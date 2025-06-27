ЕС хотелка для Украины пока недостижима - 27.06.2025 Украина.ру
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ЕС хотелка для Украины пока недостижима
ЕС хотелка для Украины пока недостижима - 27.06.2025 Украина.ру
ЕС хотелка для Украины пока недостижима
Итак, венгерский референдум показал, что членство в ЕС Украине не светит также, как и членство в НАТО. Во всяком случае не при правлении Виктора Орбана. И как бы ни пытался Киев переиграть Венгрию на европейской арене, пока результаты противоположные.
2025-06-27T04:39
2025-06-27T04:39
украина
венгрия
киев
виктор орбан
владимир зеленский
дмитрий василец
ес
евросоюз
нато
эксклюзив
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За каждую уступку – политическую или экономическую – Орбан выторговывает у брюссельского центра новые преференции для своей страны. О венгерских настроениях и не только – анализ экспертов из их соцсетей.Политик и журналист Дмитрий ВасилецВиктор Орбан объявил итоги референдума в Венгрии на тему того, хотят ли венгры вступления Украины Зеленского в Евросоюз. Результаты говорят сами за себя, 95% высказалось против. Сегодня на саммите ЕС об этом будет у премьера Венгрии доклад. Но как уже известно, в Евросоюзе нет демократии и абсолютно плевать на мнения каких-то там людей, Урсула фон дер Ляйн это многократно продемонстрировала, особенно на "отмене выборов" в Румынии и уголовными делами на неугодных Еврокомиссии кандидатов. Все потому, что сам Евросоюз всего лишь инструмент англосаксонской экспансии, захват территорий при которой происходит благодаря втягиванию "страны жертвы" в ЕС и НАТО, а потом как следствие идет "медленное поглощение" через утилизацию суверенитета жертвы и расправы над национальной элитой. Учитывая тот факт, что процесс обнуления суверенитета в Украине начался активно с 2014 года, единственное что останавливает англосаксов от официального захвата территорий бывшей УССР, это столкновение НАТОвской ЧВК "ВСУ" с Русской армией и страх ядерного апокалипсиса.Политолог Вадим ТрухачёвМногие у нас никак не поймут, что другие страны могут использовать как разменную монету во внутренней политике. Именно так и поступил Орбан, затевая референдум о членстве Украины в Евросоюзе. В отличие от России, в Венгрии внутренняя политика преобладает над внешней. ,Главная забота Орбана - удержать власть по итогам предстоящих весной 2026 года выборов. Положение у него непростое, и он вынужден постоянно искать подход к избирателю. Один из путей к избирателю - использовать Украину в качестве такого пугала. Мол, если вы выберете евроатлантистов и Петера Мадьяра - они сдадут венгров в Закарпатье, они прогнутся под ЕС и они затащат в Евросоюз Украину. А это значит, что у Венгрии отберут дотации по линии ЕС - потому что деньги уйдут Украине. Что на венгерский рынок хлынет дешёвая низкокачественная сельхозпродукция с Украины. Что Венгрии не видать более дешёвого российского газа, потому что Украина в ЕС настоит на его запрете. Что закарпатских венгров, лишённых прав учиться на родном языке, погонят гибнуть под Харьков и Запорожье... И так далее. Орбан прекрасно знает, что Украину в Евросоюзе не ждут. Но собственным избирателям данную страшилку можно очень хорошо продать на основе пустых заявлений европейских политиков. И он это делает. Шансы Орбана и евроатлантической оппозиции по опросам примерно равны. Многие венгры за 16 лет устали от Орбана. Большинство жителей Будапешта неплохо интегрировались в ЕС, и им совершенно не хочется, чтобы Венгрию лишали денег по линии Евросоюза или ещё каких-то благ... Его поддержка отнюдь не единодушная. Орбан и оппозиция жёстко спорят почти по любому вопросу. Их задача - привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей, которых совсем немало - до 20%. И вот премьер с помощью референдума по Украине устроил патриотическую мобилизацию избирателей. На референдуме проголосовало около 2,5 млн человек, и 95%, естественно, членства Украины в ЕС испугались. Но на выборы в Венгрии приходит обычно 5,5 - 6 млн человек. То есть, на референдум явилось менее половины населения за три месяца, что он шёл. И это явно были избиратели Орбана и ещё более жёстких евроскептиков из "Нашей родины". Избиратели евроатлантических партий и значительная часть колеблющихся на него не пришли. Так что Орбан провёл смотр своего актива. Хватит искать большую геополитику в местечковых предвыборных разборках. Использование других стран во внутриполитической борьбе - норма. И в Венгрии произошло именно это.Общественный деятель Татьяна ПопТот случай, когда кое-кого окончательно достали соседи.Виктор Орбан огласил итоги прошедшего в Венгрии референдума: 95% граждан высказались против приема Украины в ЕС. Как говорится, приходите к нам вчера, дверь открыта на замок. В МИД Незалежной заранее пытались наехать на власти Венгрии, что те якобы чрезмерно агитировали против киевской евроинтеграции. Но, подозреваю, что дело не столько в позиции венгерского правительства, сколько в общей усталости от украинского вопроса в целом. Население отлично видит и хамство Зеленского в отношении европейцев, и то, что на хотелки Киева уходят деньги, которые могли бы быть использованы на пользу самому союзу. Да и на Украине, напомню, есть венгерская община, которая наверняка снабжает сородичей по другую сторону границы информацией о реальном положении дел с нищетой, коррупцией, отловом крепостных на мясо и прочими "прелестями" страны-кандидата в ЕС.Так что, с одной стороны, и так давным-давно было ясно, что ни в какой Евросоюз Украину не берут. С другой, фон дер Ляйен и прочие глобалисты-проукраинцы постоянно заикаются о попытках обойти процедуры и требования, чтобы подарить своим подшефным хоть какую-то перемогу и втянуть ЕС еще глубже в конфликт. Свеженький результат вполне демократического опроса на табло как раз для них.Плюс, теперь любой политик в Будапеште, даже самый оппозиционный, должен исходить из того, что поддержка Киева – это жирный минус в глазах его избирателей. PS: Интересно было бы, конечно, провести нечто подобное в других странах этого "ультрадемократичного" союза – уверена, мнение населения там во многом не совпадет с официальной риторикой их властей. Впрочем, именно поэтому спрашивать людей условные макроны с фондерляйнихами поостерегутся – демократия, это как известно, власть демократов, а не каких-то там граждан.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЭто интересная коллизия, которая будет иметь долгоиграющие последствия. Теперь Будапешт не сможет просто так одобрить приём Украины в Евросоюз — даже в случае изменения настроений правящей элиты. Игнорировать 95% населения своей страны — опасная политическая затея. А значит, процесс принятия Украины в ЕС сдвигается вправо — как минимум, до момента прекращения конфликта. То есть в неизвестность. Даже если Брюссель попытается как-то решить вопрос венгерской фронды и затащить Украину в ЕС простым большинством, проигнорировав принцип общеевропейского консенсуса, то без скандала не обойдётся. Потому что придётся обходить не только Венгрию Орбана, но и Словакию Фицо. А ведь есть ещё и Польша с Румынией, которые переживают не столько за втягивание себя в конфликт, сколько за сельскохозяйственные и прочие субсидии: Украина в ЕС разом отъест львиную их долю. И зачем Варшаве конкуренты на едином европейском рынке? Куда вероятнее, да и выгоднее для Европы, что Украина — точнее, то, что от неё останется — станет протекторатом и ресурсной базой ЕС, без возможности самостоятельно продавать свою сельхозпродукцию на территории Старого Света. Зато можно будет всюду развесить флажки Евросоюза.Подробнее о референдуме о вступлении Украины в ЕС, прошедшем в Венгрии - в статье Виктории Титовой "Венгры против вступления Украины в Евросоюз. Что этому предшествовало"
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Виктория Титова
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украина, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, дмитрий василец, ес, евросоюз, нато, эксклюзив
Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Дмитрий Василец, ЕС, Евросоюз, НАТО, Эксклюзив

ЕС хотелка для Украины пока недостижима

04:39 27.06.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Итак, венгерский референдум показал, что членство в ЕС Украине не светит также, как и членство в НАТО. Во всяком случае не при правлении Виктора Орбана. И как бы ни пытался Киев переиграть Венгрию на европейской арене, пока результаты противоположные.
За каждую уступку – политическую или экономическую – Орбан выторговывает у брюссельского центра новые преференции для своей страны. О венгерских настроениях и не только – анализ экспертов из их соцсетей.
Политик и журналист Дмитрий Василец
Виктор Орбан объявил итоги референдума в Венгрии на тему того, хотят ли венгры вступления Украины Зеленского в Евросоюз. Результаты говорят сами за себя, 95% высказалось против. Сегодня на саммите ЕС об этом будет у премьера Венгрии доклад. Но как уже известно, в Евросоюзе нет демократии и абсолютно плевать на мнения каких-то там людей, Урсула фон дер Ляйн это многократно продемонстрировала, особенно на "отмене выборов" в Румынии и уголовными делами на неугодных Еврокомиссии кандидатов. Все потому, что сам Евросоюз всего лишь инструмент англосаксонской экспансии, захват территорий при которой происходит благодаря втягиванию "страны жертвы" в ЕС и НАТО, а потом как следствие идет "медленное поглощение" через утилизацию суверенитета жертвы и расправы над национальной элитой.
Учитывая тот факт, что процесс обнуления суверенитета в Украине начался активно с 2014 года, единственное что останавливает англосаксов от официального захвата территорий бывшей УССР, это столкновение НАТОвской ЧВК "ВСУ" с Русской армией и страх ядерного апокалипсиса.
Политолог Вадим Трухачёв
Многие у нас никак не поймут, что другие страны могут использовать как разменную монету во внутренней политике. Именно так и поступил Орбан, затевая референдум о членстве Украины в Евросоюзе. В отличие от России, в Венгрии внутренняя политика преобладает над внешней.
,Главная забота Орбана - удержать власть по итогам предстоящих весной 2026 года выборов. Положение у него непростое, и он вынужден постоянно искать подход к избирателю. Один из путей к избирателю - использовать Украину в качестве такого пугала. Мол, если вы выберете евроатлантистов и Петера Мадьяра - они сдадут венгров в Закарпатье, они прогнутся под ЕС и они затащат в Евросоюз Украину. А это значит, что у Венгрии отберут дотации по линии ЕС - потому что деньги уйдут Украине. Что на венгерский рынок хлынет дешёвая низкокачественная сельхозпродукция с Украины. Что Венгрии не видать более дешёвого российского газа, потому что Украина в ЕС настоит на его запрете. Что закарпатских венгров, лишённых прав учиться на родном языке, погонят гибнуть под Харьков и Запорожье... И так далее.
Орбан прекрасно знает, что Украину в Евросоюзе не ждут. Но собственным избирателям данную страшилку можно очень хорошо продать на основе пустых заявлений европейских политиков. И он это делает. Шансы Орбана и евроатлантической оппозиции по опросам примерно равны. Многие венгры за 16 лет устали от Орбана. Большинство жителей Будапешта неплохо интегрировались в ЕС, и им совершенно не хочется, чтобы Венгрию лишали денег по линии Евросоюза или ещё каких-то благ... Его поддержка отнюдь не единодушная. Орбан и оппозиция жёстко спорят почти по любому вопросу. Их задача - привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей, которых совсем немало - до 20%.
И вот премьер с помощью референдума по Украине устроил патриотическую мобилизацию избирателей. На референдуме проголосовало около 2,5 млн человек, и 95%, естественно, членства Украины в ЕС испугались. Но на выборы в Венгрии приходит обычно 5,5 - 6 млн человек. То есть, на референдум явилось менее половины населения за три месяца, что он шёл. И это явно были избиратели Орбана и ещё более жёстких евроскептиков из "Нашей родины". Избиратели евроатлантических партий и значительная часть колеблющихся на него не пришли. Так что Орбан провёл смотр своего актива. Хватит искать большую геополитику в местечковых предвыборных разборках. Использование других стран во внутриполитической борьбе - норма. И в Венгрии произошло именно это.
Общественный деятель Татьяна Поп
Тот случай, когда кое-кого окончательно достали соседи.
Виктор Орбан огласил итоги прошедшего в Венгрии референдума: 95% граждан высказались против приема Украины в ЕС. Как говорится, приходите к нам вчера, дверь открыта на замок. В МИД Незалежной заранее пытались наехать на власти Венгрии, что те якобы чрезмерно агитировали против киевской евроинтеграции. Но, подозреваю, что дело не столько в позиции венгерского правительства, сколько в общей усталости от украинского вопроса в целом.
Население отлично видит и хамство Зеленского в отношении европейцев, и то, что на хотелки Киева уходят деньги, которые могли бы быть использованы на пользу самому союзу. Да и на Украине, напомню, есть венгерская община, которая наверняка снабжает сородичей по другую сторону границы информацией о реальном положении дел с нищетой, коррупцией, отловом крепостных на мясо и прочими "прелестями" страны-кандидата в ЕС.
Так что, с одной стороны, и так давным-давно было ясно, что ни в какой Евросоюз Украину не берут. С другой, фон дер Ляйен и прочие глобалисты-проукраинцы постоянно заикаются о попытках обойти процедуры и требования, чтобы подарить своим подшефным хоть какую-то перемогу и втянуть ЕС еще глубже в конфликт. Свеженький результат вполне демократического опроса на табло как раз для них.
Плюс, теперь любой политик в Будапеште, даже самый оппозиционный, должен исходить из того, что поддержка Киева – это жирный минус в глазах его избирателей.
PS: Интересно было бы, конечно, провести нечто подобное в других странах этого "ультрадемократичного" союза – уверена, мнение населения там во многом не совпадет с официальной риторикой их властей. Впрочем, именно поэтому спрашивать людей условные макроны с фондерляйнихами поостерегутся – демократия, это как известно, власть демократов, а не каких-то там граждан.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Это интересная коллизия, которая будет иметь долгоиграющие последствия.
Теперь Будапешт не сможет просто так одобрить приём Украины в Евросоюз — даже в случае изменения настроений правящей элиты. Игнорировать 95% населения своей страны — опасная политическая затея. А значит, процесс принятия Украины в ЕС сдвигается вправо — как минимум, до момента прекращения конфликта. То есть в неизвестность.
Даже если Брюссель попытается как-то решить вопрос венгерской фронды и затащить Украину в ЕС простым большинством, проигнорировав принцип общеевропейского консенсуса, то без скандала не обойдётся. Потому что придётся обходить не только Венгрию Орбана, но и Словакию Фицо. А ведь есть ещё и Польша с Румынией, которые переживают не столько за втягивание себя в конфликт, сколько за сельскохозяйственные и прочие субсидии: Украина в ЕС разом отъест львиную их долю. И зачем Варшаве конкуренты на едином европейском рынке?
Куда вероятнее, да и выгоднее для Европы, что Украина — точнее, то, что от неё останется — станет протекторатом и ресурсной базой ЕС, без возможности самостоятельно продавать свою сельхозпродукцию на территории Старого Света. Зато можно будет всюду развесить флажки Евросоюза.
Подробнее о референдуме о вступлении Украины в ЕС, прошедшем в Венгрии - в статье Виктории Титовой "Венгры против вступления Украины в Евросоюз. Что этому предшествовало"
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УкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийДмитрий ВасилецЕСЕвросоюзНАТОЭксклюзив
 
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04:39ЕС хотелка для Украины пока недостижима
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