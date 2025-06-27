https://ukraina.ru/20250627/amerikanskaya-paradigma-ssha-ne-skazhut-o-sokraschenii-pomoschi-ukraine-no-budut-znaki-1064381522.html

Американская парадигма: США не скажут о сокращении помощи Украине, но будут знаки

Американская парадигма: США не скажут о сокращении помощи Украине, но будут знаки - 27.06.2025 Украина.ру

Американская парадигма: США не скажут о сокращении помощи Украине, но будут знаки

В условиях неопределённости, так продолжат ли Соединённые Штаты оказывать военную помощь Киеву – президент Дональд Трамп чётеого ответа на саммите НАТО в Гааге не дал – американская администрация ослабляет поддержку Украины по нескольким направлениям

2025-06-27T16:48

2025-06-27T16:48

2025-06-27T16:54

эксклюзив

сша

украина

андрей ермак

дональд трамп

марко рубио

владимир зеленский

рустем умеров

оксана маркарова

пентагон

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Административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало Госдепартаменту свернуть два десятка программ по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности в других странах, включая Украину, следует из правительственных документов, с которыми ознакомилось агентство Reuters. В частности речь идёт о проекте Global Rights Compliance, который специализируется на сборе свидетельств о пытках и сексуальном насилии, а также о группе юридической помощи Legal Action Worldwide, оказывающей содействие в возбуждении дел против россиян, подозреваемых в военных преступлениях на Украине.Как уточнил один из источников агентства, некоторые из программ, рекомендованных к закрытию, реализуются уже на протяжении десятилетий в период правления как демократов, так и республиканцев.Впрочем, есть возможность сохранить проекты, это лишь рекомендация Белого дома, а не руководство к действию, Госдепартамент должен направить свои обоснования до 11 июля включительно. Например, госсекретарь Марко Рубио может высказаться за продолжение программ, которые помогут в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления на Украине. Однако собеседники Reuters сомневаются, что глава внешнеполитического ведомства пойдёт на такой шаг, к тому же это будет означать конфликт между Госдепартаментом и Административно-бюджетным управлением администрации."Даже если министр Рубио вмешается, чтобы спасти эти программы, многие из которых он поддерживал, будучи сенатором, не останется никого, кто мог бы ими управлять", — отметил источник.Программы, связанные с Украиной, которые не вписываются в принцип "Америка прежде всего", Дональд Трамп начал сворачивать сразу после возвращения ко власти. Масштабными сокращениями президент фактически ликвидировал Агентство США по международному развитию (USAID), активно финансировавшее разные проекты на Украине.Любопытно, что в 2017 году USAID выделило почти $18 млн на поддержку украинских антикоррупционных организаций, а сейчас по рекомендации Административно-бюджетного управления Белого дома Генеральная прокуратура Украины может лишиться гранта Госдепартамента на аналогичную сумму, который реализуется Международной инициативой уголовного правосудия Джорджтаунского университета.Весной Белый дом прекратил финансирование программы лаборатории Йельского университета по отслеживанию депортированных с Украины детей (потом её работу возобновили на 6 недель для передачи хранилища данных Европолу — правоохранительному органу ЕС). Демократы расценили это решение администрации как очередной показатель недоверия и скептицизма Трампа по отношению к Украине. Зеленский требовал, чтобы пункт о возвращении украинских детей был включён в мирное соглашение с Россией, однако зачастую детей, якобы вывезенных в РФ, находят в других странах, в Германии в частности.Но и это ещё не всё. В 2026 финансовом году (начнётся 1 октября 2025-го) США сократят расходы на Украину: высокопоставленный представитель Пентагона сообщила на брифинге о снижении объёмов средств, выделенных двум фондам — фонду поддержки коалиции и инициативе по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине. Это при том, что бюджет американского оборонного в целом планируется увеличить на 13% (в таком случае он превысит $1 трлн). Иными словами, сэкономить решили на Украине.Двумя неделями ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл спросил на слушаниях в Конгрессе Пита Хегсета в контексте бюджета Пентагона, какова отдача от инвестиций американской помощи в безопасность Украины. На что глава Пентагона ответил: "Я бы сказал, что бюджет отражает реальность того, что Европе необходимо активизировать усилия по защите своего собственного континента. Вы наши союзники и друзья, и мы будем поддерживать вас, но вам нужно быть начеку как в мирное, так и в военное время. И этот бюджет отражает то, что это давно назрело".Ровно с той же целью – переложить бремя расходов по Украине на Европу – Трамп на только что завершившемся саммите НАТО в Гааге фактически принудил партнёров по альянсу взять на себя обязательство повысить траты на оборону до 5% ВВП.47-й президент США рассчитывает, что урегулировать украинский конфликт удастся всё-таки за столом переговоров, а не на поле боя. Сам Киев настроен на диалог не так сильно, как Вашингтон, но всё же по-прежнему настаивает на проведении встречи на высшем уровне, к чему, как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, вновь будет призывать Москву после завершения обмена пленными в соответствии с договорённостями в Стамбуле. Организацию переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского Банковая также обсуждает с США, добавил глава оборонного ведомства.Не исключено, что на эту тему Умеров вскоре лично будет разговаривать с американцами уже в другом статусе – на фоне анонсированного обновления дипломатического корпуса страны депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Оксану Маркарову на посту посла Украины в США сменит как раз-таки Умеров. В пользу этой версии говорит и информация другого законодателя Ярослава Железняка, что дипмиссию в Вашингтоне возглавит действующий министр (к слову, Маркарова до загранкомандировки тоже была министром – финансов).С каналом связи между Банковой и Белым домом сейчас мягко говоря трудно. Раньше эту роль выполнял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, но нынешняя американская администрация, скажем, не испытывает к нему доверия. Западные СМИ всё чаще выступают с критикой в его адрес, так, в Politico вышла статья под заголовком "Украинский чиновник, которого в Вашингтоне терпеть не могут". Причём, как отмечается в публикации, Ермак раздражает и демократов, и республиканцев из-за неосведомлённости о политике США, резкости и чрезмерных требований. Окружение Байдена неоднократно просило проводить встречи с Зеленским без Ермака, но украинская сторона эту просьбу игнорировала."Все, кто хочет, чтобы США свернули поддержку Украины, рады видеть Ермака в этой роли", - сказал один из собеседников Politico.Американские политики не поняли, зачем глава Офиса вообще прилетал в июне с визитом в Штаты, никакой чёткой повестки у делегации не было. Как итог - встречу с Рубио отменили в последний момент, Ермак долго ждал главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, но эту встречу тоже отменили, а вице-президент Джей Ди Вэнс на запрос о переговорах вообще не ответил.Таким образом, Ермак как главный переговорщик с США от лица Украины полностью дискредитирован в публикации Politico.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также: Юрий Баранчик: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем

https://ukraina.ru/20250208/1060905719.html

https://ukraina.ru/20250626/evropa-prikryvayas-mirolyubiem-trampa-zatailas-neodnoznachnye-itogi-sammita-nato-v-gaage-1064331821.html

https://ukraina.ru/20250128/1060632941.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, андрей ермак, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский, рустем умеров, оксана маркарова, пентагон, нато, usaid, генпрокуратура