"Война не везде": The Guardian сообщил, что Британия массово отказывать украинцам в убежище
11:38 27.06.2025 (обновлено: 11:57 27.06.2025)
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Британские власти всё чаще отказывают украинцам в предоставлении убежища, аргументируя это тем, что "не все регионы Украины охвачены боевыми действиями" и беженцы могут переселиться в "безопасные" области. Об этом сообщило издание The Guardian
Пару дней назад стало известно, что Швейцария будет принимать украинских беженцев, но при одном условии: они должны быть жителями только из тех регионов, где идет война. Журналисты местной телерадиокомпании SRF отметили, что Федеральный совет страны в ближайшее время примет решение по ограничению приема беженцев с Украины, так как в декабре это рекомендовал сделать парламент.
В материале издания также уточнялось, что Швейцария примет норвежскую классификацию, по которой безопасными считаются запад и районы в центре Украины. При этом Киев входит в число опасных зон, также, как Одесса, Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Харьков, Чернигов и Сумы.
Сразу после начала СВО Европа с распростертыми объятиями приминала украинских беженцев, порой предлагая условия лучше, чем для собственных граждан. Однако последний год, когда на Западе поняли, с кем столкнулись, ЕС начал искать способы, как заставить украинцев вернуться на Украину.
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