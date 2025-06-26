https://ukraina.ru/20250626/1064331405.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами - 26.06.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-06-26T16:48

2025-06-26T16:48

2025-06-26T16:48

эксклюзив

сумская область

юнаковка

сумы

геннадий алехин

александр сырский

вооруженные силы украины

вкс

дроны

авиабомбы

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Подразделения морской пехоты и мотострелки из состава группировки войск "Север" продолжают продвижение в лесных массивах Сумской области.В районе Алексеевки и Юнаковки идут тяжелейшие встречные бои. Противник, сконцентрировав на этом направлении значительные силы, в том числе лучшие мобильные группы "птах Мадьяра" и спецназа ГУР "Химера", пытается остановить продвижение российской армии.Более того, украинское командование вынуждено в срочном порядке перебрасывать дополнительные силы и средства под Сумы. По сведениям нашей разведки, зафиксировано движение техники и вооружения подразделений с Купянского, Константиновского и Покровского направлений. К примеру, 1-й батальон 33-го штурмового полка ВСУ, переброшенный накануне, уже понес существенные потери в районе Андреевки.ВКС РФ активно используют тяжелые бомбы ФАБ-1500 М-54 с УМПК. Эти боеприпасы позволяют уничтожать опорные пункты противника на дистанциях 50–60 км. Наши операторы БПЛА применяют ударные дроны на оптоволокне. Оптоволоконный кабель позволяет дронам работать в тактическом радиусе, несмотря на снижение маневренности. Катушка массой 200–300 граммов обеспечивает несколько километров связи, что достаточно для выполнения большинства задач оперативно-тактического уровня.Отмечу также, что Сырский ввел в бой американские "Абрамсы", один из которых уже красочно уничтожен "Ланцетом" в районе поселка Краснополье Сумской области. По данным "Северного ветра", за сутки подразделения ВСУ предприняли 15 безуспешных контратак, в том числе в районах Кондратовки, Алексеевки, Новониколаевки и Яблоновки. Очередной накат штурмовиков противника в Юнаковке, также закончился плачевно для ВСУ. Уничтожив плотным огнем контратакующих, наши бойцы на плечах захватили несколько опорных пунктов в окрестностях села.Стало известно, что днями ранее при попытке прорваться в Юнаковку исчез с концами весь 3-й взвод 3-й роты 156-й "британской" отдельной механизированной бригады, которая прошла двухмесячную подготовку под Лондоном. Родственники погибших рассказывают, что не вернулся никто.При этом противник усилил диверсионную деятельность. На границе Курской и Сумской областей задержаны несколько возрастных бойцов из теробороны ВСУ, которые выдавали себя за пенсионеров, которые якобы "застряли в приграничье". Один из них рассказал сказку под названием "приехал на свадьбу". Другой уверяет, что "решил дезертировать и пройти до дома пешком 700 км, но ошибся стороной и почти оказался в России".Есть оперативная информация, что ГУР или СБУ пытаются заслать в Курскую область свой "Бранденбург-800". Как поясняют наши бойцы, под видом гражданских предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты.Враг не прекращает попытки прорывов в сторону Теткино (Курская область). В результате нашего огневого поражения две мобильные группы уничтожены. Ближе к вечеру штурмовики 47-й механизированной бригады пытались прорваться в наш приграничный поселок Новый Путь. Ударами FPV-дронов и барражирующих боеприпасов уничтожены пункты управления БПЛА и пикапы ВСУ в окрестностях населенных пунктов Путивль и Ровное. Всего там за сутки уничтожено семь единиц вражеской техники.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250625/1064282096.html

сумская область

юнаковка

сумы

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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