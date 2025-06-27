"ПВО Украины теперь бессильна": обозреватель "Царьграда" рассказал про прорыв "Гераней"
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
Российские ударные беспилотники "Герань" значительно повысили свою эффективность благодаря комплексу технических и тактических усовершенствований. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
Эксперт выделил три ключевых фактора, позволивших снизить процент перехватов с 90% до 40%. Во-первых, увеличение рабочей высоты до 3 км сделало дроны менее уязвимыми для мобильных огневых групп.
Во-вторых, переход к массированному применению группами по 16 БПЛА значительно осложнил работу украинской ПВО. В-третьих, появление реактивных модификаций открыло новые возможности для преодоления вражеской обороны.
"Если раньше Украина отчитывалась, что они сбивали 90% выпущенных беспилотников, то теперь — только о 40%. "Гераньки" стали высоко летать (до 3 километров), и эффективность вражеских мобильных огневых групп с крупнокалиберными пулеметами резко упала", — констатировал обозреватель.
Шлепченко также рассказал про расширение производственных мощностей в Елабуге, где в конце 2024 года были построены новые корпуса. Это позволяет наращивать выпуск современных модификаций дронов, сохраняя технологическое превосходство.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в материале "Геннадий Алехин: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость" на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:04"Военная хроника": "Герани" эволюционируют. На Украине уже испугалисьВС РФ пошагово реализуют концепцию ликвидации ближнего тыла как зоны относительной безопасности для ВСУ. Фактически, Россия нашла точку технологического превосходства за счет масштабируемой и дешевой угрозы в виде модернизированных дронов "Герань", которую противник не может системно купировать. Об этом написала "Военная хроника"
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