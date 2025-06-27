"Война не везде": The Guardian сообщил, что Британия массово отказывать украинцам в убежище - 27.06.2025 Украина.ру
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"Война не везде": The Guardian сообщил, что Британия массово отказывать украинцам в убежище
"Война не везде": The Guardian сообщил, что Британия массово отказывать украинцам в убежище - 27.06.2025 Украина.ру
"Война не везде": The Guardian сообщил, что Британия массово отказывать украинцам в убежище
Британские власти всё чаще отказывают украинцам в предоставлении убежища, аргументируя это тем, что "не все регионы Украины охвачены боевыми действиями" и беженцы могут переселиться в "безопасные" области. Об этом сообщило издание The Guardian
2025-06-27T11:38
2025-06-27T11:57
новости
украина
швейцария
британия
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Пару дней назад стало известно, что Швейцария будет принимать украинских беженцев, но при одном условии: они должны быть жителями только из тех регионов, где идет война. Журналисты местной телерадиокомпании SRF отметили, что Федеральный совет страны в ближайшее время примет решение по ограничению приема беженцев с Украины, так как в декабре это рекомендовал сделать парламент.В материале издания также уточнялось, что Швейцария примет норвежскую классификацию, по которой безопасными считаются запад и районы в центре Украины. При этом Киев входит в число опасных зон, также, как Одесса, Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Харьков, Чернигов и Сумы.Сразу после начала СВО Европа с распростертыми объятиями приминала украинских беженцев, порой предлагая условия лучше, чем для собственных граждан. Однако последний год, когда на Западе поняли, с кем столкнулись, ЕС начал искать способы, как заставить украинцев вернуться на Украину.Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины и статье автора издания Украина.ру Олега Хавича Украинцы в Польше: минус беженцы, плюс преступники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, швейцария, британия, олег хавич, the guardian, ес, украина.ру, беженцы
Новости, Украина, Швейцария, Британия, Олег Хавич, The Guardian, ЕС, Украина.ру, беженцы

"Война не везде": The Guardian сообщил, что Британия массово отказывать украинцам в убежище

11:38 27.06.2025 (обновлено: 11:57 27.06.2025)
 
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Британские власти всё чаще отказывают украинцам в предоставлении убежища, аргументируя это тем, что "не все регионы Украины охвачены боевыми действиями" и беженцы могут переселиться в "безопасные" области. Об этом сообщило издание The Guardian
Пару дней назад стало известно, что Швейцария будет принимать украинских беженцев, но при одном условии: они должны быть жителями только из тех регионов, где идет война. Журналисты местной телерадиокомпании SRF отметили, что Федеральный совет страны в ближайшее время примет решение по ограничению приема беженцев с Украины, так как в декабре это рекомендовал сделать парламент.
В материале издания также уточнялось, что Швейцария примет норвежскую классификацию, по которой безопасными считаются запад и районы в центре Украины. При этом Киев входит в число опасных зон, также, как Одесса, Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Харьков, Чернигов и Сумы.
Сразу после начала СВО Европа с распростертыми объятиями приминала украинских беженцев, порой предлагая условия лучше, чем для собственных граждан. Однако последний год, когда на Западе поняли, с кем столкнулись, ЕС начал искать способы, как заставить украинцев вернуться на Украину.
1 ноября 2024, 12:31
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Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины и статье автора издания Украина.ру Олега Хавича Украинцы в Польше: минус беженцы, плюс преступники.
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