Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю - 26.06.2025 Украина.ру
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Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю
Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю - 26.06.2025 Украина.ру
Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю
Русский язык уже давно стал для украинских "патриотов" инструментом для битья неугодных. При этом о том, что Владимир Зеленский говорит по-русски, они почему-то "тактично" молчат. На этом заострила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов
2025-06-26T16:19
2025-06-26T16:22
новости
украина
россия
ссср
мария захарова
владимир зеленский
"динамо"
травля
язык
русский язык
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В качестве примера она привела историю примерно недельной давности, когда 16-летний блогер RENEPRO, который также является футболист команды Odesa Football Media Team, сделал замечание 39-летнему экс-футболисту сборной Украины, форварду команды Odesa Football Media Team Евгению Селезневу."За что? За то, что тот во время игры на поле говорил по-русски. А вот бы все эти блогеры и им подобные предъявляли претензии, например, Зеленскому, за то, что он по-русски везде говорит. Блогер, видимо, рассчитывал собрать какую-то свою аудиторию, увеличить число подписчиков. Но ирония в том, что ни руководство футбольного клуба, где числился этот блогер, ни его подписчики не оценили провокационный контент. Селезнев продолжил играть, а юный блогер в итоге признался, что в быту и сам говорит по-русски, а украинский язык использует только на публике", - отметила Захарова.Она добавила, что травле мовных "патриотов" за последнее подверглась также украинская гимнастка Влада Никольченко. За нежелание отказаться от общения на родном для нее русском языке ей желали смерти и призывали выгнать из страны: украинская гимнастка Никольченко выступила против "языкового безумия".Языкова травля, отметила Захарова, коснулась даже легендарного футбольного тренера сборной СССР и киевского "Динамо" Валерия Лобановского, который умер больше 20-ти лет назад. Великого спортсмена теперь на Украине обвиняют в том, что он, якобы системно формировал русскоязычную среду и пренебрежительно относился к украинскому языку.Интересно, что экс-футболист сборной Украины Евгений Селезнев ответил учившему его жить блогеру такими словами:Языковые скандалы - привычное дело на Украине, давно ставшее охотой на ведьм. Вот пара подобных случаев, произошедших в последнее время: Во Львове отлавливают людей, торгующих книгами на русском языкеКиевская полиция расследует исполнение песен на русском языке
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Анна Черкасова
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, ссср, мария захарова, владимир зеленский, "динамо", травля, язык, русский язык, украинский язык, эксклюзив
Новости, Украина, Россия, СССР, Мария Захарова, Владимир Зеленский, "Динамо", травля, язык, Русский язык, украинский язык, Эксклюзив

Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю

16:19 26.06.2025 (обновлено: 16:22 26.06.2025)
 
© Украина.руКоллаж: украинский язык, украинцы, книги, Украина
Коллаж: украинский язык, украинцы, книги, Украина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Марина
Полякова
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Русский язык уже давно стал для украинских "патриотов" инструментом для битья неугодных. При этом о том, что Владимир Зеленский говорит по-русски, они почему-то "тактично" молчат. На этом заострила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов
В качестве примера она привела историю примерно недельной давности, когда 16-летний блогер RENEPRO, который также является футболист команды Odesa Football Media Team, сделал замечание 39-летнему экс-футболисту сборной Украины, форварду команды Odesa Football Media Team Евгению Селезневу.
"За что? За то, что тот во время игры на поле говорил по-русски. А вот бы все эти блогеры и им подобные предъявляли претензии, например, Зеленскому, за то, что он по-русски везде говорит. Блогер, видимо, рассчитывал собрать какую-то свою аудиторию, увеличить число подписчиков. Но ирония в том, что ни руководство футбольного клуба, где числился этот блогер, ни его подписчики не оценили провокационный контент. Селезнев продолжил играть, а юный блогер в итоге признался, что в быту и сам говорит по-русски, а украинский язык использует только на публике", - отметила Захарова.
Она добавила, что травле мовных "патриотов" за последнее подверглась также украинская гимнастка Влада Никольченко. За нежелание отказаться от общения на родном для нее русском языке ей желали смерти и призывали выгнать из страны: украинская гимнастка Никольченко выступила против "языкового безумия".
Языкова травля, отметила Захарова, коснулась даже легендарного футбольного тренера сборной СССР и киевского "Динамо" Валерия Лобановского, который умер больше 20-ти лет назад. Великого спортсмена теперь на Украине обвиняют в том, что он, якобы системно формировал русскоязычную среду и пренебрежительно относился к украинскому языку.
Интересно, что экс-футболист сборной Украины Евгений Селезнев ответил учившему его жить блогеру такими словами:

"Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Понимаешь? Я знаю четыре языка. Тебя забыл спросить. Сколько тебе лет? 16? Буду разговаривать так, как я хочу. У меня сын старше тебя, не надо меня учить. Не надо меня трогать", - сказал Селезнев на украинском языке.

"Я вас просто попросил. Не надо мне грубить", - ответил RENEPRO по-русски.

Языковые скандалы - привычное дело на Украине, давно ставшее охотой на ведьм. Вот пара подобных случаев, произошедших в последнее время:
Во Львове отлавливают людей, торгующих книгами на русском языке
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