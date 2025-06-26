Захарова рассказала, как Россия ответит на создание судебного ОПГ Европы и Украины - 26.06.2025 Украина.ру
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Захарова рассказала, как Россия ответит на создание судебного ОПГ Европы и Украины
Захарова рассказала, как Россия ответит на создание судебного ОПГ Европы и Украины - 26.06.2025 Украина.ру
Захарова рассказала, как Россия ответит на создание судебного ОПГ Европы и Украины
Москва видит в присоединении третьих стран к юридически ничтожному трибуналу Совета Европы и Украины враждебный демарш. Такое заявление на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-06-26T17:44
2025-06-26T18:45
новости
украина
россия
москва
мария захарова
владимир зеленский
рютте
совет европы
трибунал
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Накануне, 25 июня, Совет Европы подписал с Владимиром Зеленским соглашение о создании так называемого специального трибунала "по преступлениям агрессии против Украины".Захарова отметила, что Москва неоднократно подчеркивала: Совет Европы не наделен компетенцией учреждать уголовные суды или определять существование акта агрессии. Однако Страсбург решил не вдаваться в "детали" в виде юридических норм и топчет международное право. "Кстати, чисто формально, самозваный так называемый спецтрибунал задуман как украинский суд с международным элементом. Что это? Мне кажется, ответ на этот вопрос на какую-нибудь научную работу тянет. &lt;...&gt; Так или иначе, работа и решение этого органа для нас будут ничтожны. Присоединение к нему любого государства мы будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к усугублению нынешнего кризиса вокруг Украины. В отношении подобных инструментов заказного правосудия будут приниматься ограничительные меры, предусмотренные законодательством РФ. Действиям его наиболее рьяных энтузиастов будет дана и уголовно-правовая оценка", - заявила Захарова.О чем еще официальный представитель говорила на брифинге - в материалах не тем на Украине устраивают "мовную" травлю и хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона.
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новости, украина, россия, москва, мария захарова, владимир зеленский, рютте, совет европы, трибунал
Новости, Украина, Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Рютте, Совет Европы, трибунал

Захарова рассказала, как Россия ответит на создание судебного ОПГ Европы и Украины

17:44 26.06.2025 (обновлено: 18:45 26.06.2025)
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Москва видит в присоединении третьих стран к юридически ничтожному трибуналу Совета Европы и Украины враждебный демарш. Такое заявление на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Накануне, 25 июня, Совет Европы подписал с Владимиром Зеленским соглашение о создании так называемого специального трибунала "по преступлениям агрессии против Украины".
Захарова отметила, что Москва неоднократно подчеркивала: Совет Европы не наделен компетенцией учреждать уголовные суды или определять существование акта агрессии. Однако Страсбург решил не вдаваться в "детали" в виде юридических норм и топчет международное право.
"Кстати, чисто формально, самозваный так называемый спецтрибунал задуман как украинский суд с международным элементом. Что это? Мне кажется, ответ на этот вопрос на какую-нибудь научную работу тянет. <...> Так или иначе, работа и решение этого органа для нас будут ничтожны. Присоединение к нему любого государства мы будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к усугублению нынешнего кризиса вокруг Украины. В отношении подобных инструментов заказного правосудия будут приниматься ограничительные меры, предусмотренные законодательством РФ. Действиям его наиболее рьяных энтузиастов будет дана и уголовно-правовая оценка", - заявила Захарова.
О чем еще официальный представитель говорила на брифинге - в материалах не тем на Украине устраивают "мовную" травлю и хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона.
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