшенный накануне батальон уже понес существенные потери в районе Андреевки", - констатировал Алехин. Российские войска эффективно используют тяжёлое вооружение, включая авиабомбы ФАБ-1500 М-54 с УМПК, которые позволяют уничтожать укреплённые позиции противника на значительном удалении.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале: "Руслан "Арс" Кильба: При штурме Авдеевки нам помог товарищ Ким Чен Ын, поставив миллион снарядов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/1064386476.html

сумы

россия

сумская область

купянское направление

купянск

покровск/красноармейск

юнаковка

наступление на сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумы, россия, сумская область, сво, дзен новости сво, спецоперация, купянское направление, купянск, покровск/красноармейск, авиабомбы, бпла, дроны, юнаковка, главные новости, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф