https://ukraina.ru/20250626/zakharova-ne-tem-na-ukraine-ustraivayut-movnuyu-travlyu-1064329818.html
Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю
Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю - 26.06.2025 Украина.ру
Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю
Русский язык уже давно стал для украинских "патриотов" инструментом для битья неугодных. При этом о том, что Владимир Зеленский говорит по-русски, они почему-то "тактично" молчат. На этом заострила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов
2025-06-26T16:19
2025-06-26T16:19
2025-06-26T16:22
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"динамо"
травля
язык
русский язык
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В качестве примера она привела историю примерно недельной давности, когда 16-летний блогер RENEPRO, который также является футболист команды Odesa Football Media Team, сделал замечание 39-летнему экс-футболисту сборной Украины, форварду команды Odesa Football Media Team Евгению Селезневу."За что? За то, что тот во время игры на поле говорил по-русски. А вот бы все эти блогеры и им подобные предъявляли претензии, например, Зеленскому, за то, что он по-русски везде говорит. Блогер, видимо, рассчитывал собрать какую-то свою аудиторию, увеличить число подписчиков. Но ирония в том, что ни руководство футбольного клуба, где числился этот блогер, ни его подписчики не оценили провокационный контент. Селезнев продолжил играть, а юный блогер в итоге признался, что в быту и сам говорит по-русски, а украинский язык использует только на публике", - отметила Захарова.Она добавила, что травле мовных "патриотов" за последнее подверглась также украинская гимнастка Влада Никольченко. За нежелание отказаться от общения на родном для нее русском языке ей желали смерти и призывали выгнать из страны: украинская гимнастка Никольченко выступила против "языкового безумия".Языкова травля, отметила Захарова, коснулась даже легендарного футбольного тренера сборной СССР и киевского "Динамо" Валерия Лобановского, который умер больше 20-ти лет назад. Великого спортсмена теперь на Украине обвиняют в том, что он, якобы системно формировал русскоязычную среду и пренебрежительно относился к украинскому языку.Интересно, что экс-футболист сборной Украины Евгений Селезнев ответил учившему его жить блогеру такими словами:Языковые скандалы - привычное дело на Украине, давно ставшее охотой на ведьм. Вот пара подобных случаев, произошедших в последнее время: Во Львове отлавливают людей, торгующих книгами на русском языкеКиевская полиция расследует исполнение песен на русском языке
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, ссср, мария захарова, владимир зеленский, "динамо", травля, язык, русский язык, украинский язык, эксклюзив
Новости, Украина, Россия, СССР, Мария Захарова, Владимир Зеленский, "Динамо", травля, язык, Русский язык, украинский язык, Эксклюзив
Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю
16:19 26.06.2025 (обновлено: 16:22 26.06.2025)
Русский язык уже давно стал для украинских "патриотов" инструментом для битья неугодных. При этом о том, что Владимир Зеленский говорит по-русски, они почему-то "тактично" молчат. На этом заострила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов
В качестве примера она привела историю примерно недельной давности, когда 16-летний блогер RENEPRO, который также является футболист команды Odesa Football Media Team, сделал замечание 39-летнему экс-футболисту сборной Украины, форварду команды Odesa Football Media Team Евгению Селезневу.
"За что? За то, что тот во время игры на поле говорил по-русски. А вот бы все эти блогеры и им подобные предъявляли претензии, например, Зеленскому, за то, что он по-русски везде говорит. Блогер, видимо, рассчитывал собрать какую-то свою аудиторию, увеличить число подписчиков. Но ирония в том, что ни руководство футбольного клуба, где числился этот блогер, ни его подписчики не оценили провокационный контент. Селезнев продолжил играть, а юный блогер в итоге признался, что в быту и сам говорит по-русски, а украинский язык использует только на публике", - отметила Захарова.
Она добавила, что травле мовных "патриотов" за последнее подверглась также украинская гимнастка Влада Никольченко. За нежелание отказаться от общения на родном для нее русском языке ей желали смерти и призывали выгнать из страны: украинская гимнастка Никольченко выступила против "языкового безумия"
.
Языкова травля, отметила Захарова, коснулась даже легендарного футбольного тренера сборной СССР и киевского "Динамо" Валерия Лобановского, который умер больше 20-ти лет назад. Великого спортсмена теперь на Украине обвиняют в том, что он, якобы системно формировал русскоязычную среду и пренебрежительно относился к украинскому языку.
Интересно, что экс-футболист сборной Украины Евгений Селезнев ответил учившему его жить блогеру такими словами:
"Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Понимаешь? Я знаю четыре языка. Тебя забыл спросить. Сколько тебе лет? 16? Буду разговаривать так, как я хочу. У меня сын старше тебя, не надо меня учить. Не надо меня трогать", - сказал Селезнев на украинском языке.
"Я вас просто попросил. Не надо мне грубить", - ответил RENEPRO по-русски.
Языковые скандалы - привычное дело на Украине, давно ставшее охотой на ведьм. Вот пара подобных случаев, произошедших в последнее время: