Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
ВСУ продолжают нести значительные потери в Сумской области, несмотря на применение американской бронетехники. Один из танков "Абрамс" был уничтожен российским "Ланцетом" в районе Краснополья. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Сырский ввел в бой американские "Абрамсы", один из которых уже красочно уничтожен "Ланцетом" в районе поселка Краснополье Сумской области", - заявил военный эксперт.
По его данным, украинские войска за сутки предприняли 15 безуспешных контратак на различных участках фронта, включая районы Кондратовки и Новониколаевки.
Особенно тяжёлая ситуация сложилась для 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ, прошедшей подготовку в Великобритании.
"Стало известно, что днями ранее при попытке прорваться в Юнаковку исчез с концами весь 3-й взвод 3-й роты 156-й "британской" отдельной механизированной бригады ВСУ", - сообщил Алехин. При этом родственники бойцов подтверждают, что никто из состава взвода не вернулся с задания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами" на сайте Украина.ру.
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