https://ukraina.ru/20250627/vs-rossii-peremalyvayut-elitnye-chasti-vsu-pod-sumami-polkovnik-alekhin-raskryl-detali-nastupleniya-1064387022.html
ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления
ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления - 27.06.2025 Украина.ру
ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления
Подразделения группировки "Север" ВС РФ продолжают уверенное продвижение в лесных массивах Сумской области, преодолевая ожесточённое сопротивление ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-06-27T22:45
2025-06-27T22:45
2025-06-27T22:45
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Особенно напряжённые бои развернулись в районах Алексеевки и Юнаковки, где противник бросил в бой элитные подразделения, рассказал эксперт.По его словам, украинское командование вынуждено экстренно перебрасывать подкрепления с других участков фронта, включая Купянское и Покровское (Красноармейское) направления.Особенно тяжёлые потери понёс 1-й батальон 33-го штурмового полка ВСУ, который был переброшен под Сумы. "Переброшенный накануне батальон уже понес существенные потери в районе Андреевки", - констатировал Алехин. Российские войска эффективно используют тяжёлое вооружение, включая авиабомбы ФАБ-1500 М-54 с УМПК, которые позволяют уничтожать укреплённые позиции противника на значительном удалении.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале: "Руслан "Арс" Кильба: При штурме Авдеевки нам помог товарищ Ким Чен Ын, поставив миллион снарядов" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250627/1064386476.html
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ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления
Подразделения группировки "Север" ВС РФ продолжают уверенное продвижение в лесных массивах Сумской области, преодолевая ожесточённое сопротивление ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин