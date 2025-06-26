https://ukraina.ru/20250626/vengry-protiv-vstupleniya-ukrainy-v-evrosoyuz-chto-etomu-predshestvovalo-1064346565.html

Венгры против вступления Украины в Евросоюз. Что этому предшествовало

Венгры против вступления Украины в Евросоюз. Что этому предшествовало - 26.06.2025 Украина.ру

Венгры против вступления Украины в Евросоюз. Что этому предшествовало

Такие результаты референдума, которые озвучил Виктор Орбан. "Всего было 2.284.482 голосов, из них 2.168.431 — против, 95%. Громогласный результат. Поэтому на переговорах я и говорю, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Это просто факт", — сообщил премьер Венгрии.

2025-06-26T21:50

2025-06-26T21:50

2025-06-26T21:50

украина

венгрия

закарпатье

виктор орбан

скотт риттер

ес

нато

газпром

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058404158_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_96e80da8c7620620d50b7b5bc76caece.jpg

По словам Орбана главная причина нежелания венгров принимать украинцев в "европейский сад демократии" - война. "Если в ЕС находится страна в состоянии войны, значит и весь ЕС находится в состоянии войны, в этом проблема", — объяснил глава венгерского правительства.Надо сказать, что история взаимоотношений Украины и Венгрии всегда была сложной, конфликтной и противоречивой. Так что не только военные действия мешают соседям ужиться под одной крышей ЕС. С 2017 года Венгрия систематически препятствует сближению Украины с ЕС и НАТО, используя вопрос прав меньшинств как рычаг давления. За последние 30 лет между странами были разногласия на исторической и этнокультурной почве, по энергетическим и геополитическим вопросам.Самая горячая тема – права этноменшинства венгров в Закарпатье. Там проживает 70–150 тысяч этнических венгров (до 12% населения региона). Напомним, что по Трианонскому договору в 1920 году Венгрия потеряла Закарпатье, что остается фантомной болью нации до сих пор. Присоединение Закарпатья к УССР в 1945 году и подавление Венгерского восстания в 1956 году заложили угли конфликта, которые тлеют до сих пор. А Украина периодически подбрасывает дровишек в этот костёр. В 2017 году Украина ограничила обучение на языках меньшинств, обязав школы переходить на украинский в старших классах. Венгрия расценила это как ущемление прав, заблокировала заседания комиссии Украина–НАТО и начала противодействовать евроинтеграции Украины. В ответ в 2018 году Венгрия тайно выдавала венгерские паспорта жителям Закарпатья, что привело к взаимной высылке дипломатов. Киев увидел в этом угрозу суверенитету. Некоторые аналитики (например, Скотт Риттер) допускают сценарий референдума о присоединении Закарпатья к Венгрии в случае краха украинской государственности.В экономической сфере всё тоже напряженно. Прежде всего, в вопросах энергобезопасности Венгрии. В 2021 году Венгрия подписала 15-летний договор с "Газпромом" на поставки газа в обход Украины через "Балканский поток". Украина назвала это "ударом по отношениям", оценив потери транзита в 200 млн долларов ежегодно. В итоге Киев лишился доходов от реверсных поставок газа, которые ранее осуществлялись через венгерские компании.С 2023 года отношения между странами еще обострились. Будапешт заблокировал открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС и голосование по финансовой помощи Киеву. В мае 2025 года Венгрия отменила консультации по правам венгров в Закарпатье, заявив, что "разногласия носят фундаментальный характер".Недавно случился ещё и шпионский скандал. СБУ заявила о разоблачении сети венгерской военной разведки в Закарпатье. В мае были задержаны двое украинцев (этнических венгров), собиравших данные о дислокации войск, ПВО и настроениях населения для "подготовки вторжения". В ответ Будапешт выслал двух украинских дипломатов, назвав их "шпионами", а также депортировал бывшего сотрудника посольства Украины. Киев ответил зеркально. Венгрия обвинила Украину в координации с венгерской оппозиционной партией "Тиса" для вмешательства в выборы 2026 года.В нынешнем российско-украинском конфликте Венгрия ведет взвешенную политику, поддерживая экономически целесообразные отношения с Россией. А также Будапешт отказался поставлять оружие Украине, заблокировал санкции против РФ и поддерживает торговлю с Москвой. Виктор Орбан назван "ближайшим союзником России в ЕС".Важно подчеркнуть, что Виктор Орбан умело жонглирует "украинским кейсом" на геополитической арене. Лидер Венгрии использует конфликт для внутриполитической мобилизации и торга с ЕС. И у него хорошо получается.

украина

венгрия

закарпатье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, венгрия, закарпатье, виктор орбан, скотт риттер, ес, нато, газпром, эксклюзив