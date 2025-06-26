https://ukraina.ru/20250626/zayavleniya-belousova-borba-s-ukrainskimi-agentami-glavnoe-na-utro-26-iyunya-1064305503.html

Заявления Белоусова, борьба с украинскими агентами. Главное на утро 26 июня

Заявления Белоусова, борьба с украинскими агентами. Главное на утро 26 июня - 26.06.2025 Украина.ру

Заявления Белоусова, борьба с украинскими агентами. Главное на утро 26 июня

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о военно-политической ситуации в мире. В Санкт-Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты против российских военнослужащих

2025-06-26T09:48

2025-06-26T09:48

2025-06-26T09:48

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На совещании министров обороны стран-участниц ШОС в четверг, 26 июня, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире."Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Обострились геополитические противоречия. Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал. На этом фоне на недопустимый уровень упала роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", — отметил Белоусов.Как указал министр обороны России, всё это - "следствие деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования"."В мире создаются многочисленные очаги нестабильности. В том числе - на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и по ее периметру", — глава российского оборонного ведомства.Отдельно министр остановился на обстановке на Ближнем Востоке. Так, Белоусов указал, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе."Резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. Прежде всего, это связано с ирано-израильским противостоянием. И ударами Израиля и США по иранским военным объектам и инфраструктуре. Такие атаки являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права", — отметил Белоусов.Он также подчеркнул, что Россия сразу и на всех уровнях выразила соболезнования Ирану в связи с многочисленными человеческими жертвами."[Россия] решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта. И оказывать посреднические усилия в данном процессе", - заявил министр обороны России.По его оценке, в этом же ряду стоят события в Сирии, гуманитарная катастрофа в секторе Газа и обстановка в Ливане. Также Белоусов отметил, что продолжается распространение из ближневосточного региона террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан."Сохраняющаяся в стране нестабильность является главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на пространстве ШОС", — указал Белоусов.Также министр обороны России обратил внимание на деятельность США, Великобритании и ряда других государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе."В Азиатско-Тихоокеанском регионе деструктивное влияние на стабильность оказывает деятельность отдельных государств по созданию закрытых, блоковых структур антикитайской и антироссийской направленности", — заявил Белоусов.Среди таких структур глава российского военного ведомства назвал, в частности, трёхсторонний оборонительный альянс AUKUS(Австралия, Великобритания, США) и "Тройственный союз" (США, Республика Корея, Япония).Не забыл министр и об Украине.Затягивание военных действий путём поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. При поддержке европейских спонсоров взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру. Убивает мирное население. Попытки затянуть военные действия за счёт поставок Украине вооружения и наёмников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе", — рассказал Белоусов.Белоусов напомнил, что Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта.Говоря о специальной военной операции на Украине, министр обороны РФ заявил, что "российские Вооружённые силы ведут успешные наступательные действия".Борьба с украинскими агентамиФедеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что в Санкт-Петербурге задержана пособница украинских спецслужб, собиравшая данные о российских военных для совершения терактов против них."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге в результате оперативно-разыскных мероприятии задержана гражданка России, 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций", — указывалось в сообщении ФСБ.У задержанной изъяли средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности.Следственная служба Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (пособничество в совершении теракта) УК России. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении."В этой связи ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий", — подчеркнули в ФСБ.Также было опубликовано видео с задержанной. Там, среди прочего, она рассказала о человеке, который был с ней в контакте. Он представился Денисом и поинтересовался, может ли она "по его просьбе поездить, посмотреть адреса, дома"."На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины", — рассказала задержанная об одном из заданий.В ходе другого её попросили "посмотреть, горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретную".Она также заявила, что не задумывалась о том, что могла, предоставив запрашиваемые сведения, нанести ущерб стране.Днём ранее, 25 июня, ФСБ показала видео с места ликвидации в Подмосковье пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного.Сообщалось, что двое граждан РФ, пособников украинских спецслужб, готовили теракт против одного из российских военных в столичном регионе. Их попытались задержать, когда они около одного из СНТ в Подмосковье доставали бомбу из схрона. При задержании они оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы. Позднее ФСБ опубликовала видео ликвидации.О связи ударов по Ирану и происходящего на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Ближний Восток начался в Киеве. Украина в международном контексте".

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Егор Леев

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