https://ukraina.ru/20250627/amerikanskie-abramsy-krasochno-goryat-pod-sumami-polkovnik-alekhin-soobschil-o-novom-razgrome-vsu-1064387200.html

Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ

Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ - 27.06.2025 Украина.ру

Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ

ВСУ продолжают нести значительные потери в Сумской области, несмотря на применение американской бронетехники. Один из танков "Абрамс" был уничтожен российским "Ланцетом" в районе Краснополья. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-06-27T23:30

2025-06-27T23:30

2025-06-27T23:30

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По его данным, украинские войска за сутки предприняли 15 безуспешных контратак на различных участках фронта, включая районы Кондратовки и Новониколаевки.Особенно тяжёлая ситуация сложилась для 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ, прошедшей подготовку в Великобритании. "Стало известно, что днями ранее при попытке прорваться в Юнаковку исчез с концами весь 3-й взвод 3-й роты 156-й "британской" отдельной механизированной бригады ВСУ", - сообщил Алехин. При этом родственники бойцов подтверждают, что никто из состава взвода не вернулся с задания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале: "Руслан "Арс" Кильба: При штурме Авдеевки нам помог товарищ Ким Чен Ын, поставив миллион снарядов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/voennyy-ekspert-raskryl-novuyu-taktiku-vsu-kak-madyar-perepisyvaet-pravila-voyny-dronov-1064335581.html

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