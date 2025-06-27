https://ukraina.ru/20250627/voyna-ne-vezde-the-guardian-soobschil-chto-britaniya-massovo-otkazyvat-ukraintsam-v-ubezhische-1064362857.html

"Война не везде": The Guardian сообщил, что Британия массово отказывать украинцам в убежище

"Война не везде": The Guardian сообщил, что Британия массово отказывать украинцам в убежище - 27.06.2025 Украина.ру

"Война не везде": The Guardian сообщил, что Британия массово отказывать украинцам в убежище

Британские власти всё чаще отказывают украинцам в предоставлении убежища, аргументируя это тем, что "не все регионы Украины охвачены боевыми действиями" и беженцы могут переселиться в "безопасные" области. Об этом сообщило издание The Guardian

2025-06-27T11:38

2025-06-27T11:38

2025-06-27T11:57

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Пару дней назад стало известно, что Швейцария будет принимать украинских беженцев, но при одном условии: они должны быть жителями только из тех регионов, где идет война. Журналисты местной телерадиокомпании SRF отметили, что Федеральный совет страны в ближайшее время примет решение по ограничению приема беженцев с Украины, так как в декабре это рекомендовал сделать парламент.В материале издания также уточнялось, что Швейцария примет норвежскую классификацию, по которой безопасными считаются запад и районы в центре Украины. При этом Киев входит в число опасных зон, также, как Одесса, Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Харьков, Чернигов и Сумы.Сразу после начала СВО Европа с распростертыми объятиями приминала украинских беженцев, порой предлагая условия лучше, чем для собственных граждан. Однако последний год, когда на Западе поняли, с кем столкнулись, ЕС начал искать способы, как заставить украинцев вернуться на Украину.Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины и статье автора издания Украина.ру Олега Хавича Украинцы в Польше: минус беженцы, плюс преступники.

https://ukraina.ru/20241101/1058545248.html

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новости, украина, швейцария, британия, олег хавич, the guardian, ес, украина.ру, беженцы