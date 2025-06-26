Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подразделения морской пехоты и мотострелки из состава группировки войск "Север" продолжают продвижение в лесных массивах Сумской области.
В районе Алексеевки и Юнаковки идут тяжелейшие встречные бои. Противник, сконцентрировав на этом направлении значительные силы, в том числе лучшие мобильные группы "птах Мадьяра" и спецназа ГУР "Химера", пытается остановить продвижение российской армии.
Более того, украинское командование вынуждено в срочном порядке перебрасывать дополнительные силы и средства под Сумы. По сведениям нашей разведки, зафиксировано движение техники и вооружения подразделений с Купянского, Константиновского и Покровского направлений. К примеру, 1-й батальон 33-го штурмового полка ВСУ, переброшенный накануне, уже понес существенные потери в районе Андреевки.
ВКС РФ активно используют тяжелые бомбы ФАБ-1500 М-54 с УМПК. Эти боеприпасы позволяют уничтожать опорные пункты противника на дистанциях 50–60 км. Наши операторы БПЛА применяют ударные дроны на оптоволокне. Оптоволоконный кабель позволяет дронам работать в тактическом радиусе, несмотря на снижение маневренности. Катушка массой 200–300 граммов обеспечивает несколько километров связи, что достаточно для выполнения большинства задач оперативно-тактического уровня.
Отмечу также, что Сырский ввел в бой американские "Абрамсы", один из которых уже красочно уничтожен "Ланцетом" в районе поселка Краснополье Сумской области. По данным "Северного ветра", за сутки подразделения ВСУ предприняли 15 безуспешных контратак, в том числе в районах Кондратовки, Алексеевки, Новониколаевки и Яблоновки. Очередной накат штурмовиков противника в Юнаковке, также закончился плачевно для ВСУ. Уничтожив плотным огнем контратакующих, наши бойцы на плечах захватили несколько опорных пунктов в окрестностях села.
Стало известно, что днями ранее при попытке прорваться в Юнаковку исчез с концами весь 3-й взвод 3-й роты 156-й "британской" отдельной механизированной бригады, которая прошла двухмесячную подготовку под Лондоном. Родственники погибших рассказывают, что не вернулся никто.
При этом противник усилил диверсионную деятельность. На границе Курской и Сумской областей задержаны несколько возрастных бойцов из теробороны ВСУ, которые выдавали себя за пенсионеров, которые якобы "застряли в приграничье". Один из них рассказал сказку под названием "приехал на свадьбу". Другой уверяет, что "решил дезертировать и пройти до дома пешком 700 км, но ошибся стороной и почти оказался в России".
Есть оперативная информация, что ГУР или СБУ пытаются заслать в Курскую область свой "Бранденбург-800". Как поясняют наши бойцы, под видом гражданских предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты.
Враг не прекращает попытки прорывов в сторону Теткино (Курская область). В результате нашего огневого поражения две мобильные группы уничтожены. Ближе к вечеру штурмовики 47-й механизированной бригады пытались прорваться в наш приграничный поселок Новый Путь. Ударами FPV-дронов и барражирующих боеприпасов уничтожены пункты управления БПЛА и пикапы ВСУ в окрестностях населенных пунктов Путивль и Ровное. Всего там за сутки уничтожено семь единиц вражеской техники.
Вчера, 16:48Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на