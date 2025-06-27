https://ukraina.ru/20250627/pvo-ukrainy-teper-bessilna-obozrevatel-tsargrada-rasskazal-pro-proryv-geraney-1064336084.html

"ПВО Украины теперь бессильна": обозреватель "Царьграда" рассказал про прорыв "Гераней"

"ПВО Украины теперь бессильна": обозреватель "Царьграда" рассказал про прорыв "Гераней" - 27.06.2025 Украина.ру

"ПВО Украины теперь бессильна": обозреватель "Царьграда" рассказал про прорыв "Гераней"

Российские ударные беспилотники "Герань" значительно повысили свою эффективность благодаря комплексу технических и тактических усовершенствований. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко

2025-06-27T05:45

2025-06-27T05:45

2025-06-27T05:45

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Эксперт выделил три ключевых фактора, позволивших снизить процент перехватов с 90% до 40%. Во-первых, увеличение рабочей высоты до 3 км сделало дроны менее уязвимыми для мобильных огневых групп. Во-вторых, переход к массированному применению группами по 16 БПЛА значительно осложнил работу украинской ПВО. В-третьих, появление реактивных модификаций открыло новые возможности для преодоления вражеской обороны."Если раньше Украина отчитывалась, что они сбивали 90% выпущенных беспилотников, то теперь — только о 40%. "Гераньки" стали высоко летать (до 3 километров), и эффективность вражеских мобильных огневых групп с крупнокалиберными пулеметами резко упала", — констатировал обозреватель.Шлепченко также рассказал про расширение производственных мощностей в Елабуге, где в конце 2024 года были построены новые корпуса. Это позволяет наращивать выпуск современных модификаций дронов, сохраняя технологическое превосходство.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале "Геннадий Алехин: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/1064300472.html

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