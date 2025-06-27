Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ - 27.06.2025 Украина.ру
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Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ
Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ - 27.06.2025 Украина.ру
Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ
ВСУ продолжают нести значительные потери в Сумской области, несмотря на применение американской бронетехники. Один из танков "Абрамс" был уничтожен российским "Ланцетом" в районе Краснополья. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-06-27T23:30
2025-06-27T23:30
новости
сумы
сумская область
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По его данным, украинские войска за сутки предприняли 15 безуспешных контратак на различных участках фронта, включая районы Кондратовки и Новониколаевки.Особенно тяжёлая ситуация сложилась для 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ, прошедшей подготовку в Великобритании. "Стало известно, что днями ранее при попытке прорваться в Юнаковку исчез с концами весь 3-й взвод 3-й роты 156-й "британской" отдельной механизированной бригады ВСУ", - сообщил Алехин. При этом родственники бойцов подтверждают, что никто из состава взвода не вернулся с задания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале: "Руслан "Арс" Кильба: При штурме Авдеевки нам помог товарищ Ким Чен Ын, поставив миллион снарядов" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250627/voennyy-ekspert-raskryl-novuyu-taktiku-vsu-kak-madyar-perepisyvaet-pravila-voyny-dronov-1064335581.html
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новости, сумы, сумская область, краснополье , геннадий алехин, александр сырский, дзен новости сво, сво, танки, всу, спецоперация, юнаковка, главные новости
Новости, Сумы, Сумская область, Краснополье , Геннадий Алехин, Александр Сырский, дзен новости СВО, СВО, танки, ВСУ, Спецоперация, Юнаковка, Главные новости

Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ

23:30 27.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВСУ продолжают нести значительные потери в Сумской области, несмотря на применение американской бронетехники. Один из танков "Абрамс" был уничтожен российским "Ланцетом" в районе Краснополья. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Сырский ввел в бой американские "Абрамсы", один из которых уже красочно уничтожен "Ланцетом" в районе поселка Краснополье Сумской области", - заявил военный эксперт.
По его данным, украинские войска за сутки предприняли 15 безуспешных контратак на различных участках фронта, включая районы Кондратовки и Новониколаевки.
Особенно тяжёлая ситуация сложилась для 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ, прошедшей подготовку в Великобритании.
"Стало известно, что днями ранее при попытке прорваться в Юнаковку исчез с концами весь 3-й взвод 3-й роты 156-й "британской" отдельной механизированной бригады ВСУ", - сообщил Алехин. При этом родственники бойцов подтверждают, что никто из состава взвода не вернулся с задания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале: "Руслан "Арс" Кильба: При штурме Авдеевки нам помог товарищ Ким Чен Ын, поставив миллион снарядов" на сайте Украина.ру.
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