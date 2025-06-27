"ПВО Украины теперь бессильна": обозреватель "Царьграда" рассказал про прорыв "Гераней" - 27.06.2025 Украина.ру
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"ПВО Украины теперь бессильна": обозреватель "Царьграда" рассказал про прорыв "Гераней"
"ПВО Украины теперь бессильна": обозреватель "Царьграда" рассказал про прорыв "Гераней" - 27.06.2025 Украина.ру
"ПВО Украины теперь бессильна": обозреватель "Царьграда" рассказал про прорыв "Гераней"
Российские ударные беспилотники "Герань" значительно повысили свою эффективность благодаря комплексу технических и тактических усовершенствований. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
2025-06-27T05:45
2025-06-27T05:45
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Эксперт выделил три ключевых фактора, позволивших снизить процент перехватов с 90% до 40%. Во-первых, увеличение рабочей высоты до 3 км сделало дроны менее уязвимыми для мобильных огневых групп. Во-вторых, переход к массированному применению группами по 16 БПЛА значительно осложнил работу украинской ПВО. В-третьих, появление реактивных модификаций открыло новые возможности для преодоления вражеской обороны."Если раньше Украина отчитывалась, что они сбивали 90% выпущенных беспилотников, то теперь — только о 40%. "Гераньки" стали высоко летать (до 3 километров), и эффективность вражеских мобильных огневых групп с крупнокалиберными пулеметами резко упала", — констатировал обозреватель.Шлепченко также рассказал про расширение производственных мощностей в Елабуге, где в конце 2024 года были построены новые корпуса. Это позволяет наращивать выпуск современных модификаций дронов, сохраняя технологическое превосходство.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале "Геннадий Алехин: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250626/1064300472.html
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новости, украина, россия, герань, бпла, дроны, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, беспилотники, пво, спецоперация, вооружения, оружие
Новости, Украина, Россия, Герань, БПЛА, дроны, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, беспилотники, ПВО, Спецоперация, вооружения, оружие

"ПВО Украины теперь бессильна": обозреватель "Царьграда" рассказал про прорыв "Гераней"

05:45 27.06.2025
 
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
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Российские ударные беспилотники "Герань" значительно повысили свою эффективность благодаря комплексу технических и тактических усовершенствований. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
Эксперт выделил три ключевых фактора, позволивших снизить процент перехватов с 90% до 40%. Во-первых, увеличение рабочей высоты до 3 км сделало дроны менее уязвимыми для мобильных огневых групп.
Во-вторых, переход к массированному применению группами по 16 БПЛА значительно осложнил работу украинской ПВО. В-третьих, появление реактивных модификаций открыло новые возможности для преодоления вражеской обороны.
"Если раньше Украина отчитывалась, что они сбивали 90% выпущенных беспилотников, то теперь — только о 40%. "Гераньки" стали высоко летать (до 3 километров), и эффективность вражеских мобильных огневых групп с крупнокалиберными пулеметами резко упала", — констатировал обозреватель.
Шлепченко также рассказал про расширение производственных мощностей в Елабуге, где в конце 2024 года были построены новые корпуса. Это позволяет наращивать выпуск современных модификаций дронов, сохраняя технологическое превосходство.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в материале "Геннадий Алехин: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость" на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:04
"Военная хроника": "Герани" эволюционируют. На Украине уже испугалисьВС РФ пошагово реализуют концепцию ликвидации ближнего тыла как зоны относительной безопасности для ВСУ. Фактически, Россия нашла точку технологического превосходства за счет масштабируемой и дешевой угрозы в виде модернизированных дронов "Герань", которую противник не может системно купировать. Об этом написала "Военная хроника"
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