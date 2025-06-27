ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления - 27.06.2025 Украина.ру
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ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления
ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления - 27.06.2025 Украина.ру
ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления
Подразделения группировки "Север" ВС РФ продолжают уверенное продвижение в лесных массивах Сумской области, преодолевая ожесточённое сопротивление ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-06-27T22:45
2025-06-27T22:45
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Особенно напряжённые бои развернулись в районах Алексеевки и Юнаковки, где противник бросил в бой элитные подразделения, рассказал эксперт.По его словам, украинское командование вынуждено экстренно перебрасывать подкрепления с других участков фронта, включая Купянское и Покровское (Красноармейское) направления.Особенно тяжёлые потери понёс 1-й батальон 33-го штурмового полка ВСУ, который был переброшен под Сумы. "Переброшенный накануне батальон уже понес существенные потери в районе Андреевки", - констатировал Алехин. Российские войска эффективно используют тяжёлое вооружение, включая авиабомбы ФАБ-1500 М-54 с УМПК, которые позволяют уничтожать укреплённые позиции противника на значительном удалении.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале: "Руслан "Арс" Кильба: При штурме Авдеевки нам помог товарищ Ким Чен Ын, поставив миллион снарядов" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250627/1064386476.html
сумы
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сумская область
купянское направление
купянск
покровск/красноармейск
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новости, сумы, россия, сумская область, сво, дзен новости сво, спецоперация, купянское направление, купянск, покровск/красноармейск, авиабомбы, бпла, дроны, юнаковка, главные новости, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф
Новости, Сумы, Россия, Сумская область, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, Купянское направление, Купянск, Покровск/Красноармейск, авиабомбы, БПЛА, дроны, Юнаковка, Главные новости, наступление, наступление на Сумы, наступление ВС РФ

ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления

22:45 27.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ Мста-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения группировки "Север" ВС РФ продолжают уверенное продвижение в лесных массивах Сумской области, преодолевая ожесточённое сопротивление ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Особенно напряжённые бои развернулись в районах Алексеевки и Юнаковки, где противник бросил в бой элитные подразделения, рассказал эксперт.

"Противник, сконцентрировав на этом направлении значительные силы, в том числе лучшие мобильные группы "Птах Мадьяра" и спецназа ГУР "Химера", пытается остановить продвижение российской армии", - отметил Алехин.

По его словам, украинское командование вынуждено экстренно перебрасывать подкрепления с других участков фронта, включая Купянское и Покровское (Красноармейское) направления.
Особенно тяжёлые потери понёс 1-й батальон 33-го штурмового полка ВСУ, который был переброшен под Сумы. "Переброшенный накануне батальон уже понес существенные потери в районе Андреевки", - констатировал Алехин.
Российские войска эффективно используют тяжёлое вооружение, включая авиабомбы ФАБ-1500 М-54 с УМПК, которые позволяют уничтожать укреплённые позиции противника на значительном удалении.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале: "Руслан "Арс" Кильба: При штурме Авдеевки нам помог товарищ Ким Чен Ын, поставив миллион снарядов" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
18:29
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за ИскруЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру
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