https://ukraina.ru/20250626/zakharova-ne-tem-na-ukraine-ustraivayut-movnuyu-travlyu-1064329818.html

Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю

Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю - 26.06.2025 Украина.ру

Захарова: не тем на Украине устраивают "мовную" травлю

Русский язык уже давно стал для украинских "патриотов" инструментом для битья неугодных. При этом о том, что Владимир Зеленский говорит по-русски, они почему-то "тактично" молчат. На этом заострила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов

2025-06-26T16:19

2025-06-26T16:19

2025-06-26T16:22

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В качестве примера она привела историю примерно недельной давности, когда 16-летний блогер RENEPRO, который также является футболист команды Odesa Football Media Team, сделал замечание 39-летнему экс-футболисту сборной Украины, форварду команды Odesa Football Media Team Евгению Селезневу."За что? За то, что тот во время игры на поле говорил по-русски. А вот бы все эти блогеры и им подобные предъявляли претензии, например, Зеленскому, за то, что он по-русски везде говорит. Блогер, видимо, рассчитывал собрать какую-то свою аудиторию, увеличить число подписчиков. Но ирония в том, что ни руководство футбольного клуба, где числился этот блогер, ни его подписчики не оценили провокационный контент. Селезнев продолжил играть, а юный блогер в итоге признался, что в быту и сам говорит по-русски, а украинский язык использует только на публике", - отметила Захарова.Она добавила, что травле мовных "патриотов" за последнее подверглась также украинская гимнастка Влада Никольченко. За нежелание отказаться от общения на родном для нее русском языке ей желали смерти и призывали выгнать из страны: украинская гимнастка Никольченко выступила против "языкового безумия".Языкова травля, отметила Захарова, коснулась даже легендарного футбольного тренера сборной СССР и киевского "Динамо" Валерия Лобановского, который умер больше 20-ти лет назад. Великого спортсмена теперь на Украине обвиняют в том, что он, якобы системно формировал русскоязычную среду и пренебрежительно относился к украинскому языку.Интересно, что экс-футболист сборной Украины Евгений Селезнев ответил учившему его жить блогеру такими словами:Языковые скандалы - привычное дело на Украине, давно ставшее охотой на ведьм. Вот пара подобных случаев, произошедших в последнее время: Во Львове отлавливают людей, торгующих книгами на русском языкеКиевская полиция расследует исполнение песен на русском языке

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

новости, украина, россия, ссср, мария захарова, владимир зеленский, "динамо", травля, язык, русский язык, украинский язык, эксклюзив