https://ukraina.ru/20250627/gotovnost-k-peregovoram-v-stambule-tayna-predkov-glavy-britanskoy-razvedki-itogi-27-iyunya-1064385531.html

Готовность к переговорам в Стамбуле, тайна предков главы британской разведки. Итоги 27 июня

Готовность к переговорам в Стамбуле, тайна предков главы британской разведки. Итоги 27 июня - 27.06.2025 Украина.ру

Готовность к переговорам в Стамбуле, тайна предков главы британской разведки. Итоги 27 июня

Президент России Владимир Путин рассказал о готовности РФ к третьему раунду переговоров с Украиной. Дед новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели мог быть эсэсовцем по прозвищу "Мясник", признали британские СМИ

2025-06-27T18:06

2025-06-27T18:06

2025-06-27T18:06

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064079739_0:81:686:467_1920x0_80_0_0_bb0472a3594ee1524a6e63242b2e733e.jpg

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Среди прочего он рассказал о новом раунде переговоров с Украиной."Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии [выполнения договорённостей, достигнутых ранее в Стамбуле] мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы", — отметил Путин.Президент России поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие."Нужно согласовать место, время [следующего раунда переговоров]. Рассчитываю, что президент Турецкой Республики господин Эрдоган остается на своих позициях по поддержке этого процесса. Мы ему за это очень благодарны. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле", — заявил Путин.Он также прокомментировал российский и украинский меморандумы."Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума", — заявил президент России.Путин указал, что переговоры организуются и проводятся для того, чтобы искать пути сближения."А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, удивительного тоже ничего нет", — отметил президент РФ.Также Путин сообщил, что главы переговорных групп РФ и Украины находятся в постоянном контакте и созваниваются друг с другом.Президент России сообщил о готовности РФ передать Украине ещё 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ в дополнение к уже переданным 6 тыс."Мы уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы ещё почти три тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", — рассказал Путин.Коснулся президент России и участия в урегулировании конфликта на Украине президента США Дональда Трампа. По его словам, погружение Трампа в проблему показывает, что урегулирование на Украине не так просто.При этом Путин, комментируя возможность встречи с Трампом, заявил, что "будем с удовольствием её готовить"."Мясник" и не толькоО том, что дед новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели сообщила газета Daily Mail со ссылкой на архивные данные уже после того, как тему подняли в России.Издание со ссылкой на данные архива в германском Фрайбурге, сообщило, что отцом Константина Метревели и дедом Блейз был Константин Добровольский, который дезертировал из Красной армии, чтобы поступить на службу нацистам.Добровольский -старший родился в Черниговской области в семье немца с польскими корнями и матери-украинки в 1906 году. У его семьи было небольшое поместье, разорённое после революции. В 1926 году Добровольского приговорили к десяти годам ссылки за антисоветскую агитацию, антисемитизм и сокрытие своего происхождения.После того, как в 1937 году Добровольский-старший вернулся из ссылки, он учился на инженера-экономиста во Владивостоке. Его направили в Днепропетровск для закупки станков и инструментов, когда началась война. Добровольский попросил отправить его на фронт, где при первой же возможности перешел на сторону нацистов 4 августа 1941 года.Как сообщило издание, Добровольский служил в танковом подразделении СС. По данным издания, в архивах находятся его рукописные письма немецкому командованию, подписанные нацистским приветствием. В письмах Добровольский-старший хвастался командирам, что лично принимал участие "в истреблении евреев" и убивал партизан.Как заявил представитель министерства иностранных дел Великобритании в связи с исследованием издания заявил, что Метревели не знала своего деда по отцовской линии и не встречалась с ним.Также неизвестно, когда скончался Добровольский-старший. По информации Daily Mail, данные о нём публиковались в советской книге о розыске военных преступников. Книга была издана в 1969 году.Публикацию прокомментировал первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв, который первый обратил внимание на предка новой главы британской разведки MI6."С момента появления новости о том, что в Великобритании назначена новая глава внешней разведки MI6, я писал об этом назначении и много рассказывал о любопытной истории ее семьи и том, что британцы поторопились данные о ней спрятать. Проведённое мной расследование широко разошлось в СМИ, его цитировали в Великобритании, но без упоминания моего имени, дополняя новыми данными", — отметил Царёв.Он рассказал, что всё началось с анализа открытых источников."Внимание привлекла запись о натурализации отца Метревели — Константина Добровольского, получившего британское гражданство в 1966 году. Документы указывали, что он был "лицом неопределённой национальности", а статья в английской "Википедии" указывала, на то, что он родился на Украине в годы второй мировой, давая ссылку на биографическую справку о нем в программке научной конференции по радиологии", — отметил Царёв.Дальнейшие поиски привели его в архив вермахта в немецком городе Фрайбург. Там обнаружились свидетельства о деде Блейз — Константине Добровольском-старшем, родившемся в 1906 году в Черниговской области."Он происходил из семьи помещиков с немецко-польскими корнями, чьё имущество было конфисковано после революции. В 1926 году его осудили на 10 лет ссылки за антисоветскую агитацию и антисемитизм. В 1941 году, оказавшись на фронте, Добровольский дезертировал из Красной армии и перешёл к нацистам", — напомнил Царёв.По словам эксперта, архивные документы рисуют "жуткую картину" службы Добровольского."Добровольский, известный под прозвищем "Мясник", вступил в войска части СС. В письмах немецкому командованию, подписанных "Хайль Гитлер", он хвастался участием в уничтожении евреев и карательных операциях против партизан. По некоторым данным, он лично убил сотни человек и грабил имущество жертв", — отметил Царёв.После войны следы Добровольского-старшего потерялись."Но его родившийся в январе 1943 сын, Константин Добровольский-младший (отец Блейз), был вывезен матерью Варварой в Германию, откуда сразу после войны переехала в Великобританию. Там его мать вышла замуж за грузина Давида Метревели, который, судя по всему, также был перебежчиком коллаборантом и преподавал радиодело в школе для диверсантов в Освенциме. Фамилию отчима и взял будущий отец главы MI6. Константин стал врачом-радиологом, работал в Гонконге, где и прошло детство Блейз", — описал Царёв другие родственные связи нынешней главы британской разведки с нацистами.Царёв подчеркнул, что британские власти "быстро отреагировали" на расследование."Информация о настоящей фамилии отца и месте его рождения была удалена из англоязычной Википедии меньше чем через сутки после моей публикации. Я об этом писал. В МИД Великобритании заявили, что Блейз "не знала своего деда" и что её "происхождение отмечено конфликтами", но подчеркнули, что это не должно влиять на её профессиональные качества", — отметил Царёв.Он также обратил внимание на то, что в украинских и западных СМИ "оперативно и одновременно" были размещены множество статей, где без всяких аргументов его статью-расследование называли "кремлёвской пропагандой"."Назначение Метревели остаётся в силе. Её карьера в MI6, где она руководила технологическим отделом и продвигала инновации в киберразведке, говорит о профессионализме. Но теперь её имя навсегда будет ассоциироваться не только с "разведкой будущего", но и с тенью прошлого, которое Великобритания попыталась спрятать, но мы с вами им такой возможности не дадим", — подытожил Царёв.Ранее в своём телеграм-канале он писал и о других особенностях биографии предков новой главы MI6.Подробнее о том, как британцы прятали у себя нацистов — в статье Георгия Лучникова "Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев".

https://ukraina.ru/20250627/umerov-grozit-udarami-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-27-iyunya-1064370432.html

https://ukraina.ru/20250627/ataka-na-kitayskikh-zhurnalistov-glavnoe-na-utro-27-iyunya-1064361620.html

https://ukraina.ru/20250626/peregovory-po-ukraine-v-turtsii-vozmozhnost-vstrechi-putina-i-trampa-itogi-26-iyunya-1064336998.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники