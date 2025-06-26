https://ukraina.ru/20250626/zakharova-otvetila-kak-rossiya-otvetit-na-sozdanie-sudebnogo-opg-evropy-i-ukrainy-1064335967.html
Захарова рассказала, как Россия ответит на создание судебного ОПГ Европы и Украины
Захарова рассказала, как Россия ответит на создание судебного ОПГ Европы и Украины - 26.06.2025 Украина.ру
Захарова рассказала, как Россия ответит на создание судебного ОПГ Европы и Украины
Москва видит в присоединении третьих стран к юридически ничтожному трибуналу Совета Европы и Украины враждебный демарш. Такое заявление на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-06-26T17:44
2025-06-26T17:44
2025-06-26T18:45
новости
украина
россия
москва
мария захарова
владимир зеленский
рютте
совет европы
трибунал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11bef0ab42a83f9bf4fd070cd9891c7a.jpg
Накануне, 25 июня, Совет Европы подписал с Владимиром Зеленским соглашение о создании так называемого специального трибунала "по преступлениям агрессии против Украины".Захарова отметила, что Москва неоднократно подчеркивала: Совет Европы не наделен компетенцией учреждать уголовные суды или определять существование акта агрессии. Однако Страсбург решил не вдаваться в "детали" в виде юридических норм и топчет международное право. "Кстати, чисто формально, самозваный так называемый спецтрибунал задуман как украинский суд с международным элементом. Что это? Мне кажется, ответ на этот вопрос на какую-нибудь научную работу тянет. <...> Так или иначе, работа и решение этого органа для нас будут ничтожны. Присоединение к нему любого государства мы будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к усугублению нынешнего кризиса вокруг Украины. В отношении подобных инструментов заказного правосудия будут приниматься ограничительные меры, предусмотренные законодательством РФ. Действиям его наиболее рьяных энтузиастов будет дана и уголовно-правовая оценка", - заявила Захарова.О чем еще официальный представитель говорила на брифинге - в материалах не тем на Украине устраивают "мовную" травлю и хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект Вашингтона.
украина
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357869_34:0:1171:853_1920x0_80_0_0_8d340d6b2c34202fc9cbcca4d5bb4990.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, москва, мария захарова, владимир зеленский, рютте, совет европы, трибунал
Новости, Украина, Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Рютте, Совет Европы, трибунал
Захарова рассказала, как Россия ответит на создание судебного ОПГ Европы и Украины
17:44 26.06.2025 (обновлено: 18:45 26.06.2025)
Москва видит в присоединении третьих стран к юридически ничтожному трибуналу Совета Европы и Украины враждебный демарш. Такое заявление на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Накануне, 25 июня, Совет Европы подписал с Владимиром Зеленским соглашение о создании так называемого специального трибунала "по преступлениям агрессии против Украины".
Захарова отметила, что Москва неоднократно подчеркивала: Совет Европы не наделен компетенцией учреждать уголовные суды или определять существование акта агрессии. Однако Страсбург решил не вдаваться в "детали" в виде юридических норм и топчет международное право.
"Кстати, чисто формально, самозваный так называемый спецтрибунал задуман как украинский суд с международным элементом. Что это? Мне кажется, ответ на этот вопрос на какую-нибудь научную работу тянет. <...> Так или иначе, работа и решение этого органа для нас будут ничтожны. Присоединение к нему любого государства мы будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к усугублению нынешнего кризиса вокруг Украины. В отношении подобных инструментов заказного правосудия будут приниматься ограничительные меры, предусмотренные законодательством РФ. Действиям его наиболее рьяных энтузиастов будет дана и уголовно-правовая оценка", - заявила Захарова.