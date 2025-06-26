Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами - 26.06.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами - 26.06.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-06-26T16:48
2025-06-26T16:48
эксклюзив
сумская область
юнаковка
сумы
геннадий алехин
александр сырский
вооруженные силы украины
вкс
дроны
авиабомбы
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Подразделения морской пехоты и мотострелки из состава группировки войск "Север" продолжают продвижение в лесных массивах Сумской области.В районе Алексеевки и Юнаковки идут тяжелейшие встречные бои. Противник, сконцентрировав на этом направлении значительные силы, в том числе лучшие мобильные группы "птах Мадьяра" и спецназа ГУР "Химера", пытается остановить продвижение российской армии.Более того, украинское командование вынуждено в срочном порядке перебрасывать дополнительные силы и средства под Сумы. По сведениям нашей разведки, зафиксировано движение техники и вооружения подразделений с Купянского, Константиновского и Покровского направлений. К примеру, 1-й батальон 33-го штурмового полка ВСУ, переброшенный накануне, уже понес существенные потери в районе Андреевки.ВКС РФ активно используют тяжелые бомбы ФАБ-1500 М-54 с УМПК. Эти боеприпасы позволяют уничтожать опорные пункты противника на дистанциях 50–60 км. Наши операторы БПЛА применяют ударные дроны на оптоволокне. Оптоволоконный кабель позволяет дронам работать в тактическом радиусе, несмотря на снижение маневренности. Катушка массой 200–300 граммов обеспечивает несколько километров связи, что достаточно для выполнения большинства задач оперативно-тактического уровня.Отмечу также, что Сырский ввел в бой американские "Абрамсы", один из которых уже красочно уничтожен "Ланцетом" в районе поселка Краснополье Сумской области. По данным "Северного ветра", за сутки подразделения ВСУ предприняли 15 безуспешных контратак, в том числе в районах Кондратовки, Алексеевки, Новониколаевки и Яблоновки. Очередной накат штурмовиков противника в Юнаковке, также закончился плачевно для ВСУ. Уничтожив плотным огнем контратакующих, наши бойцы на плечах захватили несколько опорных пунктов в окрестностях села.Стало известно, что днями ранее при попытке прорваться в Юнаковку исчез с концами весь 3-й взвод 3-й роты 156-й "британской" отдельной механизированной бригады, которая прошла двухмесячную подготовку под Лондоном. Родственники погибших рассказывают, что не вернулся никто.При этом противник усилил диверсионную деятельность. На границе Курской и Сумской областей задержаны несколько возрастных бойцов из теробороны ВСУ, которые выдавали себя за пенсионеров, которые якобы "застряли в приграничье". Один из них рассказал сказку под названием "приехал на свадьбу". Другой уверяет, что "решил дезертировать и пройти до дома пешком 700 км, но ошибся стороной и почти оказался в России".Есть оперативная информация, что ГУР или СБУ пытаются заслать в Курскую область свой "Бранденбург-800". Как поясняют наши бойцы, под видом гражданских предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты.Враг не прекращает попытки прорывов в сторону Теткино (Курская область). В результате нашего огневого поражения две мобильные группы уничтожены. Ближе к вечеру штурмовики 47-й механизированной бригады пытались прорваться в наш приграничный поселок Новый Путь. Ударами FPV-дронов и барражирующих боеприпасов уничтожены пункты управления БПЛА и пикапы ВСУ в окрестностях населенных пунктов Путивль и Ровное. Всего там за сутки уничтожено семь единиц вражеской техники.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250625/1064282096.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, сумская область, юнаковка, сумы, геннадий алехин, александр сырский, вооруженные силы украины, вкс, дроны, авиабомбы, курская область, диверсанты, спецоперация
Эксклюзив, Сумская область, Юнаковка, Сумы, Геннадий Алехин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВКС, дроны, авиабомбы, Курская область, диверсанты, Спецоперация

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами

16:48 26.06.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подразделения морской пехоты и мотострелки из состава группировки войск "Север" продолжают продвижение в лесных массивах Сумской области.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В районе Алексеевки и Юнаковки идут тяжелейшие встречные бои. Противник, сконцентрировав на этом направлении значительные силы, в том числе лучшие мобильные группы "птах Мадьяра" и спецназа ГУР "Химера", пытается остановить продвижение российской армии.
Более того, украинское командование вынуждено в срочном порядке перебрасывать дополнительные силы и средства под Сумы. По сведениям нашей разведки, зафиксировано движение техники и вооружения подразделений с Купянского, Константиновского и Покровского направлений. К примеру, 1-й батальон 33-го штурмового полка ВСУ, переброшенный накануне, уже понес существенные потери в районе Андреевки.
ВКС РФ активно используют тяжелые бомбы ФАБ-1500 М-54 с УМПК. Эти боеприпасы позволяют уничтожать опорные пункты противника на дистанциях 50–60 км. Наши операторы БПЛА применяют ударные дроны на оптоволокне. Оптоволоконный кабель позволяет дронам работать в тактическом радиусе, несмотря на снижение маневренности. Катушка массой 200–300 граммов обеспечивает несколько километров связи, что достаточно для выполнения большинства задач оперативно-тактического уровня.
Отмечу также, что Сырский ввел в бой американские "Абрамсы", один из которых уже красочно уничтожен "Ланцетом" в районе поселка Краснополье Сумской области. По данным "Северного ветра", за сутки подразделения ВСУ предприняли 15 безуспешных контратак, в том числе в районах Кондратовки, Алексеевки, Новониколаевки и Яблоновки. Очередной накат штурмовиков противника в Юнаковке, также закончился плачевно для ВСУ. Уничтожив плотным огнем контратакующих, наши бойцы на плечах захватили несколько опорных пунктов в окрестностях села.
Стало известно, что днями ранее при попытке прорваться в Юнаковку исчез с концами весь 3-й взвод 3-й роты 156-й "британской" отдельной механизированной бригады, которая прошла двухмесячную подготовку под Лондоном. Родственники погибших рассказывают, что не вернулся никто.
При этом противник усилил диверсионную деятельность. На границе Курской и Сумской областей задержаны несколько возрастных бойцов из теробороны ВСУ, которые выдавали себя за пенсионеров, которые якобы "застряли в приграничье". Один из них рассказал сказку под названием "приехал на свадьбу". Другой уверяет, что "решил дезертировать и пройти до дома пешком 700 км, но ошибся стороной и почти оказался в России".
Есть оперативная информация, что ГУР или СБУ пытаются заслать в Курскую область свой "Бранденбург-800". Как поясняют наши бойцы, под видом гражданских предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты.
Враг не прекращает попытки прорывов в сторону Теткино (Курская область). В результате нашего огневого поражения две мобильные группы уничтожены. Ближе к вечеру штурмовики 47-й механизированной бригады пытались прорваться в наш приграничный поселок Новый Путь. Ударами FPV-дронов и барражирующих боеприпасов уничтожены пункты управления БПЛА и пикапы ВСУ в окрестностях населенных пунктов Путивль и Ровное. Всего там за сутки уничтожено семь единиц вражеской техники.
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Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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